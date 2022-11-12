https://ria.ru/20221112/goa-1830565080.html
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа - РИА Новости, 12.11.2022
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа
Туроператоры прокомментировали по просьбе РИА Новости недавнее ужесточение правил отдыха на пляжах Гоа. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T04:39
2022-11-12T04:39
2022-11-12T04:39
туризм
новости - туризм
гоа
аэрофлот
авиарейсы
индия
пляжи
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816129456_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_fb2e1ab3a44a9624013b0f35b086feb6.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Туроператоры прокомментировали по просьбе РИА Новости недавнее ужесточение правил отдыха на пляжах Гоа.По словам экспертов, нововведение не сказывается на интересе россиян к направлению. "Продажи идут активно, видно, что Гоа очень ждали", — рассказывают в пресс-службе FUN&SUN.В "Русском Экспрессе" уточняют, что больше всего бронирований сейчас приходится на новогодние праздники и даты после январских каникул. "Глубина продаж достигает марта 2023 года, — добавляют в пресс-службе. — В основном туристы выбирают четырех- и пятизвездочные отели и едут на 10-14 ночей".Стоимость туров у FUN&SUN стартует от 45 тысяч рублей с человека за неделю, у "Русского Экспресса" — от 93 тысяч за 10 ночей.Напомним, правила отдыха в Гоа ужесточились, соответствующий приказ подписал директор по туризму Нихил Десаи, пишет Travel Daily Media. Вне закона оказалось 10 видов деятельности, в том числе разведение костров и приготовлении пищи на обочинах дорог, употребление спиртного и езда на транспортных средствах на пляжах, занятия водными видами спорта и прогулки на лодках в необорудованных местах.Кроме того, запрещается торговля сувенирами в неавторизованных точках, продажа экскурсий и турпакетов с рук, размещение шезлонгов и столов на береговой линии без разрешения. "Такая деятельность наносит ущерб, ухудшает туристический потенциал и привлекательность местных курортов", — пояснили в департаменте.Добраться до Гоа сейчас можно на прямых рейсах "Аэрофлота" или на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в конце ноября. Для въезда понадобится отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов и заполненная на сайте онлайн-форма.
https://ria.ru/20221102/goa-1828459709.html
гоа
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816129456_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3ea78de97334a4aef639896c35003f93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, гоа, аэрофлот, авиарейсы, индия, пляжи, туризм, туристы, отдых, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Гоа, Аэрофлот, авиарейсы, Индия, Пляжи, Туризм, туристы, Отдых, Отдых на море
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа
В Гоа вступили в силу новые правила отдыха на пляжах, туроператоры рассказали о нюансах
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Туроператоры прокомментировали по просьбе РИА Новости недавнее ужесточение правил отдыха на пляжах Гоа.
По словам экспертов, нововведение не сказывается на интересе россиян к направлению. "Продажи идут активно, видно, что Гоа очень ждали", — рассказывают в пресс-службе FUN&SUN.
В "Русском Экспрессе" уточняют, что больше всего бронирований сейчас приходится на новогодние праздники и даты после январских каникул. "Глубина продаж достигает марта 2023 года, — добавляют в пресс-службе. — В основном туристы выбирают четырех- и пятизвездочные отели и едут на 10-14 ночей".
Стоимость туров у FUN&SUN стартует от 45 тысяч рублей с человека за неделю, у "Русского Экспресса" — от 93 тысяч за 10 ночей.
Напомним, правила отдыха в Гоа ужесточились, соответствующий приказ подписал директор по туризму Нихил Десаи, пишет
Travel Daily Media. Вне закона оказалось 10 видов деятельности, в том числе разведение костров и приготовлении пищи на обочинах дорог, употребление спиртного и езда на транспортных средствах на пляжах, занятия водными видами спорта и прогулки на лодках в необорудованных местах.
Кроме того, запрещается торговля сувенирами в неавторизованных точках, продажа экскурсий и турпакетов с рук, размещение шезлонгов и столов на береговой линии без разрешения. "Такая деятельность наносит ущерб, ухудшает туристический потенциал и привлекательность местных курортов", — пояснили в департаменте.
Добраться до Гоа сейчас можно на прямых рейсах "Аэрофлота
" или на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в конце ноября. Для въезда понадобится отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов и заполненная на сайте
онлайн-форма.