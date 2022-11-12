https://ria.ru/20221112/donetsk-1831009873.html
Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка
Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 12.11.2022
Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка
Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:27
2022-11-12T10:27
2022-11-12T10:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Застройщиков ранены два мирных жителя мужчина 1979 года рождения и женщина 1985 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что при обстреле города повреждено остекление, кровля фасад и газовая труба одного частного дома.
https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html
донецк
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донбасс, Донецкая Народная Республика
Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мэр Кулемзин: двое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка