https://ria.ru/20221112/dtp-1831015812.html

На юге Дагестана три человека погибли в ДТП с грузовиком

На юге Дагестана три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 12.11.2022

На юге Дагестана три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека стали жертвами столкновения грузовика и легкового автомобиля в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T11:26

2022-11-12T11:26

2022-11-12T13:34

происшествия

дербентский район

курахский район

акушинский район

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МАХАЧКАЛА, 12 ноя — РИА Новости. Три человека стали жертвами столкновения грузовика и легкового автомобиля в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.Авария произошла накануне вечером, примерно в 22:30, на 947-м километре автодороги "Кавказ" в Дербентском районе. "Девятнадцатилетний житель Курахского района, управляя автомобилем ВАЗ-21099, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем КамАЗ под управлением 41-летнего жителя Акушинского района", — говорится в сообщении.В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров, 20 и 24 лет, скончались на месте.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

дербентский район

курахский район

акушинский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, дербентский район, курахский район, акушинский район