https://ria.ru/20221112/dnr-1831070062.html

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 12.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет по Кировскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T17:27

2022-11-12T17:27

2022-11-12T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет по Кировскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Это двенадцатый обстрел территории ДНР с применением РСЗО "Град" украинскими войсками с начала суток, согласно данным представительства ДНР в СЦКК.Кроме того, в 16.50 представительством был зафиксирован обстрел Горловки, в ходе которого по городу выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а также обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка в 17.02, в ходе которого было выпущено шесть снарядов того же калибра.Также в 16.50 украинские войска обстреляли населенный пункт Кременец. По нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра, отметили Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, куйбышевский район