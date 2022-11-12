https://ria.ru/20221112/kiev-1830991501.html

Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за температуры, заявили в ДТЭК

Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за температуры, заявили в ДТЭК - РИА Новости, 12.11.2022

Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за температуры, заявили в ДТЭК

В Киеве может вырасти продолжительность отключений электроэнергии из-за наступления холодов, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T03:28

2022-11-12T03:28

2022-11-12T03:28

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вооруженные силы рф

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Киеве может вырасти продолжительность отключений электроэнергии из-за наступления холодов, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.Сахарук отметил, что со снижением температуры воздуха потребление электроэнергии будет возрастать. По его словам, "где-то каждые 5-7 градусов снижения температуры - это 10% потребления по территории Украины в среднем". Если специалисты ДТЭК не успеют вовремя провести ремонтные работы, периоды блэкаутов могут увеличиться."Я сейчас не готов говорить, что это будет - шесть или семь часов, или в четыре часа мы сможем уложиться", - приводит слова Сахарука агентство "УНИАН".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221108/kiev-1829868881.html

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в мире, жкх, киев, украина, дтэк, вооруженные силы рф, владимир зеленский