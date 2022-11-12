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МИД: Россия не удовлетворена выполнением меморандума по сельхозпродукции - РИА Новости, 12.11.2022
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МИД: Россия не удовлетворена выполнением меморандума по сельхозпродукции
МИД: Россия не удовлетворена выполнением меморандума по сельхозпродукции - РИА Новости, 12.11.2022
МИД: Россия не удовлетворена выполнением меморандума по сельхозпродукции
Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает принять меры, заявил заместитель министра... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:04
2022-11-12T17:29
россия
оон
сергей вершинин
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
турция
мартин гриффитс
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ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает принять меры, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин по итогам состоявшейся накануне встречи в Женеве.В пятницу прошли переговоры, где российскую делегацию возглавил Сергей Вершинин, а со стороны ООН участвовали генеральный секретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс."Мы не удовлетворены тем, как выполняется этот меморандум, и настойчиво подчеркиваем необходимость ускорения принятия всех мер, в первую очередь секретариатом ООН и ооновскими представителями, с тем чтобы реальный доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки был обеспечен", — заявил дипломат.По его словам, в противном случае все разговоры о том, что якобы без этого продовольственная безопасность, особенно в нуждающихся странах, находится под угрозой, можно считать лицемерными.Вершинин также отметил, что Россия пока не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки."Нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки", — пояснил он.Замминистра также обратил внимание, что назначение грузов иногда вызывает вопросы, поскольку, согласно информации ООН, прежде всего их направляют в страны Европейского союза и Турцию. "Мы предлагаем посмотреть, какая конечная цель этих погрузок. Если речь идет о нуждающихся странах в Африке и Латинской Америке — это одно, если просто о поставках, в первую очередь в Евросоюз, то звучавшие ранее заявления об угрозе голода просто абсолютно лицемерны", — подчеркнул он.В итоге дипломат призвал использовать каждый день для реализации договоренностей по экспорту продовольствия и не исключил новых консультаций между Россией и ООН по меморандуму об экспорте сельхозпродукции до конца года.В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которая определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки. При этом в Москве не раз отмечали, что в отношении российского продовольствия и удобрений сделка не работает, украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.В начале ноября после устроенной киевским режимом террористической атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Срок действий договора истекает 19 ноября.
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россия, оон, сергей вершинин, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, турция, мартин гриффитс
Россия, ООН, Сергей Вершинин, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Турция, Мартин Гриффитс
16:04 12.11.2022 (обновлено: 17:29 12.11.2022)
 
МИД: Россия не удовлетворена выполнением меморандума по сельхозпродукции

МИД: Россия не удовлетворена выполнением меморандума с ООН по экспорту сельхозпродукции

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает принять меры, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин по итогам состоявшейся накануне встречи в Женеве.
В пятницу прошли переговоры, где российскую делегацию возглавил Сергей Вершинин, а со стороны ООН участвовали генеральный секретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.
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"Мы не удовлетворены тем, как выполняется этот меморандум, и настойчиво подчеркиваем необходимость ускорения принятия всех мер, в первую очередь секретариатом ООН и ооновскими представителями, с тем чтобы реальный доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки был обеспечен", — заявил дипломат.
По его словам, в противном случае все разговоры о том, что якобы без этого продовольственная безопасность, особенно в нуждающихся странах, находится под угрозой, можно считать лицемерными.
Вершинин также отметил, что Россия пока не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки.
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"Нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки", — пояснил он.
Замминистра также обратил внимание, что назначение грузов иногда вызывает вопросы, поскольку, согласно информации ООН, прежде всего их направляют в страны Европейского союза и Турцию.
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"Мы предлагаем посмотреть, какая конечная цель этих погрузок. Если речь идет о нуждающихся странах в Африке и Латинской Америке — это одно, если просто о поставках, в первую очередь в Евросоюз, то звучавшие ранее заявления об угрозе голода просто абсолютно лицемерны", — подчеркнул он.
В итоге дипломат призвал использовать каждый день для реализации договоренностей по экспорту продовольствия и не исключил новых консультаций между Россией и ООН по меморандуму об экспорте сельхозпродукции до конца года.
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В начале ноября после устроенной киевским режимом террористической атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Срок действий договора истекает 19 ноября.
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