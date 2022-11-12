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Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за температуры, заявили в ДТЭК - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/kiev-1830991501.html
Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за температуры, заявили в ДТЭК
Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за температуры, заявили в ДТЭК - РИА Новости, 12.11.2022
Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за температуры, заявили в ДТЭК
В Киеве может вырасти продолжительность отключений электроэнергии из-за наступления холодов, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T03:28
2022-11-12T03:28
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
киев
украина
дтэк
вооруженные силы рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Киеве может вырасти продолжительность отключений электроэнергии из-за наступления холодов, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.Сахарук отметил, что со снижением температуры воздуха потребление электроэнергии будет возрастать. По его словам, "где-то каждые 5-7 градусов снижения температуры - это 10% потребления по территории Украины в среднем". Если специалисты ДТЭК не успеют вовремя провести ремонтные работы, периоды блэкаутов могут увеличиться."Я сейчас не готов говорить, что это будет - шесть или семь часов, или в четыре часа мы сможем уложиться", - приводит слова Сахарука агентство "УНИАН".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221108/kiev-1829868881.html
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в мире, жкх, киев, украина, дтэк, вооруженные силы рф, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Киев, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский
03:28 12.11.2022
 
Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за температуры, заявили в ДТЭК

Директор ДТЭК Сахарук: Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за понижения температуры

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Киеве может вырасти продолжительность отключений электроэнергии из-за наступления холодов, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Сахарук отметил, что со снижением температуры воздуха потребление электроэнергии будет возрастать. По его словам, "где-то каждые 5-7 градусов снижения температуры - это 10% потребления по территории Украины в среднем". Если специалисты ДТЭК не успеют вовремя провести ремонтные работы, периоды блэкаутов могут увеличиться.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 10:17
ДТЭК сообщил о начале почасового отключения электроэнергии в Киеве
"Я сейчас не готов говорить, что это будет - шесть или семь часов, или в четыре часа мы сможем уложиться", - приводит слова Сахарука агентство "УНИАН".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Вчера, 01:58Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХКиевУкраинаДТЭКВооруженные силы РФВладимир Зеленский
 
 
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