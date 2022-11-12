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Дальше будет еще интереснее: как промышленный дизайн отражает нашу жизнь - РИА Новости, 12.11.2022
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Культура
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Дальше будет еще интереснее: как промышленный дизайн отражает нашу жизнь
Дальше будет еще интереснее: как промышленный дизайн отражает нашу жизнь - РИА Новости, 12.11.2022
Дальше будет еще интереснее: как промышленный дизайн отражает нашу жизнь
Дизайн — это не только стиль эпохи, но и показатель научного, экономического развития общества, наших потребностей. О современных тенденциях, поиске... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T08:00
2022-11-12T08:17
культура
елена пантелеева
артемий лебедев
владимир маяковский
санкт-петербург
дальний восток
байкал
снг
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Дизайн — это не только стиль эпохи, но и показатель научного, экономического развития общества, наших потребностей. О современных тенденциях, поиске неповторимых российских концептов, уроках прошлого и взгляде в будущее РИА Новости узнало на фестивале Design Act 2022.Настоящее: сделано для людейИзделия, представленные на Design Act, относятся к разным сферам: есть и транспорт, и медицинское оборудование, и мебель, и спортинвентарь. Главные тренды — использование высоких технологий, экологичность и удобство. Например, лампа Modeloni из искусственного материала карбона, напоминающего дорогую древесину. Или зарядная станция для всех типов электромобилей с интуитивно понятной навигацией. Или кресло Pine Plank Armchair, которое со временем меняет оттенок и выглядит лучше, чем при покупке.Еще одна тенденция — простые и минималистичные вещи с красивой историей. Стол Woodenmap, изготовленный из натуральных материалов, отражает эстетику Дальнего Востока, а на его поверхности изображена карта мира. Часы "Ридус" от студии Артемия Лебедева с вывернутыми наизнанку делениями — символ времени как потока лучей. Диваны ARCHIPELAGO отсылают к японским ныряльщицам, уже две тысячи лет добывающим жемчуг. Конечно, безопасность. Это особенно важно для транспорта. Компания BOX39 представила штучный мотоцикл GIOTTO, созданный с помощью двух технологий: фрезеровки на станках с числовым программным управлением и 3D-печати. В медицинской промышленности свои достижения. Бюро Karfidov lab разработало дизайн гамма-терапевтического комплекса "Брахиум" для лечения онкозаболеваний. Компания "Масштаб" — инвалидное кресло с идеально выверенным балансом, маневренностью и управляемостью. Резидент "Сколково" — фирма "Моторика" представила биотические протезы кистей, управляемые датчиками.Взгляд назад для шага впередВ поисках вдохновения организаторы фестиваля предлагают обратиться к опыту СССР.Каждое десятилетие Советского Союза отмечено находками художников-конструкторов. Многие вошли в историю не только российской, но и мировой культуры. Design Act посвятил этим изобретениям целый зал.Прошлое: от Октября и дальшеВ дизайне того времени важна идеология: революционные символы везде — от оформления стен до фарфора. Например, Большая кохомская мануфактура выпускала ткани с "шагающими пионерами", Государственный фарфоровый завод — агитационные тарелки с серпами и молотами, колосьями.Расцвели такие направления авангарда, как конструктивизм и супрематизм. Абстракции и геометрические фигуры, яркие, чистые цвета перешли с холстов на посуду и текстиль.Самой актуальной формой искусства стал плакат, который мгновенно информировал, просвещал, агитировал и революционно настраивал граждан. И вошел в историю как один из яркайших феноменов российской культуры XX века. Индустриализация и дворцы для народаВ 1930-е главенствует социалистический реализм. Гигантские стройки — заводов, станций, парков культуры, метро. Общественные пространства напоминают огромные дворцы с мозаиками, росписями, барельефами и лепниной. Сюжеты, впрочем, те же: рабочие и колхозники, серпы и молоты. Плюс красные звезды, рог изобилия, венки и снопы. Сегодня это можно увидеть на павильонах ВДНХ и в оформлении станций метрополитена, а здания в стиле сталинского ампира — на северо-востоке Москвы и на юге Санкт-Петербурга.В интерьере квартир царил такой же размах: массивные бронзовые светильники и ручки, дубовая мебель, обтянутая сукном, роскошные гарнитуры. И конечно, знаменитые зеленые лампы — символ той эпохи.Космос, Олимпиада и перестройкаВ "оттепель" официальный стиль государства — функционализм, с излишествами сталинского ампира боролись. Главная гордость — космические достижения. Спутники, ракеты, изображения Гагарина — на посуде, ювелирных изделиях, зажигалках, спичечных коробках.В Тамбове появилась знаменитая неваляшка, причем ее изобрели работники порохового завода. Военное предприятие выпускает трехногий самовар, похожий на космический спутник. Развивается автомобилестроение.Еще одна веха — Олимпида-80. Это яркое событие эпохи было запечатлено на разных предметах быта.В перестройку и постсоветские годы активно развивался графический дизайн — газеты, журналы, рекламы, плакаты. Легендарный "Птюч" в 1990-е был посвящен культуре рейва, клубной жизни, техно и трансу. Вычурный, созданный в технике коллажа, этот журнал задал стиль, к которому обращаются современные авторы самиздата и художественной полиграфии. Плакатист Андрей Логвин создал знаменитую работу "Жизнь удалась" — надпись из черной икры на "холсте" из икры красной. А что нас ждет в будущем?Как считают эксперты, вещи будущего станут еще более экологичными, удобными, умными и функциональными.Организаторы Design Act 2022 провели среди молодых художников посвященный этому конкурс. Работы победителей представлены на выставке "Ревизия. Будущее".Проекты в первую очередь направлены на инновации в сфере транспорта. Наталья Залевская из Санкт-Петербурга разработала интерьер кают круизного теплохода с двухъярусными кроватями, Роберт Таховиев из Казани — экстерьер и интерьер арктической яхты.Анна Ставиноженко из Северной столицы представила, как может выглядеть сеть беспилотных городских шаттлов, Анастасия Сухогузова из Екатеринбурга сконструировала модель круизного дирижабля "Атмосфера" — легкого, морозостойкого, экологичного.Дизайнеры, проектирующие будущее, мыслят не предметами, квартирами и домами, а целыми улицами и городами. Олег Пигулевский, Светлана Гардт и Ирина Федотова предложили проекты урбанистических пространств с мягким освещением, лавочками, зеленью и навигацией, Юлия Тихонова — подводный дрон-спасатель, Анна Савченко — беспилотник для выгула собак, Варвара Чабан и Майя Головизнина — 3D-принтер Omneo для приготовления блюд ресторанного качества и ячейки для сублимированной пищи.Судя по дизайнерам, наше будущее будет как минимум интересным.
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Татьяна Рыжкова
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елена пантелеева, артемий лебедев, владимир маяковский, санкт-петербург, дальний восток, байкал, снг, сколково
Культура, Елена Пантелеева, Артемий Лебедев, Владимир Маяковский, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Байкал, СНГ, Сколково
08:00 12.11.2022 (обновлено: 08:17 12.11.2022)
 

