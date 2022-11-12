https://ria.ru/20221112/dtp-1831000250.html

В Приамурье из-за ДТП была заблокирована федеральная трасса

В Приамурье из-за ДТП была заблокирована федеральная трасса - РИА Новости, 12.11.2022

В Приамурье из-за ДТП была заблокирована федеральная трасса

Столкновение двух грузовиков Mercedes и КамАЗ заблокировало движение на федеральной трассе "Амур" в Приамурье в обе стороны, сообщает региональное управление... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T08:39

2022-11-12T08:39

2022-11-12T11:27

происшествия

благовещенск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Столкновение двух грузовиков Mercedes и КамАЗ заблокировало движение на федеральной трассе "Амур" в Приамурье в обе стороны, сообщает региональное управление ГИБДД России.Движение по указанной автодороге было ограничено для всех видов транспорта на несколько часов. По сообщениям очевидцев в соцсетях, эвакуация грузовиков завершилась, движение восстановили около 11 часов.Прошедший накануне снегопад серьезно осложнил движение не только на региональных дорогах и участках федеральной трассы, но и на въезде в Благовещенск. В субботу на мосту через реку Зея произошло несколько автоаварий, затрудняющих проезд. В сторону города образовалась пробка. По сообщениям очевидцев, на мосту произошло 3 автоаварии, с участием 11 автомобилей."Причиной ДТП стали несоответствие скорости конкретным условиям и несоблюдение безопасной дистанции. За сутки в регионе произошло 54 ДТП, из них в 11 автоавариях 2 человека погибли и 17 пострадали", - сообщили в ГИБДД.На расчистке региональных трасс от снега в день было задействовано 135 единиц спецтехники и 105 дорожных рабочих. Работа идёт круглосуточно, сообщили в региональном Минтрансе.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, благовещенск, амурская область