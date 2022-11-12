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Минздрав Индонезии: страны G20 договорились о создании "Фонда пандемий" - РИА Новости, 12.11.2022
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Минздрав Индонезии: страны G20 договорились о создании "Фонда пандемий"
Минздрав Индонезии: страны G20 договорились о создании "Фонда пандемий" - РИА Новости, 12.11.2022
Минздрав Индонезии: страны G20 договорились о создании "Фонда пандемий"
Страны G20 достигли консенсуса по вопросу о создании Фонда борьбы с пандемиями, несмотря на геополитические разногласия, заявил на пресс-конференции министр... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T20:58
2022-11-12T20:58
в мире
индонезия
бали
большая двадцатка
саммит g20
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БАНГКОК, 12 ноя - РИА Новости. Страны G20 достигли консенсуса по вопросу о создании Фонда борьбы с пандемиями, несмотря на геополитические разногласия, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.Пресс-конференция была посвящена итогам второй встречи министров финансов и здравоохранения стран "двадцатки", прошедшей в этот день на индонезийском острове Бали в смешанном формате, на которой завершился процесс создания фонда, призванного помочь малым, средним и развивающимся странам в приобретении вакцин и медикаментов при пандемиях инфекционных болезней.Индонезия осуществляет в 2022 году переходящее председательство в G20."Все решения "двадцатки" принимаются исключительно консенсусом. Вот смотрите: очень трудно достичь консенсуса в нынешней геополитической ситуации. Но в этой геополитической ситуации мы сумели достичь консенсуса по созданию фонда, и это самое важное", - сказал индонезийский министр в ответ на вопрос журналистов, как повлияла геополитическая ситуация на решения министерской встречи.Министерские встречи, посвященные различным сферам деятельности, проводятся в порядке подготовки к лидерскому саммиту "двадцатки", который состоится на Бали 15 и 16 ноября.
https://ria.ru/20221112/g20-1831069348.html
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в мире, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Индонезия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
20:58 12.11.2022
 
Минздрав Индонезии: страны G20 договорились о создании "Фонда пандемий"

Минздрав Индонезии: страны G20 договорились по "Фонду пандемий", несмотря на геополитику

© AP Photo / Made Nagi/PoolВстреча министров финансов и здравоохранения G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Встреча министров финансов и здравоохранения G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Made Nagi/Pool
Встреча министров финансов и здравоохранения G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 12 ноя - РИА Новости. Страны G20 достигли консенсуса по вопросу о создании Фонда борьбы с пандемиями, несмотря на геополитические разногласия, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.
Пресс-конференция была посвящена итогам второй встречи министров финансов и здравоохранения стран "двадцатки", прошедшей в этот день на индонезийском острове Бали в смешанном формате, на которой завершился процесс создания фонда, призванного помочь малым, средним и развивающимся странам в приобретении вакцин и медикаментов при пандемиях инфекционных болезней.
Индонезия осуществляет в 2022 году переходящее председательство в G20.
"Все решения "двадцатки" принимаются исключительно консенсусом. Вот смотрите: очень трудно достичь консенсуса в нынешней геополитической ситуации. Но в этой геополитической ситуации мы сумели достичь консенсуса по созданию фонда, и это самое важное", - сказал индонезийский министр в ответ на вопрос журналистов, как повлияла геополитическая ситуация на решения министерской встречи.
Министерские встречи, посвященные различным сферам деятельности, проводятся в порядке подготовки к лидерскому саммиту "двадцатки", который состоится на Бали 15 и 16 ноября.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 17:18Распространение коронавируса
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В миреИндонезияБалиБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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