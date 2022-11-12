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Боевики "Правого сектора"* казнят пленных, заявил военнослужащий НМ ДНР - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/kazni-1831052253.html
Боевики "Правого сектора"* казнят пленных, заявил военнослужащий НМ ДНР
Боевики "Правого сектора"* казнят пленных, заявил военнослужащий НМ ДНР - РИА Новости, 12.11.2022
Боевики "Правого сектора"* казнят пленных, заявил военнослужащий НМ ДНР
Спецслужбы нашли среди бойцов Народной милиции ДНР, ранее освобожденных из украинского плена, свидетеля казней, которые устраивали боевики организации "Правый... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:00
2022-11-12T18:21
донецкая народная республика
россия
правый сектор
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Спецслужбы нашли среди бойцов Народной милиции ДНР, ранее освобожденных из украинского плена, свидетеля казней, которые устраивали боевики организации "Правый сектор"*."Когда я попал в плен к "Правому сектору"*, говорили, что они не любят расстреливать. Они их вешают, пленных. Показывали фотографии в телефоне на фоне повешенных, свои фотографии. &lt;...&gt; Три человека точно (казненных. — Прим. ред.)", — рассказал РИА Новости освободившийся военнослужащий НМ ДНР.Кроме того, он рассказал, что недалеко от расположения боевиков видел ямы, в которых, по его мнению, находятся захоронения."Рыли ямы, как нам сказали, под мусор — два с половиной на два метра. Два охранника, которые нас охраняли, между собой разговаривали на тему трупного яда, второй сказал: "Не волнуйся, не беспокойся". Там находились такие же ямы, забросанные пакетами с мусором. Хотя под мусор у них было отдельное место", — сказал боец.Он допустил, что тела находились под пакетами, а сами охранники были под действием кокаина, поскольку "хвастались, у кого сколько осталось".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221111/svo-1830653906.html
https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html
донецкая народная республика
россия
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
"Не любят расстреливать, вешают" – освобожденный из плена о методах "Правого сектора"*
"Не любят расстреливать, вешают" – освобожденный из плена о методах "Правого сектора"*
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донецкая народная республика, россия, правый сектор, владимир путин, в мире, украина
Донецкая Народная Республика, Россия, Правый сектор, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, В мире, Украина
16:00 12.11.2022 (обновлено: 18:21 12.11.2022)
 
Боевики "Правого сектора"* казнят пленных, заявил военнослужащий НМ ДНР

Освобожденный боец ДНР: боевики "Правого сектора" казнят пленных через повешение

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Спецслужбы нашли среди бойцов Народной милиции ДНР, ранее освобожденных из украинского плена, свидетеля казней, которые устраивали боевики организации "Правый сектор"*.
"Когда я попал в плен к "Правому сектору"*, говорили, что они не любят расстреливать. Они их вешают, пленных. Показывали фотографии в телефоне на фоне повешенных, свои фотографии. <...> Три человека точно (казненных. — Прим. ред.)", — рассказал РИА Новости освободившийся военнослужащий НМ ДНР.
Запугивания, избиения и наказания током – освобожденные из плена о пытках ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену
Кроме того, он рассказал, что недалеко от расположения боевиков видел ямы, в которых, по его мнению, находятся захоронения.
"Рыли ямы, как нам сказали, под мусор — два с половиной на два метра. Два охранника, которые нас охраняли, между собой разговаривали на тему трупного яда, второй сказал: "Не волнуйся, не беспокойся". Там находились такие же ямы, забросанные пакетами с мусором. Хотя под мусор у них было отдельное место", — сказал боец.
Он допустил, что тела находились под пакетами, а сами охранники были под действием кокаина, поскольку "хвастались, у кого сколько осталось".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Вчера, 08:00
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* Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияПравый секторВладимир ПутинВ миреУкраина
 
 
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