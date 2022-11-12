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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/dnr-1831006988.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T09:59
2022-11-12T09:59
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 08.50 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.17 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что были зафиксированы попадания снарядов в здание Дворца культуры "Шахтер". В результате попадания украинских снарядов в здании ДК возникло возгорание.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221112/stakhanov-1830992974.html
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горловка
донецк
донецкая народная республика
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иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
09:59 12.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 08.50 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.17 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что были зафиксированы попадания снарядов в здание Дворца культуры "Шахтер". В результате попадания украинских снарядов в здании ДК возникло возгорание.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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