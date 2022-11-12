https://ria.ru/20221112/kitay-1831294223.html

Оборот онлайн-продаж в "День холостяка" в КНР превысил $156 млрд

Оборот онлайн-продаж в "День холостяка" в КНР превысил $156 млрд - РИА Новости, 14.11.2022

Оборот онлайн-продаж в "День холостяка" в КНР превысил $156 млрд

Объем продаж на площадках онлайн-торговли и платформах для ведения прямых трансляций за период крупнейшей в мире глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-12T11:20

2022-11-12T11:20

2022-11-14T11:20

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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Объем продаж на площадках онлайн-торговли и платформах для ведения прямых трансляций за период крупнейшей в мире глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае достиг 1,1 триллиона юаней (156,9 миллиарда долларов), свидетельствуют данные китайской консалтинговой компании Syntun.День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата состоит из четырех единиц. День холостяка начали отмечать в конце 1990-х годов в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и еще не имели спутниц жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день. Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием лишь 27 торговых компаний состоялся в 2009 году, тогда целью мероприятия было привлечение внимания к важности электронной коммерции. Однако за последние годы мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок во время которой превышает масштаб американской "черной пятницы" и "киберпонедельника" вместе взятых.Два года назад формат фестиваля несколько изменился, если раньше распродажа была суточной, то в 2020 году были открыты два так называемых "окна продаж", товары по скидкам можно было приобрести с 1 по 3 ноября, а также на протяжении суток начиная с полуночи 11 ноября. В этом году сохранился схожий формат, при этом распродажи продлились на 8 часов: первое "окно" продаж действовало с 20.00 (15.00 мск) 31 октября до полуночи 3 ноября, второе - с 20.00 (15.00 мск) 10 ноября до полуночи 11 ноября."В период с 20.00 31 октября по 23.59 11 ноября общий объем продаж на платформах электронной коммерции и платформах для ведения прямых трансляций составил 1,1 триллиона юаней (156,9 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении на сайте Syntun, которая девятый год подряд отслеживает и публикует данные о продажах на День холостяка в качестве независимой сторонней платформы.Компания Alibaba к настоящему моменту не опубликовала даже предварительную статистику по продажам этого года на принадлежащих ей площадках Taobao, TMall, AliExpress, Lazada. Обычно компания оперативно публикует подробные данные по продажам в День холостяка, с чем связана задержка публикации статистики в этом году, не уточняется."Alibaba Group завершила свой самый высокотехнологичный на сегодняшний день Глобальный фестиваль распродаж, обеспечив продажи на уровне прошлого года, несмотря на экономические и связанные с эпидемией COVID препятствия", - говорится в заявлении компании. В прошлом году показатель оборота от продаж товаров и услуг (GMV) на площадках Alibaba Group достиг 540,3 миллиарда юаней (около 76 миллиарда долларов).Не стала публиковать свои данные и вторая крупнейшая компания, занимающаяся онлайн-торговлей, JD.com.Статистика Syntun показывает, что за период всего фестиваля распродаж, общий объем продаж на платформах электронной коммерции достиг 934 миллиарда юаней (131,4 миллиарда долларов), лидерам с долей в 58,03% стал Tmall, за ним JD.com и "Пиньдодо".Одной из отличительных особенностей распродаж этого года стали продажи на платформах прямых трансляций, так, объем продаж товаров и услуг через "Доуинь" (китайский TikTok), "ДяньТао" (платформа для прямых трансляций Alibaba) и Kuaishou (китайское приложение для создания и просмотра коротких видео) достиг 181,4 миллиарда юаней (25,5 миллиарда долларов).Наибольшей популярностью покупателей в этом году пользовались бытовая техника, мобильные телефоны и цифровая техника, одежда, средства личной гигиены и косметика, мужская и женская обувь и сумки, продукты питания и напитки, мебель и строительные материалы, игрушки для малышей и товары для мам, товары для спорта и отдыха на открытом воздухе.

https://ria.ru/20221111/kitay-1830767427.html

https://ria.ru/20221110/sdelki-1830561720.html

китай

нанкин

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, нанкин, aliexpress, alibaba group