https://ria.ru/20221112/dnr-1831002596.html

В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света

В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 12.11.2022

В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света

Более восьми тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T09:10

2022-11-12T09:10

2022-11-12T09:10

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

министерство угля и энергетики днр

донбасс

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Более восьми тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."По состоянию на 7.30 12 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 98 трансформаторных подстанций, 8246 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221111/obstrel-1830953405.html

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр, донбасс