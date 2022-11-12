16:47 12.11.2022 (обновлено: 17:02 12.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 18 ракет из "Града"
© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда на улице в Донецке
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда на улице в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:33 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Ранее в субботу представительство зафиксировало четыре обстрела Донецка со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град", в ходе которых за полчаса по городу выпустили 44 ракеты.
Кроме того, представительство зафиксировало обстрел соседней Макеевки с применением РСЗО "Град". В 16.39 по Червоногвардейскому району города выпустили восемь ракет.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.