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Пострадавший при ЧП в Ейске ребенок остается в больнице Кубани
Пострадавший при ЧП в Ейске ребенок остается в больнице Кубани - РИА Новости, 12.11.2022
Пострадавший при ЧП в Ейске ребенок остается в больнице Кубани
После выписки из больницы Кубани еще одного пострадавшего после падения самолета во двор жилого дома в Ейске в медучреждениях края остается ребенок в тяжелом... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:23
2022-11-12T13:23
2022-11-12T13:23
происшествия
ейск
су-34
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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. После выписки из больницы Кубани еще одного пострадавшего после падения самолета во двор жилого дома в Ейске в медучреждениях края остается ребенок в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе региона."Из больницы Кубани выписали еще одного пострадавшего при ЧС в Ейске. На сегодняшний день в медицинских учреждениях остается один пациент: в детской краевой клинической больнице – ребенок в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В середине октября при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26.
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происшествия, ейск, су-34
Происшествия, Ейск, Су-34
Пострадавший при ЧП в Ейске ребенок остается в больнице Кубани
Штаб: Пострадавший при ЧП в Ейске ребенок остается в больнице Кубани в тяжелом состоянии