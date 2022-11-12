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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/dnr-1831070062.html
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 12.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет по Кировскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:27
2022-11-12T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет по Кировскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Это двенадцатый обстрел территории ДНР с применением РСЗО "Град" украинскими войсками с начала суток, согласно данным представительства ДНР в СЦКК.Кроме того, в 16.50 представительством был зафиксирован обстрел Горловки, в ходе которого по городу выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а также обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка в 17.02, в ходе которого было выпущено шесть снарядов того же калибра.Также в 16.50 украинские войска обстреляли населенный пункт Кременец. По нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра, отметили Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Куйбышевский район
17:27 12.11.2022 (обновлено: 17:37 12.11.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив десять ракет

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФРабота реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Град в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет по Кировскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.08 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.18 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Это двенадцатый обстрел территории ДНР с применением РСЗО "Град" украинскими войсками с начала суток, согласно данным представительства ДНР в СЦКК.
Кроме того, в 16.50 представительством был зафиксирован обстрел Горловки, в ходе которого по городу выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а также обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка в 17.02, в ходе которого было выпущено шесть снарядов того же калибра.
Также в 16.50 украинские войска обстреляли населенный пункт Кременец. По нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра, отметили Telegram-канале ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКККуйбышевский район
 
 
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