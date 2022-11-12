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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града" - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/donetsk-1831063239.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града" - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:47
2022-11-12T17:02
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:33 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ранее в субботу представительство зафиксировало четыре обстрела Донецка со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град", в ходе которых за полчаса по городу выпустили 44 ракеты.Кроме того, представительство зафиксировало обстрел соседней Макеевки с применением РСЗО "Град". В 16.39 по Червоногвардейскому району города выпустили восемь ракет.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831047739.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
16:47 12.11.2022 (обновлено: 17:02 12.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 18 ракет из "Града"

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда на улице в Донецке
Осколки снаряда на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда на улице в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:33 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 15:31Специальная военная операция на Украине
Украинские военные за год получили 13 миллионов единиц оружия, пишут СМИ
Ранее в субботу представительство зафиксировало четыре обстрела Донецка со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град", в ходе которых за полчаса по городу выпустили 44 ракеты.
Кроме того, представительство зафиксировало обстрел соседней Макеевки с применением РСЗО "Град". В 16.39 по Червоногвардейскому району города выпустили восемь ракет.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 ноября, 16:58Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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