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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 10.23 мск выпустили три ракеты из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T11:04
2022-11-12T11:04
2022-11-12T11:04
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 10.23 мск выпустили три ракеты из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.23 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка и Горловке, выпустив в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили три ракеты из "Града" по Донецку