Дальше будет еще интереснее: как промышленный дизайн отражает нашу жизнь

© РИА Новости / Евгений БиятовНа Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Дизайн — это не только стиль эпохи, но и показатель научного, экономического развития общества, наших потребностей. О современных тенденциях, поиске неповторимых российских концептов, уроках прошлого и взгляде в будущее РИА Новости узнало на фестивале Design Act 2022.

Настоящее: сделано для людей

"Современный дизайн превратился из способа решения задач эстетики в метод проектирования социальных коммуникаций, уникальных сервисов, ответственного отношения к природе, — говорит Елена Пантелеева, куратор выставки "Ревизия. Настоящее", которая проходит в рамках фестиваля. — Он создается людьми и для людей".

Изделия, представленные на Design Act, относятся к разным сферам: есть и транспорт, и медицинское оборудование, и мебель, и спортинвентарь.
Главные тренды — использование высоких технологий, экологичность и удобство. Например, лампа Modeloni из искусственного материала карбона, напоминающего дорогую древесину. Или зарядная станция для всех типов электромобилей с интуитивно понятной навигацией. Или кресло Pine Plank Armchair, которое со временем меняет оттенок и выглядит лучше, чем при покупке.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗарядная станция автомобилей Edison, представленная на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
Зарядная станция автомобилей Edison, представленная на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зарядная станция автомобилей Edison, представленная на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
Еще одна тенденция — простые и минималистичные вещи с красивой историей. Стол Woodenmap, изготовленный из натуральных материалов, отражает эстетику Дальнего Востока, а на его поверхности изображена карта мира. Часы "Ридус" от студии Артемия Лебедева с вывернутыми наизнанку делениями — символ времени как потока лучей. Диваны ARCHIPELAGO отсылают к японским ныряльщицам, уже две тысячи лет добывающим жемчуг.
© РИА Новости / Евгений Биятов

Часы "Ридус"

