https://ria.ru/20221112/donetsk-1831063239.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града" - РИА Новости, 12.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града"

Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:47

2022-11-12T16:47

2022-11-12T17:02

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:33 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ранее в субботу представительство зафиксировало четыре обстрела Донецка со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град", в ходе которых за полчаса по городу выпустили 44 ракеты.Кроме того, представительство зафиксировало обстрел соседней Макеевки с применением РСЗО "Град". В 16.39 по Червоногвардейскому району города выпустили восемь ракет.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1831047739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс