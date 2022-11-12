https://ria.ru/20221112/g20-1831069348.html

Россия справилась с пандемией, заявил Мурашко на саммите G20

Россия справилась с пандемией, заявил Мурашко на саммите G20 - РИА Новости, 12.11.2022

Россия справилась с пандемией, заявил Мурашко на саммите G20

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на G20 заявил, что пандемия продолжается, но можно сказать, что РФ не только с достоинством справилась, но и оказала... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T17:18

2022-11-12T17:18

2022-11-12T17:37

россия

большая двадцатка

саммит g20

михаил мурашко

здоровье - общество

в мире

распространение коронавируса

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на G20 заявил, что пандемия продолжается, но можно сказать, что РФ не только с достоинством справилась, но и оказала помощь нуждающимся странам мира.Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира."И хотя пандемия продолжается, можно сказать, что Российская Федерация не только с достоинством справилась с угрозой, но и оказала помощь нуждающимся странам мира, тем самым сделав существенный вклад в укрепление глобальной архитектуры здравоохранения", - сказал Мурашко, выступая по видеоконференцсвязи.Он отметил, что в частности Россия направила целый ряд страновых миссий в целях оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, реализован ряд международных программ укрепления готовности национальных систем здравоохранения нуждающихся стран к новым вызовам и угрозам, в том числе с участием ВОЗ, и инициирована разработка ряда резолюций международных организаций в сфере здравоохранения.

https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831069252.html

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россия, большая двадцатка, саммит g20, михаил мурашко, здоровье - общество, в мире