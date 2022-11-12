https://ria.ru/20221112/g20-1830997803.html

Лавров и Байден в Пномпене проехали по бульвару России на разные саммиты

Лавров и Байден в Пномпене проехали по бульвару России на разные саммиты - РИА Новости, 12.11.2022

Лавров и Байден в Пномпене проехали по бульвару России на разные саммиты

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите и по пути из аэропорта проехал по центральной улице Пномпеня,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T08:05

2022-11-12T08:05

2022-11-12T14:08

в мире

сергей лавров

джо байден

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восточноазиатский саммит

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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите и по пути из аэропорта проехал по центральной улице Пномпеня, названной в честь Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.За некоторое время до этого по той же магистрали проехал кортеж президента США Джо Байдена, который прибыл на саммит АСЕАН — США.Бульвар Российской Федерации получил такое название в благодарность за помощь Камбодже от СССР в XX веке. На этой улице расположены правительственные здания и университеты.В аэропорту Лаврова встречали камбоджийские военные в парадных мундирах, а также актеры в костюмах павлинов. Флаги стран — участниц саммита были размещены на территории аэропорта и в городе, причем российский и американский флаги находились то рядом, то через один. Самолеты делегаций Российской Федерации и США, напротив, были припаркованы в противоположных концах аэродрома.В эти дни в столице Камбоджи проходит не только Восточноазиатский саммит, но и другие региональные встречи на высшем уровне. У Лаврова на полях саммита запланировано несколько двусторонних встреч.Восточноазиатский саммит — платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.

https://ria.ru/20221110/sammit-1830513459.html

https://ria.ru/20221110/g20-1830625370.html

россия

сша

камбоджа

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в мире, сергей лавров, джо байден, россия, сша, камбоджа, восточноазиатский саммит