На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод в Москве
1 из 3

Часы "Ридус"

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Мотоцикл Giotto и велосипеды Stels

Мотоцикл Giotto и велосипеды Stels, представленные на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) Винзавод в Москве
2 из 3

Мотоцикл Giotto и велосипеды Stels

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов

Мебель ARCHIPELAGO

На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод в Москве
3 из 3

Мебель ARCHIPELAGO

© РИА Новости / Евгений Биятов
1 из 3

Часы "Ридус"

© РИА Новости / Евгений Биятов
2 из 3

Мотоцикл Giotto и велосипеды Stels

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Мебель ARCHIPELAGO

© РИА Новости / Евгений Биятов
Конечно, безопасность. Это особенно важно для транспорта. Компания BOX39 представила штучный мотоцикл GIOTTO, созданный с помощью двух технологий: фрезеровки на станках с числовым программным управлением и 3D-печати.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Бионический протез, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

Бионический протез, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) Винзавод в Москве
1 из 2

Бионический протез, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений БиятовНа Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод в Москве
2 из 2
На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
1 из 2

Бионический протез, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 2
На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
В медицинской промышленности свои достижения. Бюро Karfidov lab разработало дизайн гамма-терапевтического комплекса "Брахиум" для лечения онкозаболеваний. Компания "Масштаб" — инвалидное кресло с идеально выверенным балансом, маневренностью и управляемостью. Резидент "Сколково" — фирма "Моторика" представила биотические протезы кистей, управляемые датчиками.

Взгляд назад для шага вперед

"Меня спрашивают, куда мы пойдем, — рассказывает организатор фестиваля Design Act 2022 Игорь Шулинский. — На Запад или на Восток? На что российский дизайн будет опираться? Считаю, что было бы здорово опираться на те силы, на те возможности, которые есть у нас. Многие ли были на Байкале, Алтае? Мы сами туристы в нашей большой стране. А если мы станем хозяевами, то сможем найти безграничные возможности и для дизайна, и для всего остального".

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМакет самолета МС-21, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве
Макет самолета МС-21, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) Винзавод в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Макет самолета МС-21, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве
В поисках вдохновения организаторы фестиваля предлагают обратиться к опыту СССР.

"У отечественного дизайна богатая история, — продолжает эксперт. — Нам нужно провести ревизию, отобрать все лучшее, что придумали в прошлом, функциональное объединить с эстетическим".

Каждое десятилетие Советского Союза отмечено находками художников-конструкторов. Многие вошли в историю не только российской, но и мировой культуры. Design Act посвятил этим изобретениям целый зал.

Прошлое: от Октября и дальше

"После революции появились вещи безумно красивые, — замечает Шулинский. — Их создавали Родченко, Малевич, Мельников — фигуры космического масштаба, этих художников знает весь мир".

В дизайне того времени важна идеология: революционные символы везде — от оформления стен до фарфора. Например, Большая кохомская мануфактура выпускала ткани с "шагающими пионерами", Государственный фарфоровый завод — агитационные тарелки с серпами и молотами, колосьями.
© РИА Новости / Евгений БиятовНа Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
Расцвели такие направления авангарда, как конструктивизм и супрематизм. Абстракции и геометрические фигуры, яркие, чистые цвета перешли с холстов на посуду и текстиль.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВинтажный зал на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
Винтажный зал на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Винтажный зал на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
Самой актуальной формой искусства стал плакат, который мгновенно информировал, просвещал, агитировал и революционно настраивал граждан. И вошел в историю как один из яркайших феноменов российской культуры XX века.

"Но прекрасные идеи в конце концов проиграли ар-деко, которое существовало параллельно и представляло буржуазно-мещанский мир, — замечает Шулинский. — Люди не хотели жить в общественных пространствах".

Индустриализация и дворцы для народа

В 1930-е главенствует социалистический реализм. Гигантские стройки — заводов, станций, парков культуры, метро. Общественные пространства напоминают огромные дворцы с мозаиками, росписями, барельефами и лепниной. Сюжеты, впрочем, те же: рабочие и колхозники, серпы и молоты. Плюс красные звезды, рог изобилия, венки и снопы. Сегодня это можно увидеть на павильонах ВДНХ и в оформлении станций метрополитена, а здания в стиле сталинского ампира — на северо-востоке Москвы и на юге Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНа Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
В интерьере квартир царил такой же размах: массивные бронзовые светильники и ручки, дубовая мебель, обтянутая сукном, роскошные гарнитуры. И конечно, знаменитые зеленые лампы — символ той эпохи.

