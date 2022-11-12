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В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/dnr-1831002596.html
В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света
В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 12.11.2022
В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света
Более восьми тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T09:10
2022-11-12T09:10
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
министерство угля и энергетики днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Более восьми тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."По состоянию на 7.30 12 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 98 трансформаторных подстанций, 8246 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Министерство угля и энергетики ДНР, Донбасс
09:10 12.11.2022
 
В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света

Минугля ДНР: на территории республики обесточено 98 трансформаторных подстанций

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач в ДНР
Линии электропередач в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Более восьми тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
"По состоянию на 7.30 12 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 98 трансформаторных подстанций, 8246 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство угля и энергетики ДНРДонбасс
 
 
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