https://ria.ru/20221112/eysk-1831028989.html

Пострадавший при ЧП в Ейске ребенок остается в больнице Кубани

Пострадавший при ЧП в Ейске ребенок остается в больнице Кубани - РИА Новости, 12.11.2022

Пострадавший при ЧП в Ейске ребенок остается в больнице Кубани

После выписки из больницы Кубани еще одного пострадавшего после падения самолета во двор жилого дома в Ейске в медучреждениях края остается ребенок в тяжелом... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:23

2022-11-12T13:23

2022-11-12T13:23

происшествия

ейск

су-34

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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. После выписки из больницы Кубани еще одного пострадавшего после падения самолета во двор жилого дома в Ейске в медучреждениях края остается ребенок в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе региона."Из больницы Кубани выписали еще одного пострадавшего при ЧС в Ейске. На сегодняшний день в медицинских учреждениях остается один пациент: в детской краевой клинической больнице – ребенок в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В середине октября при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26.

https://ria.ru/20221101/koshka-1828423051.html

ейск

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происшествия, ейск, су-34