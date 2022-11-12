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Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20
Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20 - РИА Новости, 12.11.2022
Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20
Президент Турции Тайип Эрдоган на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии поднимет вопрос о поставках зерна нуждающимся странам, сообщил министр сельского и... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:59
2022-11-12T16:59
2022-11-12T16:59
владимир путин
василий небензя
турция
россия
индонезия
оон
саммит g20
большая двадцатка
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии поднимет вопрос о поставках зерна нуждающимся странам, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября."Будучи Турцией, мы особенно подчеркиваем, что наименее развитые страны должны иметь возможность получить зерно. В этом контексте наш президент внесет этот вопрос в повестку дня саммита G20. Мы также работаем над новым проектом, который будет осуществляться совместно с нашим министерством торговли. Наша цель - бесплатно передать закупаемую в России пшеницу в слаборазвитые страны после ее переработки. Мы сделали в этих процессах то, что подобает нашей нации и государству", - приводит слова министра газета Yeni Şafak.
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владимир путин, василий небензя, турция, россия, индонезия, оон, саммит g20, большая двадцатка, экономика
Владимир Путин, Василий Небензя, Турция, Россия, Индонезия, ООН, Саммит G20, Большая двадцатка, Экономика
Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20
Минсельхоз Турции: Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20