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Карту всей Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/karta-1830991650.html
Карту всей Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе
Карту всей Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе - РИА Новости, 12.11.2022
Карту всей Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе
Карта всей Украины была оцифрована для обучения операторов российских барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52" (раньше — "Ланцет"), которые активно РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T03:38
2022-11-12T03:39
специальная военная операция на украине
технологии
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Карта всей Украины была оцифрована для обучения операторов российских барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52" (раньше — "Ланцет"), которые активно применяются в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в компании-разработчике беспилотников ZALA Aero.В ходе спецоперации Минобороны и СМИ неоднократно демонстрировали видео поражения украинской военной техники, РЛС и других объектов с помощью дронов-камикадзе "Изделие-51" и "Изделие-52". В частности, РИА Новости публиковали ролик поражения военного катера Украины на Днепре с помощью "Изделия-51". Ранее эти беспилотники были известны под общим названием "Ланцет"."Изделие-52" — базовая версия барражирующего боеприпаса. Беспилотник имеет сигарообразный фюзеляж и два характерных X-образных крыла."Изделие-51" — модернизированная версия беспилотника с измененной аэродинамикой, теперь на аппарате установлено одно большое Х-образное крыло и небольшое Х-образное оперение в хвосте. Новый аппарат получил усиленную боевую часть.Также ZALA выпускает целую линейку разведывательных беспилотников.
https://ria.ru/20221106/svo-1829416432.html
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технологии, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Россия, В мире
03:38 12.11.2022 (обновлено: 03:39 12.11.2022)
 
Карту всей Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе

Разработчик ZALA Aero: карту Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе

© РИА Новости / Алексей ПаньшинБеспилотный летательный аппарат "Ланцет"
Беспилотный летательный аппарат Ланцет - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Алексей Паньшин
Беспилотный летательный аппарат "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Карта всей Украины была оцифрована для обучения операторов российских барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52" (раньше — "Ланцет"), которые активно применяются в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в компании-разработчике беспилотников ZALA Aero.
"С целью обеспечить максимально приближенное к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины. Это позволяет на наших тренажерах беспилотников, включая барражирующие боеприпасы "Изделие-51" и "Изделие-52", моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации", — рассказали в компании.
В ходе спецоперации Минобороны и СМИ неоднократно демонстрировали видео поражения украинской военной техники, РЛС и других объектов с помощью дронов-камикадзе "Изделие-51" и "Изделие-52". В частности, РИА Новости публиковали ролик поражения военного катера Украины на Днепре с помощью "Изделия-51". Ранее эти беспилотники были известны под общим названием "Ланцет".
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"Изделие-52" — базовая версия барражирующего боеприпаса. Беспилотник имеет сигарообразный фюзеляж и два характерных X-образных крыла.
"Изделие-51" — модернизированная версия беспилотника с измененной аэродинамикой, теперь на аппарате установлено одно большое Х-образное крыло и небольшое Х-образное оперение в хвосте. Новый аппарат получил усиленную боевую часть.
Также ZALA выпускает целую линейку разведывательных беспилотников.
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