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Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20 - РИА Новости, 12.11.2022
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Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20
Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20 - РИА Новости, 12.11.2022
Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20
Президент Турции Тайип Эрдоган на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии поднимет вопрос о поставках зерна нуждающимся странам, сообщил министр сельского и... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:59
2022-11-12T16:59
владимир путин
василий небензя
турция
россия
индонезия
оон
саммит g20
большая двадцатка
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии поднимет вопрос о поставках зерна нуждающимся странам, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября."Будучи Турцией, мы особенно подчеркиваем, что наименее развитые страны должны иметь возможность получить зерно. В этом контексте наш президент внесет этот вопрос в повестку дня саммита G20. Мы также работаем над новым проектом, который будет осуществляться совместно с нашим министерством торговли. Наша цель - бесплатно передать закупаемую в России пшеницу в слаборазвитые страны после ее переработки. Мы сделали в этих процессах то, что подобает нашей нации и государству", - приводит слова министра газета Yeni Şafak.
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владимир путин, василий небензя, турция, россия, индонезия, оон, саммит g20, большая двадцатка, экономика
Владимир Путин, Василий Небензя, Турция, Россия, Индонезия, ООН, Саммит G20, Большая двадцатка, Экономика
16:59 12.11.2022
 
Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20

Минсельхоз Турции: Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии поднимет вопрос о поставках зерна нуждающимся странам, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
"Будучи Турцией, мы особенно подчеркиваем, что наименее развитые страны должны иметь возможность получить зерно. В этом контексте наш президент внесет этот вопрос в повестку дня саммита G20. Мы также работаем над новым проектом, который будет осуществляться совместно с нашим министерством торговли. Наша цель - бесплатно передать закупаемую в России пшеницу в слаборазвитые страны после ее переработки. Мы сделали в этих процессах то, что подобает нашей нации и государству", - приводит слова министра газета Yeni Şafak.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 12:12
Эрдоган заявил о намерении переговорить с Зеленским
 
Владимир ПутинВасилий НебензяТурцияРоссияИндонезияООНСаммит G20Большая двадцаткаЭкономика
 
 
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