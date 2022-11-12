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Бастрыкину доложат о ЧП с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре - РИА Новости, 12.11.2022
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Бастрыкину доложат о ЧП с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре
Бастрыкину доложат о ЧП с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре - РИА Новости, 12.11.2022
Бастрыкину доложат о ЧП с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад после инцидента с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T19:28
2022-11-12T19:28
происшествия
краснодар
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад после инцидента с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным региональных властей, администрация лицея неоднократно обращалась в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса города с вопросом об отлове бродячих животных.В ответном письме сообщалось, что "животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, подлежат отлову только при проявлении немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека", добавляют в оперативном штабе Кубани.В пятницу письмо в департамент было направлено повторно.
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происшествия, краснодар, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Краснодар, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
19:28 12.11.2022
 
Бастрыкину доложат о ЧП с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре

Бастрыкин потребовал доклад после ЧП с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБездомная собака в мусорном контейнере
Бездомная собака в мусорном контейнере - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бездомная собака в мусорном контейнере. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад после инцидента с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил доложить о происшествии по факту нападения бродячих собак на малолетнюю девочку в Краснодаре. На днях в Краснодаре четыре собаки напали на девочку во дворе лицея №64. У ребенка диагностированы раны и укусы", - говорится в сообщении.
По данным региональных властей, администрация лицея неоднократно обращалась в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса города с вопросом об отлове бродячих животных.
В ответном письме сообщалось, что "животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, подлежат отлову только при проявлении немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека", добавляют в оперативном штабе Кубани.
В пятницу письмо в департамент было направлено повторно.
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ПроисшествияКраснодарАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дети
 
 
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