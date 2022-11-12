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Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за температуры, заявили в ДТЭК
Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за температуры, заявили в ДТЭК - РИА Новости, 12.11.2022
Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за температуры, заявили в ДТЭК
В Киеве может вырасти продолжительность отключений электроэнергии из-за наступления холодов, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T03:28
2022-11-12T03:28
2022-11-12T03:28
специальная военная операция на украине
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дтэк
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владимир зеленский
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Киеве может вырасти продолжительность отключений электроэнергии из-за наступления холодов, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.Сахарук отметил, что со снижением температуры воздуха потребление электроэнергии будет возрастать. По его словам, "где-то каждые 5-7 градусов снижения температуры - это 10% потребления по территории Украины в среднем". Если специалисты ДТЭК не успеют вовремя провести ремонтные работы, периоды блэкаутов могут увеличиться."Я сейчас не готов говорить, что это будет - шесть или семь часов, или в четыре часа мы сможем уложиться", - приводит слова Сахарука агентство "УНИАН".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за температуры, заявили в ДТЭК
Директор ДТЭК Сахарук: Периоды блэкаутов в Киеве могут вырасти из-за понижения температуры