https://ria.ru/20221112/dnr-1831006988.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 12.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T09:59

2022-11-12T09:59

2022-11-12T09:59

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 08.50 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.17 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что были зафиксированы попадания снарядов в здание Дворца культуры "Шахтер". В результате попадания украинских снарядов в здании ДК возникло возгорание.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221112/stakhanov-1830992974.html

https://ria.ru/20221112/dnr-1831002596.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия