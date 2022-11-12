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Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа - РИА Новости, 12.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221112/goa-1830565080.html
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа - РИА Новости, 12.11.2022
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа
Туроператоры прокомментировали по просьбе РИА Новости недавнее ужесточение правил отдыха на пляжах Гоа. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T04:39
2022-11-12T04:39
туризм
новости - туризм
гоа
аэрофлот
авиарейсы
индия
пляжи
туризм
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Туроператоры прокомментировали по просьбе РИА Новости недавнее ужесточение правил отдыха на пляжах Гоа.По словам экспертов, нововведение не сказывается на интересе россиян к направлению. "Продажи идут активно, видно, что Гоа очень ждали", — рассказывают в пресс-службе FUN&amp;SUN.В "Русском Экспрессе" уточняют, что больше всего бронирований сейчас приходится на новогодние праздники и даты после январских каникул. "Глубина продаж достигает марта 2023 года, — добавляют в пресс-службе. — В основном туристы выбирают четырех- и пятизвездочные отели и едут на 10-14 ночей".Стоимость туров у FUN&amp;SUN стартует от 45 тысяч рублей с человека за неделю, у "Русского Экспресса" — от 93 тысяч за 10 ночей.Напомним, правила отдыха в Гоа ужесточились, соответствующий приказ подписал директор по туризму Нихил Десаи, пишет Travel Daily Media. Вне закона оказалось 10 видов деятельности, в том числе разведение костров и приготовлении пищи на обочинах дорог, употребление спиртного и езда на транспортных средствах на пляжах, занятия водными видами спорта и прогулки на лодках в необорудованных местах.Кроме того, запрещается торговля сувенирами в неавторизованных точках, продажа экскурсий и турпакетов с рук, размещение шезлонгов и столов на береговой линии без разрешения. "Такая деятельность наносит ущерб, ухудшает туристический потенциал и привлекательность местных курортов", — пояснили в департаменте.Добраться до Гоа сейчас можно на прямых рейсах "Аэрофлота" или на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в конце ноября. Для въезда понадобится отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов и заполненная на сайте онлайн-форма.
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новости - туризм, гоа, аэрофлот, авиарейсы, индия, пляжи, туризм, туристы, отдых, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Гоа, Аэрофлот, авиарейсы, Индия, Пляжи, Туризм, туристы, Отдых, Отдых на море
04:39 12.11.2022
 
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа

В Гоа вступили в силу новые правила отдыха на пляжах, туроператоры рассказали о нюансах

© Фото : Unsplash/Sumit SouravПляж Гоа
Пляж Гоа - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : Unsplash/Sumit Sourav
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Туроператоры прокомментировали по просьбе РИА Новости недавнее ужесточение правил отдыха на пляжах Гоа.
По словам экспертов, нововведение не сказывается на интересе россиян к направлению. "Продажи идут активно, видно, что Гоа очень ждали", — рассказывают в пресс-службе FUN&SUN.
В "Русском Экспрессе" уточняют, что больше всего бронирований сейчас приходится на новогодние праздники и даты после январских каникул. "Глубина продаж достигает марта 2023 года, — добавляют в пресс-службе. — В основном туристы выбирают четырех- и пятизвездочные отели и едут на 10-14 ночей".
Стоимость туров у FUN&SUN стартует от 45 тысяч рублей с человека за неделю, у "Русского Экспресса" — от 93 тысяч за 10 ночей.
Напомним, правила отдыха в Гоа ужесточились, соответствующий приказ подписал директор по туризму Нихил Десаи, пишет Travel Daily Media. Вне закона оказалось 10 видов деятельности, в том числе разведение костров и приготовлении пищи на обочинах дорог, употребление спиртного и езда на транспортных средствах на пляжах, занятия водными видами спорта и прогулки на лодках в необорудованных местах.
Кроме того, запрещается торговля сувенирами в неавторизованных точках, продажа экскурсий и турпакетов с рук, размещение шезлонгов и столов на береговой линии без разрешения. "Такая деятельность наносит ущерб, ухудшает туристический потенциал и привлекательность местных курортов", — пояснили в департаменте.
Добраться до Гоа сейчас можно на прямых рейсах "Аэрофлота" или на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в конце ноября. Для въезда понадобится отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов и заполненная на сайте онлайн-форма.
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Гоа ждет россиян: новые правила отдыха на индийских пляжах
 
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