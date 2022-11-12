02:00 12.11.2022 (обновлено: 03:00 12.11.2022)
Telegraph: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20
Telegraph: Евросоюз и Великобритания хотят изолировать российскую делегацию на саммите G20
© AP Photo / Dita AlangkaraПодготовка к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали
© AP Photo / Dita Alangkara
Подготовка к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать российскую делегацию на предстоящем саммите G20 и планируют бойкотировать ее выступления, сообщила Telegraph со ссылкой на источники.
Представитель европейской внешнеполитической службы пояснил, что западные партнеры хотят показать, что "международное сообщество думает о действиях Москвы на Украине".
"Это означает также препятствовать их встречам с Сергеем Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает", — цитирует чиновника издание.
Европейцы дадут российским коллегам понять, что любые переговоры должны проводиться на условиях, приемлемых для Киева, говорится в публикации.
Источники подчеркнули, что Китай, в отличие от Италии, Германии, Испании и Франции, не будет содействовать изоляции России. Ожидается, что Москва и Пекин попытаются "смягчить" совместное заявление стран.
"Китайцы и русские тесно сотрудничают", — отметил чиновник ЕС, который охарактеризовал отношения между Россией и Китаем как "безграничную дружбу".
Президент Владимир Зеленский не поедет на саммит, но выступит в онлайн-формате на мероприятии, посвященном влиянию украинского кризиса на глобальную продовольственную безопасность, добавила Telegraph.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. В МИД сообщили РИА Новости, что российскую делегацию возглавит глава ведомства Сергей Лавров.