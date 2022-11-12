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Лавров и Байден в Пномпене проехали по бульвару России на разные саммиты - РИА Новости, 12.11.2022
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Лавров и Байден в Пномпене проехали по бульвару России на разные саммиты
Лавров и Байден в Пномпене проехали по бульвару России на разные саммиты - РИА Новости, 12.11.2022
Лавров и Байден в Пномпене проехали по бульвару России на разные саммиты
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите и по пути из аэропорта проехал по центральной улице Пномпеня,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T08:05
2022-11-12T14:08
в мире
сергей лавров
джо байден
россия
сша
камбоджа
восточноазиатский саммит
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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите и по пути из аэропорта проехал по центральной улице Пномпеня, названной в честь Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.За некоторое время до этого по той же магистрали проехал кортеж президента США Джо Байдена, который прибыл на саммит АСЕАН — США.Бульвар Российской Федерации получил такое название в благодарность за помощь Камбодже от СССР в XX веке. На этой улице расположены правительственные здания и университеты.В аэропорту Лаврова встречали камбоджийские военные в парадных мундирах, а также актеры в костюмах павлинов. Флаги стран — участниц саммита были размещены на территории аэропорта и в городе, причем российский и американский флаги находились то рядом, то через один. Самолеты делегаций Российской Федерации и США, напротив, были припаркованы в противоположных концах аэродрома.В эти дни в столице Камбоджи проходит не только Восточноазиатский саммит, но и другие региональные встречи на высшем уровне. У Лаврова на полях саммита запланировано несколько двусторонних встреч.Восточноазиатский саммит — платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.
https://ria.ru/20221110/sammit-1830513459.html
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россия
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в мире, сергей лавров, джо байден, россия, сша, камбоджа, восточноазиатский саммит
В мире, Сергей Лавров, Джо Байден, Россия, США, Камбоджа, Восточноазиатский саммит
08:05 12.11.2022 (обновлено: 14:08 12.11.2022)
 
Лавров и Байден в Пномпене проехали по бульвару России на разные саммиты

Лавров и Байден в Пномпене проехали по бульвару России по пути на разные саммиты

© AP Photo / Heng Sinith12-й Восточноазиатский саммит в Пномпене, Камбоджа
12-й Восточноазиатский саммит в Пномпене, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Heng Sinith
12-й Восточноазиатский саммит в Пномпене, Камбоджа. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите и по пути из аэропорта проехал по центральной улице Пномпеня, названной в честь Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
За некоторое время до этого по той же магистрали проехал кортеж президента США Джо Байдена, который прибыл на саммит АСЕАН — США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 14:50
Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч
Бульвар Российской Федерации получил такое название в благодарность за помощь Камбодже от СССР в XX веке. На этой улице расположены правительственные здания и университеты.
В аэропорту Лаврова встречали камбоджийские военные в парадных мундирах, а также актеры в костюмах павлинов. Флаги стран — участниц саммита были размещены на территории аэропорта и в городе, причем российский и американский флаги находились то рядом, то через один. Самолеты делегаций Российской Федерации и США, напротив, были припаркованы в противоположных концах аэродрома.
В эти дни в столице Камбоджи проходит не только Восточноазиатский саммит, но и другие региональные встречи на высшем уровне. У Лаврова на полях саммита запланировано несколько двусторонних встреч.
Восточноазиатский саммит — платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 21:21
Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20
 
В миреСергей ЛавровДжо БайденРоссияСШАКамбоджаВосточноазиатский саммит
 
 
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