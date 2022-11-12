https://ria.ru/20221112/eksport-1831053223.html

МИД: Россия не удовлетворена выполнением меморандума по сельхозпродукции

МИД: Россия не удовлетворена выполнением меморандума по сельхозпродукции - РИА Новости, 12.11.2022

МИД: Россия не удовлетворена выполнением меморандума по сельхозпродукции

Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает принять меры, заявил заместитель министра... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:04

2022-11-12T16:04

2022-11-12T17:29

россия

оон

сергей вершинин

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

турция

мартин гриффитс

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ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает принять меры, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин по итогам состоявшейся накануне встречи в Женеве.В пятницу прошли переговоры, где российскую делегацию возглавил Сергей Вершинин, а со стороны ООН участвовали генеральный секретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс."Мы не удовлетворены тем, как выполняется этот меморандум, и настойчиво подчеркиваем необходимость ускорения принятия всех мер, в первую очередь секретариатом ООН и ооновскими представителями, с тем чтобы реальный доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки был обеспечен", — заявил дипломат.По его словам, в противном случае все разговоры о том, что якобы без этого продовольственная безопасность, особенно в нуждающихся странах, находится под угрозой, можно считать лицемерными.Вершинин также отметил, что Россия пока не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки."Нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки", — пояснил он.Замминистра также обратил внимание, что назначение грузов иногда вызывает вопросы, поскольку, согласно информации ООН, прежде всего их направляют в страны Европейского союза и Турцию. "Мы предлагаем посмотреть, какая конечная цель этих погрузок. Если речь идет о нуждающихся странах в Африке и Латинской Америке — это одно, если просто о поставках, в первую очередь в Евросоюз, то звучавшие ранее заявления об угрозе голода просто абсолютно лицемерны", — подчеркнул он.В итоге дипломат призвал использовать каждый день для реализации договоренностей по экспорту продовольствия и не исключил новых консультаций между Россией и ООН по меморандуму об экспорте сельхозпродукции до конца года.В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которая определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки. При этом в Москве не раз отмечали, что в отношении российского продовольствия и удобрений сделка не работает, украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.В начале ноября после устроенной киевским режимом террористической атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Срок действий договора истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221111/sdelka-1830739930.html

https://ria.ru/20221108/zerno-1829849043.html

https://ria.ru/20221029/zerno-1827827078.html

https://ria.ru/20221103/mir-1829117226.html

https://ria.ru/20221029/zerno-1827781009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оон, сергей вершинин, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, турция, мартин гриффитс