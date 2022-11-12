https://ria.ru/20221112/donor-1831060745.html

Итальянские врачи сделали пересадку печени от донора, умершего в сто лет

Итальянские врачи сделали пересадку печени от донора, умершего в сто лет - РИА Новости, 12.11.2022

Итальянские врачи сделали пересадку печени от донора, умершего в сто лет

Итальянские врачи впервые в мире провели операцию по пересадке печени от донора, умершего в возрасте старше ста лет, сообщил Национальный центр трансплантологии РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:36

2022-11-12T16:36

2022-11-12T16:37

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РИМ, 12 ноя – РИА Новости. Итальянские врачи впервые в мире провели операцию по пересадке печени от донора, умершего в возрасте старше ста лет, сообщил Национальный центр трансплантологии (CNT).Для операции была использована печень женщины, которой на момент ее естественной смерти исполнилось сто лет, десять месяцев и один день и которая давно оформила распоряжение об использовании своих органов для пересадки нуждающимся в этом пациентам. Печень была получена на прошлой неделе врачами флорентийской больницы "Сан Джованни ди Дио" и после проведения всех необходимых медицинских и юридических процедур была пересажена пациенту, стоявшему в очереди на трансплантацию в университетской клинике города Пиза."На международном уровне не зарегистрированы случаи донорства цельных органов от людей, умерших в возрасте старше ста лет. Были только несколько случаев передачи некоторых тканей, в частности, роговицы", - заявил в этой связи директор CNT Массимо Кардилло."Мы являемся свидетелями исключительного события, которое демонстрирует технические и организационные возможности итальянской трансплантологии, связанные в том числе с использованием донорских органов весьма пожилых людей. Это важно, чтобы дать эффективный ответ на запросы более 8 тысяч пациентов, которые ожидают трансплантации в нашей стране", - указал он.До сих пор, по данным CNT, самым пожилым донором в Италии считалась женщина, которая скончалась в конце октября в городе Фабриано в возрасте 97 лет и 7 месяцев. В прошлом на Апеннинах еще четыре раза - в 2003, 2008, 2018 и 2019 годах производилась пересадка органов от 97-летних доноров.

https://ria.ru/20221009/donor-1822588509.html

https://ria.ru/20220614/donor-1794529770.html

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в мире, здоровье - общество, пиза, италия