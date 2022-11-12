https://ria.ru/20221112/erdogan-1831065717.html

Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20

Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20 - РИА Новости, 12.11.2022

Эрдоган обсудит поставки зерна нуждающимся странам на саммите G20

Президент Турции Тайип Эрдоган на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии поднимет вопрос о поставках зерна нуждающимся странам, сообщил министр сельского и... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:59

2022-11-12T16:59

2022-11-12T16:59

владимир путин

василий небензя

турция

россия

индонезия

оон

саммит g20

большая двадцатка

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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии поднимет вопрос о поставках зерна нуждающимся странам, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября."Будучи Турцией, мы особенно подчеркиваем, что наименее развитые страны должны иметь возможность получить зерно. В этом контексте наш президент внесет этот вопрос в повестку дня саммита G20. Мы также работаем над новым проектом, который будет осуществляться совместно с нашим министерством торговли. Наша цель - бесплатно передать закупаемую в России пшеницу в слаборазвитые страны после ее переработки. Мы сделали в этих процессах то, что подобает нашей нации и государству", - приводит слова министра газета Yeni Şafak.

https://ria.ru/20221112/peregovory-1831020496.html

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владимир путин, василий небензя, турция, россия, индонезия, оон, саммит g20, большая двадцатка, экономика