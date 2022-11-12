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На юге Дагестана три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 12.11.2022
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На юге Дагестана три человека погибли в ДТП с грузовиком
На юге Дагестана три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 12.11.2022
На юге Дагестана три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека стали жертвами столкновения грузовика и легкового автомобиля в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T11:26
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происшествия
дербентский район
курахский район
акушинский район
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МАХАЧКАЛА, 12 ноя — РИА Новости. Три человека стали жертвами столкновения грузовика и легкового автомобиля в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.Авария произошла накануне вечером, примерно в 22:30, на 947-м километре автодороги "Кавказ" в Дербентском районе. "Девятнадцатилетний житель Курахского района, управляя автомобилем ВАЗ-21099, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем КамАЗ под управлением 41-летнего жителя Акушинского района", — говорится в сообщении.В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров, 20 и 24 лет, скончались на месте.
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дербентский район
курахский район
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происшествия, дербентский район, курахский район, акушинский район
Происшествия, Дербентский район, Курахский район, Акушинский район
11:26 12.11.2022 (обновлено: 13:34 12.11.2022)
 
На юге Дагестана три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом в Дербентском районе Дагестана

© Фото : МВД по Республике ДагестанДТП на автодороге "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана
ДТП на автодороге Кавказ в Дербентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : МВД по Республике Дагестан
ДТП на автодороге "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 12 ноя — РИА Новости. Три человека стали жертвами столкновения грузовика и легкового автомобиля в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Авария произошла накануне вечером, примерно в 22:30, на 947-м километре автодороги "Кавказ" в Дербентском районе.
"Девятнадцатилетний житель Курахского района, управляя автомобилем ВАЗ-21099, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем КамАЗ под управлением 41-летнего жителя Акушинского района", — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров, 20 и 24 лет, скончались на месте.
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ПроисшествияДербентский районКурахский районАкушинский район
 
 
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