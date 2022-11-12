https://ria.ru/20221112/fond-1831096822.html

Минздрав Индонезии: страны G20 договорились о создании "Фонда пандемий"

Минздрав Индонезии: страны G20 договорились о создании "Фонда пандемий" - РИА Новости, 12.11.2022

Минздрав Индонезии: страны G20 договорились о создании "Фонда пандемий"

Страны G20 достигли консенсуса по вопросу о создании Фонда борьбы с пандемиями, несмотря на геополитические разногласия, заявил на пресс-конференции министр... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T20:58

2022-11-12T20:58

2022-11-12T20:58

в мире

индонезия

бали

большая двадцатка

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831093160_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_6cab10433d75fb66b383c76171b04e2e.jpg

БАНГКОК, 12 ноя - РИА Новости. Страны G20 достигли консенсуса по вопросу о создании Фонда борьбы с пандемиями, несмотря на геополитические разногласия, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.Пресс-конференция была посвящена итогам второй встречи министров финансов и здравоохранения стран "двадцатки", прошедшей в этот день на индонезийском острове Бали в смешанном формате, на которой завершился процесс создания фонда, призванного помочь малым, средним и развивающимся странам в приобретении вакцин и медикаментов при пандемиях инфекционных болезней.Индонезия осуществляет в 2022 году переходящее председательство в G20."Все решения "двадцатки" принимаются исключительно консенсусом. Вот смотрите: очень трудно достичь консенсуса в нынешней геополитической ситуации. Но в этой геополитической ситуации мы сумели достичь консенсуса по созданию фонда, и это самое важное", - сказал индонезийский министр в ответ на вопрос журналистов, как повлияла геополитическая ситуация на решения министерской встречи.Министерские встречи, посвященные различным сферам деятельности, проводятся в порядке подготовки к лидерскому саммиту "двадцатки", который состоится на Бали 15 и 16 ноября.

https://ria.ru/20221112/g20-1831069348.html

индонезия

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20