17:27 12.11.2022 (обновлено: 17:37 12.11.2022)
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив десять ракет
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФРабота реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет по Кировскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.08 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.18 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Это двенадцатый обстрел территории ДНР с применением РСЗО "Град" украинскими войсками с начала суток, согласно данным представительства ДНР в СЦКК.
Кроме того, в 16.50 представительством был зафиксирован обстрел Горловки, в ходе которого по городу выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а также обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка в 17.02, в ходе которого было выпущено шесть снарядов того же калибра.
Также в 16.50 украинские войска обстреляли населенный пункт Кременец. По нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра, отметили Telegram-канале ведомства.