https://ria.ru/20221112/dnr-1831002596.html
В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света
В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 12.11.2022
В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света
Более восьми тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T09:10
2022-11-12T09:10
2022-11-12T09:10
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
министерство угля и энергетики днр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f07e673bdd90fd2f2f5d52aaf87ea749.jpg
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Более восьми тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."По состоянию на 7.30 12 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 98 трансформаторных подстанций, 8246 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221111/obstrel-1830953405.html
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a6803caef4b9e62bad186cc159e839f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Министерство угля и энергетики ДНР, Донбасс
В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света
Минугля ДНР: на территории республики обесточено 98 трансформаторных подстанций