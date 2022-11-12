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В Калуге состоялось открытие киберспортивного пространства KFL Arena - РИА Новости, 12.11.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221112/kaluga-1831057455.html
В Калуге состоялось открытие киберспортивного пространства KFL Arena
В Калуге состоялось открытие киберспортивного пространства KFL Arena - РИА Новости, 12.11.2022
В Калуге состоялось открытие киберспортивного пространства KFL Arena
Губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал на открытии киберспортивного пространства KFL Arena, предназначенного, в частности, для проведения... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:25
2022-11-12T16:25
калужская область
общество
технологии
владислав шапша
дмитрий денисов
калуга
россия
калужская область
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КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал на открытии киберспортивного пространства KFL Arena, предназначенного, в частности, для проведения киберспортивных турниров в присутствии зрителей, сообщило правительство региона.По данным областного правительства, в конце прошлого года в Калуге началось создание собственной киберарены. Инвестор выкупил историческое здание "Дом Алтынникова" и провел капитальный ремонт."Калужская киберарена – современное пространство, которое включает оборудованные помещения для игр и тренировок с 56 компьютерными местами, зал для проведения киберспортивных турниров со зрительскими местами, комнату для командных тренировок, лекторий для обучения основам киберспорта. Здесь также созданы условия для работы центра разработки и команд разработчиков компьютерных игр и приложений", - информирует областное правительство.В настоящее время ведется обустройство площадки вокруг здания, где разместятся современные локации для отдыха и проведения тематических мероприятий на свежем воздухе. Организаторы уверены, что это место станет популярным у калужан, а также будет способствовать привлечению туристов.Губернатор Владислав Шапша побывал в помещениях киберарены, познакомился с участниками турниров по Dota 2 и CS GO и поприветствовал слушателей первого обучающего семинара "Веб-разработка и современное IT"."Мне приятно, что в Калуге – городе, который во многом передовой, этот вид спорта тоже набирает обороты. Вы все молодые ребята, у вас всё впереди, наверняка, многое из того, чего мы еще не знаем. Всё очень быстро меняется в этой жизни, появляются новые возможности, новые тренды. Играйте, учитесь, постигайте, стремитесь только вперёд! Успехов!", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.В открытии арены приняли участие также президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, представители спортивной общественности.Киберспорт - командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных видеоигр, признан в России официальным видом спорта.
https://ria.ru/20221112/ugrafest-1831024833.html
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общество, технологии, владислав шапша, дмитрий денисов, калуга, россия, калужская область
Калужская область, Общество, Технологии, Владислав Шапша, Дмитрий Денисов, Калуга, Россия, Калужская область
16:25 12.11.2022
 
В Калуге состоялось открытие киберспортивного пространства KFL Arena

В Калуге состоялось открытие киберспортивного пространства KFL Arena

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал на открытии киберспортивного пространства KFL Arena, предназначенного, в частности, для проведения киберспортивных турниров в присутствии зрителей, сообщило правительство региона.
По данным областного правительства, в конце прошлого года в Калуге началось создание собственной киберарены. Инвестор выкупил историческое здание "Дом Алтынникова" и провел капитальный ремонт.
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"Калужская киберарена – современное пространство, которое включает оборудованные помещения для игр и тренировок с 56 компьютерными местами, зал для проведения киберспортивных турниров со зрительскими местами, комнату для командных тренировок, лекторий для обучения основам киберспорта. Здесь также созданы условия для работы центра разработки и команд разработчиков компьютерных игр и приложений", - информирует областное правительство.
В настоящее время ведется обустройство площадки вокруг здания, где разместятся современные локации для отдыха и проведения тематических мероприятий на свежем воздухе. Организаторы уверены, что это место станет популярным у калужан, а также будет способствовать привлечению туристов.
Губернатор Владислав Шапша побывал в помещениях киберарены, познакомился с участниками турниров по Dota 2 и CS GO и поприветствовал слушателей первого обучающего семинара "Веб-разработка и современное IT".
"Мне приятно, что в Калуге – городе, который во многом передовой, этот вид спорта тоже набирает обороты. Вы все молодые ребята, у вас всё впереди, наверняка, многое из того, чего мы еще не знаем. Всё очень быстро меняется в этой жизни, появляются новые возможности, новые тренды. Играйте, учитесь, постигайте, стремитесь только вперёд! Успехов!", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
В открытии арены приняли участие также президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, представители спортивной общественности.
Киберспорт - командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных видеоигр, признан в России официальным видом спорта.
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