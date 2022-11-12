https://ria.ru/20221112/granitsa-1831023340.html
Киев минирует подступы к границе с Белоруссией, заявили в Минске
Киев минирует подступы к границе с Белоруссией, заявили в Минске - РИА Новости, 12.11.2022
Киев минирует подступы к границе с Белоруссией, заявили в Минске
Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе, заявил Государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:32
2022-11-12T12:32
2022-11-12T14:55
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МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе, заявил Государственный пограничный комитет Белоруссии."Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе. Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября", — сообщила пресс-служба ведомства.Белорусские власти уже не раз заявляли о возможных провокациях на границе со стороны Украины. В частности, отмечалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, в Гомельской области перехватили запущенный с Украины беспилотник.В начале октября президент Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.
https://ria.ru/20221111/udar-1830962850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, украина, киев
В мире, Белоруссия, Украина, Киев
12:32 12.11.2022 (обновлено: 14:55 12.11.2022)
Киев минирует подступы к границе с Белоруссией, заявили в Минске
В Минске заявили о минировании украинскими военными территорий у белорусской границы