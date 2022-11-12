https://ria.ru/20221112/goa-1830565080.html

Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа

Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа - РИА Новости, 12.11.2022

Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа

Туроператоры прокомментировали по просьбе РИА Новости недавнее ужесточение правил отдыха на пляжах Гоа. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T04:39

2022-11-12T04:39

2022-11-12T04:39

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Туроператоры прокомментировали по просьбе РИА Новости недавнее ужесточение правил отдыха на пляжах Гоа.По словам экспертов, нововведение не сказывается на интересе россиян к направлению. "Продажи идут активно, видно, что Гоа очень ждали", — рассказывают в пресс-службе FUN&SUN.В "Русском Экспрессе" уточняют, что больше всего бронирований сейчас приходится на новогодние праздники и даты после январских каникул. "Глубина продаж достигает марта 2023 года, — добавляют в пресс-службе. — В основном туристы выбирают четырех- и пятизвездочные отели и едут на 10-14 ночей".Стоимость туров у FUN&SUN стартует от 45 тысяч рублей с человека за неделю, у "Русского Экспресса" — от 93 тысяч за 10 ночей.Напомним, правила отдыха в Гоа ужесточились, соответствующий приказ подписал директор по туризму Нихил Десаи, пишет Travel Daily Media. Вне закона оказалось 10 видов деятельности, в том числе разведение костров и приготовлении пищи на обочинах дорог, употребление спиртного и езда на транспортных средствах на пляжах, занятия водными видами спорта и прогулки на лодках в необорудованных местах.Кроме того, запрещается торговля сувенирами в неавторизованных точках, продажа экскурсий и турпакетов с рук, размещение шезлонгов и столов на береговой линии без разрешения. "Такая деятельность наносит ущерб, ухудшает туристический потенциал и привлекательность местных курортов", — пояснили в департаменте.Добраться до Гоа сейчас можно на прямых рейсах "Аэрофлота" или на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в конце ноября. Для въезда понадобится отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов и заполненная на сайте онлайн-форма.

https://ria.ru/20221102/goa-1828459709.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, гоа, аэрофлот, авиарейсы, индия, пляжи, туризм, туристы, отдых, отдых на море