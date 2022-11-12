https://ria.ru/20221112/g20-1830988269.html

Telegraph: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20

Telegraph: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20 - РИА Новости, 12.11.2022

Telegraph: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20

Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать российскую делегацию на предстоящем саммите G20 и планируют бойкотировать ее выступления, сообщила... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T02:00

2022-11-12T02:00

2022-11-12T03:00

в мире

сергей лавров

владимир зеленский

россия

украина

китай

евросоюз

большая двадцатка

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать российскую делегацию на предстоящем саммите G20 и планируют бойкотировать ее выступления, сообщила Telegraph со ссылкой на источники.Представитель европейской внешнеполитической службы пояснил, что западные партнеры хотят показать, что "международное сообщество думает о действиях Москвы на Украине".Европейцы дадут российским коллегам понять, что любые переговоры должны проводиться на условиях, приемлемых для Киева, говорится в публикации.Источники подчеркнули, что Китай, в отличие от Италии, Германии, Испании и Франции, не будет содействовать изоляции России. Ожидается, что Москва и Пекин попытаются "смягчить" совместное заявление стран.Президент Владимир Зеленский не поедет на саммит, но выступит в онлайн-формате на мероприятии, посвященном влиянию украинского кризиса на глобальную продовольственную безопасность, добавила Telegraph.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. В МИД сообщили РИА Новости, что российскую делегацию возглавит глава ведомства Сергей Лавров.

https://ria.ru/20221110/obsuzhdenie-1830606194.html

россия

украина

китай

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в мире, сергей лавров, владимир зеленский, россия, украина, китай, евросоюз, большая двадцатка, саммит g20