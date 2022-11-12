https://ria.ru/20221112/karta-1830991650.html

Карту всей Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе

Карту всей Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе - РИА Новости, 12.11.2022

Карту всей Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе

Карта всей Украины была оцифрована для обучения операторов российских барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52" (раньше — "Ланцет"), которые активно РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T03:38

2022-11-12T03:38

2022-11-12T03:39

специальная военная операция на украине

технологии

украина

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155587/20/1555872063_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_94af10ba99774e8e30f5392b2c6da1f0.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Карта всей Украины была оцифрована для обучения операторов российских барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52" (раньше — "Ланцет"), которые активно применяются в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в компании-разработчике беспилотников ZALA Aero.В ходе спецоперации Минобороны и СМИ неоднократно демонстрировали видео поражения украинской военной техники, РЛС и других объектов с помощью дронов-камикадзе "Изделие-51" и "Изделие-52". В частности, РИА Новости публиковали ролик поражения военного катера Украины на Днепре с помощью "Изделия-51". Ранее эти беспилотники были известны под общим названием "Ланцет"."Изделие-52" — базовая версия барражирующего боеприпаса. Беспилотник имеет сигарообразный фюзеляж и два характерных X-образных крыла."Изделие-51" — модернизированная версия беспилотника с измененной аэродинамикой, теперь на аппарате установлено одно большое Х-образное крыло и небольшое Х-образное оперение в хвосте. Новый аппарат получил усиленную боевую часть.Также ZALA выпускает целую линейку разведывательных беспилотников.

https://ria.ru/20221106/svo-1829416432.html

https://ria.ru/20221104/lantset-1829204198.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, украина, россия, в мире