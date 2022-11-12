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Telegraph: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20 - РИА Новости, 12.11.2022
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Telegraph: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20
Telegraph: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20 - РИА Новости, 12.11.2022
Telegraph: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20
Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать российскую делегацию на предстоящем саммите G20 и планируют бойкотировать ее выступления, сообщила... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T02:00
2022-11-12T03:00
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
россия
украина
китай
евросоюз
большая двадцатка
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать российскую делегацию на предстоящем саммите G20 и планируют бойкотировать ее выступления, сообщила Telegraph со ссылкой на источники.Представитель европейской внешнеполитической службы пояснил, что западные партнеры хотят показать, что "международное сообщество думает о действиях Москвы на Украине".Европейцы дадут российским коллегам понять, что любые переговоры должны проводиться на условиях, приемлемых для Киева, говорится в публикации.Источники подчеркнули, что Китай, в отличие от Италии, Германии, Испании и Франции, не будет содействовать изоляции России. Ожидается, что Москва и Пекин попытаются "смягчить" совместное заявление стран.Президент Владимир Зеленский не поедет на саммит, но выступит в онлайн-формате на мероприятии, посвященном влиянию украинского кризиса на глобальную продовольственную безопасность, добавила Telegraph.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. В МИД сообщили РИА Новости, что российскую делегацию возглавит глава ведомства Сергей Лавров.
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в мире, сергей лавров, владимир зеленский, россия, украина, китай, евросоюз, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Китай, Евросоюз, Большая двадцатка, Саммит G20
02:00 12.11.2022 (обновлено: 03:00 12.11.2022)
 
Telegraph: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20

Telegraph: Евросоюз и Великобритания хотят изолировать российскую делегацию на саммите G20

© AP Photo / Dita AlangkaraПодготовка к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали
Подготовка к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Подготовка к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать российскую делегацию на предстоящем саммите G20 и планируют бойкотировать ее выступления, сообщила Telegraph со ссылкой на источники.
Представитель европейской внешнеполитической службы пояснил, что западные партнеры хотят показать, что "международное сообщество думает о действиях Москвы на Украине".

"Это означает также препятствовать их встречам с Сергеем Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает", — цитирует чиновника издание.

Европейцы дадут российским коллегам понять, что любые переговоры должны проводиться на условиях, приемлемых для Киева, говорится в публикации.
Источники подчеркнули, что Китай, в отличие от Италии, Германии, Испании и Франции, не будет содействовать изоляции России. Ожидается, что Москва и Пекин попытаются "смягчить" совместное заявление стран.
"Китайцы и русские тесно сотрудничают", — отметил чиновник ЕС, который охарактеризовал отношения между Россией и Китаем как "безграничную дружбу".
Президент Владимир Зеленский не поедет на саммит, но выступит в онлайн-формате на мероприятии, посвященном влиянию украинского кризиса на глобальную продовольственную безопасность, добавила Telegraph.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. В МИД сообщили РИА Новости, что российскую делегацию возглавит глава ведомства Сергей Лавров.
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