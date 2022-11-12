https://ria.ru/20221112/donetsk-1831009873.html

Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка

Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 12.11.2022

Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка

Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:27

2022-11-12T10:27

2022-11-12T10:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Застройщиков ранены два мирных жителя мужчина 1979 года рождения и женщина 1985 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что при обстреле города повреждено остекление, кровля фасад и газовая труба одного частного дома.

https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), донбасс, донецкая народная республика