Космос, Олимпиада и перестройка

В "оттепель" официальный стиль государства — функционализм, с излишествами сталинского ампира боролись. Главная гордость — космические достижения. Спутники, ракеты, изображения Гагарина — на посуде, ювелирных изделиях, зажигалках, спичечных коробках.
В Тамбове появилась знаменитая неваляшка, причем ее изобрели работники порохового завода. Военное предприятие выпускает трехногий самовар, похожий на космический спутник. Развивается автомобилестроение.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Неваляшки, представленные на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

Неваляшки, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод в Москве
1 из 3

Неваляшки, представленные на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Логотип Олимпийских игр — 1980 в Москве, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод"

Логотип Олимпийских игр-1980 в Москве, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод
2 из 3

Логотип Олимпийских игр — 1980 в Москве, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений БиятовНа Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод в Москве
3 из 3
На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
1 из 3

Неваляшки, представленные на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Логотип Олимпийских игр — 1980 в Москве, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 3
На Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Еще одна веха — Олимпида-80. Это яркое событие эпохи было запечатлено на разных предметах быта.
В перестройку и постсоветские годы активно развивался графический дизайн — газеты, журналы, рекламы, плакаты. Легендарный "Птюч" в 1990-е был посвящен культуре рейва, клубной жизни, техно и трансу. Вычурный, созданный в технике коллажа, этот журнал задал стиль, к которому обращаются современные авторы самиздата и художественной полиграфии. Плакатист Андрей Логвин создал знаменитую работу "Жизнь удалась" — надпись из черной икры на "холсте" из икры красной.

А что нас ждет в будущем?

Как считают эксперты, вещи будущего станут еще более экологичными, удобными, умными и функциональными.

"Профессия дизайнера связана с огромной социальной ответственностью, — подчеркивает Алина Сапрыкина, куратор фестиваля и делового форума. — Мир и отношения между людьми зависят от того, какими их увидят дизайнеры: будет ли это основано на взаимопомощи и этическом подходе или просто упаковано в стильные формы, не вызывающие неудобных вопросов".

Организаторы Design Act 2022 провели среди молодых художников посвященный этому конкурс. Работы победителей представлены на выставке "Ревизия. Будущее".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Фотокамера ZENIT-M, представленная на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

Фотокамера ZENIT-M, представленная на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод в Москве
1 из 5

Фотокамера ZENIT-M, представленная на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Микрофон, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

Микрофон, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства Винзавод в Москве
2 из 5

Микрофон, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Посетители у макета самолета МС-21, представленного на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

Посетители у макета самолета МС-21, представленного на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) Винзавод в Москве
3 из 5

Посетители у макета самолета МС-21, представленного на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Конвертоплан Veter, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

Конвертоплан Veter, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) Винзавод в Москве
4 из 5

Конвертоплан Veter, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Микрофоны, представленные на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

Микрофоны, представленные на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) Винзавод в Москве
5 из 5

Микрофоны, представленные на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 5

Фотокамера ZENIT-M, представленная на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 5

Микрофон, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 5

Посетители у макета самолета МС-21, представленного на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 5

Конвертоплан Veter, представленный на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 5

Микрофоны, представленные на Международном фестивале дизайна Design Act в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Проекты в первую очередь направлены на инновации в сфере транспорта. Наталья Залевская из Санкт-Петербурга разработала интерьер кают круизного теплохода с двухъярусными кроватями, Роберт Таховиев из Казани — экстерьер и интерьер арктической яхты.
Анна Ставиноженко из Северной столицы представила, как может выглядеть сеть беспилотных городских шаттлов, Анастасия Сухогузова из Екатеринбурга сконструировала модель круизного дирижабля "Атмосфера" — легкого, морозостойкого, экологичного.
Дизайнеры, проектирующие будущее, мыслят не предметами, квартирами и домами, а целыми улицами и городами. Олег Пигулевский, Светлана Гардт и Ирина Федотова предложили проекты урбанистических пространств с мягким освещением, лавочками, зеленью и навигацией, Юлия Тихонова — подводный дрон-спасатель, Анна Савченко — беспилотник для выгула собак, Варвара Чабан и Майя Головизнина — 3D-принтер Omneo для приготовления блюд ресторанного качества и ячейки для сублимированной пищи.

"Дизайн отвечает на вопрос "как", — подчеркивает Игорь Шулинский. — Это не только обертка, это наше видение, наша философия, наше существование".

Судя по дизайнерам, наше будущее будет как минимум интересным.
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