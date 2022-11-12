https://ria.ru/20221112/kazni-1831052253.html

Боевики "Правого сектора"* казнят пленных, заявил военнослужащий НМ ДНР

Боевики "Правого сектора"* казнят пленных, заявил военнослужащий НМ ДНР - РИА Новости, 12.11.2022

Боевики "Правого сектора"* казнят пленных, заявил военнослужащий НМ ДНР

Спецслужбы нашли среди бойцов Народной милиции ДНР, ранее освобожденных из украинского плена, свидетеля казней, которые устраивали боевики организации "Правый... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:00

2022-11-12T16:00

2022-11-12T18:21

донецкая народная республика

россия

правый сектор

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Спецслужбы нашли среди бойцов Народной милиции ДНР, ранее освобожденных из украинского плена, свидетеля казней, которые устраивали боевики организации "Правый сектор"*."Когда я попал в плен к "Правому сектору"*, говорили, что они не любят расстреливать. Они их вешают, пленных. Показывали фотографии в телефоне на фоне повешенных, свои фотографии. <...> Три человека точно (казненных. — Прим. ред.)", — рассказал РИА Новости освободившийся военнослужащий НМ ДНР.Кроме того, он рассказал, что недалеко от расположения боевиков видел ямы, в которых, по его мнению, находятся захоронения."Рыли ямы, как нам сказали, под мусор — два с половиной на два метра. Два охранника, которые нас охраняли, между собой разговаривали на тему трупного яда, второй сказал: "Не волнуйся, не беспокойся". Там находились такие же ямы, забросанные пакетами с мусором. Хотя под мусор у них было отдельное место", — сказал боец.Он допустил, что тела находились под пакетами, а сами охранники были под действием кокаина, поскольку "хвастались, у кого сколько осталось".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221111/svo-1830653906.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не любят расстреливать, вешают" – освобожденный из плена о методах "Правого сектора"* "Не любят расстреливать, вешают" – освобожденный из плена о методах "Правого сектора"* 2022-11-12T16:00 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, правый сектор, владимир путин, в мире, украина