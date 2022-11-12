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Россия справилась с пандемией, заявил Мурашко на саммите G20
Россия справилась с пандемией, заявил Мурашко на саммите G20 - РИА Новости, 12.11.2022
Россия справилась с пандемией, заявил Мурашко на саммите G20
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на G20 заявил, что пандемия продолжается, но можно сказать, что РФ не только с достоинством справилась, но и оказала... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:18
2022-11-12T17:18
2022-11-12T17:37
россия
большая двадцатка
саммит g20
михаил мурашко
здоровье - общество
в мире
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на G20 заявил, что пандемия продолжается, но можно сказать, что РФ не только с достоинством справилась, но и оказала помощь нуждающимся странам мира.Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира."И хотя пандемия продолжается, можно сказать, что Российская Федерация не только с достоинством справилась с угрозой, но и оказала помощь нуждающимся странам мира, тем самым сделав существенный вклад в укрепление глобальной архитектуры здравоохранения", - сказал Мурашко, выступая по видеоконференцсвязи.Он отметил, что в частности Россия направила целый ряд страновых миссий в целях оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, реализован ряд международных программ укрепления готовности национальных систем здравоохранения нуждающихся стран к новым вызовам и угрозам, в том числе с участием ВОЗ, и инициирована разработка ряда резолюций международных организаций в сфере здравоохранения.
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россия, большая двадцатка, саммит g20, михаил мурашко, здоровье - общество, в мире
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, В мире, Распространение коронавируса
17:18 12.11.2022 (обновлено: 17:37 12.11.2022)
Россия справилась с пандемией, заявил Мурашко на саммите G20
Мурашко: Россия не только справилась с пандемией, но и оказывает помощь нуждающимся