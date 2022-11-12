https://ria.ru/20221112/donetsk-1831013237.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 12.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска в 10.23 мск выпустили три ракеты из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T11:04

2022-11-12T11:04

2022-11-12T11:04

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 10.23 мск выпустили три ракеты из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.23 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка и Горловке, выпустив в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, донбасс, вооруженные силы украины