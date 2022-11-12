Электроснабжение в Киеве могут отключать на долгое время, заявили в ДТЭК
ДТЭК: с наступлением холодов электроснабжение в Киеве могут отключать на долгое время
© AP Photo / Natacha PisarenkoКиев
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. С наступлением холодов продолжительность отключений света в Киеве может возрасти, при условии такой же пропускай способности сети, как сейчас, сообщил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"В среднем каждые 5-7 градусов понижение температуры воздуха дадут рост потребления на 10%. Если специалисты ДТЭК не успеют провести ремонты до похолодания и увеличить объемы подаваемой электроэнергии, то отключения станут более длительными, чем сейчас. Пока нельзя сказать, сколько это будет - шесть, семь часов или смогут уложиться в те же четыре часа", - приводит слова Сахарука издание BusinessUa.
Он отметил, что сейчас ДТЭК ищет решение, как избежать перегрузок в электросистеме. По его словам, если компания НЭК "Укрэнерго" будет увеличивать возможность электроэнергии, которая будет передаваться в Киев, то ДТЭК сможет снизить промежутки времени, в течение которых население без света.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас в Киеве, в Киевской и Харьковской областях. По его словам, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.