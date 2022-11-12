https://ria.ru/20221112/germaniya-1831023141.html

В Сети пришли в восторг от песни немца, посвященной россиянам

В Сети пришли в восторг от песни немца, посвященной россиянам - РИА Новости, 12.11.2022

В Сети пришли в восторг от песни немца, посвященной россиянам

Немецкий байкер и активист Ове Шаттауэр записал песню, в которой призвал руководство Германии к прямому диалогу с Россией. Видео опубликовано в его... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T12:31

2022-11-12T12:31

2022-11-12T13:38

в мире

владимир путин

олаф шольц

россия

германия

москва

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Немецкий байкер и активист Ове Шаттауэр записал песню, в которой призвал руководство Германии к прямому диалогу с Россией. Видео опубликовано в его YouTube-канале.В клипе музыкант напомнил о жертвах, которые принес советский народ ради победы над нацизмом, а россиян назвал своими друзьями.Кроме того, Шаттауэр обратил внимание на бессмысленность поставок оружия Киеву и экономических санкций против Москвы. А членов бундестага он считает американскими марионетками."Ради того, чтобы нанести вред россиянам, немцы должны мерзнуть. Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?" — говорится в песне.Немецкие пользователи Сети поддержали призыв рэпера, прозвав Шаттауэра за столь яркую и смелую позицию "рассерженным немцем"."Привет из Мюнхена! Спасибо за правду!" — написал один из пользователей."Привет всем россиянам! Расстояние не помеха для нашей дружбы", — добавил другой."Эстонцы поддерживают призыв к переговорам и дружбе", — подхватил еще один из подписчиков Ове.Шаттауэр не раз выступал за мир и дружбу с Россией. Он несколько раз приезжал в нашу страну и даже был организатором автопробега между Берлином и Москвой.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1831001524.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1831008288.html

россия

германия

москва

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, олаф шольц, россия, германия, москва, санкции в отношении россии