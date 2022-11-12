https://ria.ru/20221112/doklad-1831086051.html

Бастрыкину доложат о ЧП с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре

Бастрыкину доложат о ЧП с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре - РИА Новости, 12.11.2022

Бастрыкину доложат о ЧП с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад после инцидента с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T19:28

2022-11-12T19:28

2022-11-12T19:28

происшествия

краснодар

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733296232_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_aeffa2f3d1b81a9c3ae27a36242031f2.jpg

КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад после инцидента с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным региональных властей, администрация лицея неоднократно обращалась в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса города с вопросом об отлове бродячих животных.В ответном письме сообщалось, что "животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, подлежат отлову только при проявлении немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека", добавляют в оперативном штабе Кубани.В пятницу письмо в департамент было направлено повторно.

https://ria.ru/20221112/rebenok-1831049222.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, краснодар, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети