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Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/donetsk-1831009873.html
Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка
Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 12.11.2022
Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка
Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:27
2022-11-12T10:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Застройщиков ранены два мирных жителя мужчина 1979 года рождения и женщина 1985 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что при обстреле города повреждено остекление, кровля фасад и газовая труба одного частного дома.
https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донбасс, Донецкая Народная Республика
10:27 12.11.2022
 
Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка

Мэр Кулемзин: двое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Застройщиков ранены два мирных жителя мужчина 1979 года рождения и женщина 1985 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Кулемзин добавил, что при обстреле города повреждено остекление, кровля фасад и газовая труба одного частного дома.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)ДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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