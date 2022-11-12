https://ria.ru/20221112/granitsa-1831023340.html

Киев минирует подступы к границе с Белоруссией, заявили в Минске

Киев минирует подступы к границе с Белоруссией, заявили в Минске - РИА Новости, 12.11.2022

Киев минирует подступы к границе с Белоруссией, заявили в Минске

Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе, заявил Государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T12:32

2022-11-12T12:32

2022-11-12T14:55

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МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе, заявил Государственный пограничный комитет Белоруссии."Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе. Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября", — сообщила пресс-служба ведомства.Белорусские власти уже не раз заявляли о возможных провокациях на границе со стороны Украины. В частности, отмечалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, в Гомельской области перехватили запущенный с Украины беспилотник.В начале октября президент Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, украина, киев