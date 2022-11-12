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В Приамурье из-за ДТП была заблокирована федеральная трасса - РИА Новости, 12.11.2022
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В Приамурье из-за ДТП была заблокирована федеральная трасса
В Приамурье из-за ДТП была заблокирована федеральная трасса - РИА Новости, 12.11.2022
В Приамурье из-за ДТП была заблокирована федеральная трасса
Столкновение двух грузовиков Mercedes и КамАЗ заблокировало движение на федеральной трассе "Амур" в Приамурье в обе стороны, сообщает региональное управление... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T08:39
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происшествия
благовещенск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Столкновение двух грузовиков Mercedes и КамАЗ заблокировало движение на федеральной трассе "Амур" в Приамурье в обе стороны, сообщает региональное управление ГИБДД России.Движение по указанной автодороге было ограничено для всех видов транспорта на несколько часов. По сообщениям очевидцев в соцсетях, эвакуация грузовиков завершилась, движение восстановили около 11 часов.Прошедший накануне снегопад серьезно осложнил движение не только на региональных дорогах и участках федеральной трассы, но и на въезде в Благовещенск. В субботу на мосту через реку Зея произошло несколько автоаварий, затрудняющих проезд. В сторону города образовалась пробка. По сообщениям очевидцев, на мосту произошло 3 автоаварии, с участием 11 автомобилей."Причиной ДТП стали несоответствие скорости конкретным условиям и несоблюдение безопасной дистанции. За сутки в регионе произошло 54 ДТП, из них в 11 автоавариях 2 человека погибли и 17 пострадали", - сообщили в ГИБДД.На расчистке региональных трасс от снега в день было задействовано 135 единиц спецтехники и 105 дорожных рабочих. Работа идёт круглосуточно, сообщили в региональном Минтрансе.
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происшествия, благовещенск, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Амурская область
08:39 12.11.2022 (обновлено: 11:27 12.11.2022)
 
В Приамурье из-за ДТП была заблокирована федеральная трасса

Столкновение фур Mercedes и КамАЗ заблокировало федеральную трассу "Амур" в Приамурье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник ДПС . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Столкновение двух грузовиков Mercedes и КамАЗ заблокировало движение на федеральной трассе "Амур" в Приамурье в обе стороны, сообщает региональное управление ГИБДД России.

"Около 6.00 в Архаринском районе на 1750-м км автодороги "Амур" произошло ДТП с участием грузовых автомобилей Mercedes и КамАЗ, в результате которого автомобилем Mercedes заблокировано обе полосы", - говорится в сообщении.

Движение по указанной автодороге было ограничено для всех видов транспорта на несколько часов. По сообщениям очевидцев в соцсетях, эвакуация грузовиков завершилась, движение восстановили около 11 часов.
Прошедший накануне снегопад серьезно осложнил движение не только на региональных дорогах и участках федеральной трассы, но и на въезде в Благовещенск. В субботу на мосту через реку Зея произошло несколько автоаварий, затрудняющих проезд. В сторону города образовалась пробка. По сообщениям очевидцев, на мосту произошло 3 автоаварии, с участием 11 автомобилей.
"Причиной ДТП стали несоответствие скорости конкретным условиям и несоблюдение безопасной дистанции. За сутки в регионе произошло 54 ДТП, из них в 11 автоавариях 2 человека погибли и 17 пострадали", - сообщили в ГИБДД.
На расчистке региональных трасс от снега в день было задействовано 135 единиц спецтехники и 105 дорожных рабочих. Работа идёт круглосуточно, сообщили в региональном Минтрансе.
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