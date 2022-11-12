12:31 12.11.2022 (обновлено: 13:38 12.11.2022)
В Сети пришли в восторг от песни немца, посвященной россиянам
Немецкий байкер Шаттауэр записал песню с призывом к Берлину начать переговоры с Россией
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Немецкий байкер и активист Ове Шаттауэр записал песню, в которой призвал руководство Германии к прямому диалогу с Россией. Видео опубликовано в его YouTube-канале.
В клипе музыкант напомнил о жертвах, которые принес советский народ ради победы над нацизмом, а россиян назвал своими друзьями.
"Россиянин — мой друг. Давайте говорить с Россией только на языке мира. Долой русофобию! Неужели мы забыли о 27 миллионах погибших солдат, которые спасли мир от нацизма?" — задался вопросом немец.
"Ради того, чтобы нанести вред россиянам, немцы должны мерзнуть. Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?" — говорится в песне.
Немецкие пользователи Сети поддержали призыв рэпера, прозвав Шаттауэра за столь яркую и смелую позицию "рассерженным немцем".
"Привет из Мюнхена! Спасибо за правду!" — написал один из пользователей.
"Привет всем россиянам! Расстояние не помеха для нашей дружбы", — добавил другой.
"Эстонцы поддерживают призыв к переговорам и дружбе", — подхватил еще один из подписчиков Ове.
Шаттауэр не раз выступал за мир и дружбу с Россией. Он несколько раз приезжал в нашу страну и даже был организатором автопробега между Берлином и Москвой.
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