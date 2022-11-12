Бастрыкину доложат о ЧП с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре
Бастрыкин потребовал доклад после ЧП с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБездомная собака в мусорном контейнере
Бездомная собака в мусорном контейнере. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад после инцидента с нападением бродячих собак на девочку в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил доложить о происшествии по факту нападения бродячих собак на малолетнюю девочку в Краснодаре. На днях в Краснодаре четыре собаки напали на девочку во дворе лицея №64. У ребенка диагностированы раны и укусы", - говорится в сообщении.
По данным региональных властей, администрация лицея неоднократно обращалась в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса города с вопросом об отлове бродячих животных.
В ответном письме сообщалось, что "животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, подлежат отлову только при проявлении немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека", добавляют в оперативном штабе Кубани.
В пятницу письмо в департамент было направлено повторно.