https://ria.ru/20221112/dizayn-1830904708.html

Дальше будет еще интереснее: как промышленный дизайн отражает нашу жизнь

Дальше будет еще интереснее: как промышленный дизайн отражает нашу жизнь - РИА Новости, 12.11.2022

Дальше будет еще интереснее: как промышленный дизайн отражает нашу жизнь

Дизайн — это не только стиль эпохи, но и показатель научного, экономического развития общества, наших потребностей. О современных тенденциях, поиске... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T08:00

2022-11-12T08:00

2022-11-12T08:17

культура

елена пантелеева

артемий лебедев

владимир маяковский

санкт-петербург

дальний восток

байкал

снг

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Дизайн — это не только стиль эпохи, но и показатель научного, экономического развития общества, наших потребностей. О современных тенденциях, поиске неповторимых российских концептов, уроках прошлого и взгляде в будущее РИА Новости узнало на фестивале Design Act 2022.Настоящее: сделано для людейИзделия, представленные на Design Act, относятся к разным сферам: есть и транспорт, и медицинское оборудование, и мебель, и спортинвентарь. Главные тренды — использование высоких технологий, экологичность и удобство. Например, лампа Modeloni из искусственного материала карбона, напоминающего дорогую древесину. Или зарядная станция для всех типов электромобилей с интуитивно понятной навигацией. Или кресло Pine Plank Armchair, которое со временем меняет оттенок и выглядит лучше, чем при покупке.Еще одна тенденция — простые и минималистичные вещи с красивой историей. Стол Woodenmap, изготовленный из натуральных материалов, отражает эстетику Дальнего Востока, а на его поверхности изображена карта мира. Часы "Ридус" от студии Артемия Лебедева с вывернутыми наизнанку делениями — символ времени как потока лучей. Диваны ARCHIPELAGO отсылают к японским ныряльщицам, уже две тысячи лет добывающим жемчуг. Конечно, безопасность. Это особенно важно для транспорта. Компания BOX39 представила штучный мотоцикл GIOTTO, созданный с помощью двух технологий: фрезеровки на станках с числовым программным управлением и 3D-печати. В медицинской промышленности свои достижения. Бюро Karfidov lab разработало дизайн гамма-терапевтического комплекса "Брахиум" для лечения онкозаболеваний. Компания "Масштаб" — инвалидное кресло с идеально выверенным балансом, маневренностью и управляемостью. Резидент "Сколково" — фирма "Моторика" представила биотические протезы кистей, управляемые датчиками.Взгляд назад для шага впередВ поисках вдохновения организаторы фестиваля предлагают обратиться к опыту СССР.Каждое десятилетие Советского Союза отмечено находками художников-конструкторов. Многие вошли в историю не только российской, но и мировой культуры. Design Act посвятил этим изобретениям целый зал.Прошлое: от Октября и дальшеВ дизайне того времени важна идеология: революционные символы везде — от оформления стен до фарфора. Например, Большая кохомская мануфактура выпускала ткани с "шагающими пионерами", Государственный фарфоровый завод — агитационные тарелки с серпами и молотами, колосьями.Расцвели такие направления авангарда, как конструктивизм и супрематизм. Абстракции и геометрические фигуры, яркие, чистые цвета перешли с холстов на посуду и текстиль.Самой актуальной формой искусства стал плакат, который мгновенно информировал, просвещал, агитировал и революционно настраивал граждан. И вошел в историю как один из яркайших феноменов российской культуры XX века. Индустриализация и дворцы для народаВ 1930-е главенствует социалистический реализм. Гигантские стройки — заводов, станций, парков культуры, метро. Общественные пространства напоминают огромные дворцы с мозаиками, росписями, барельефами и лепниной. Сюжеты, впрочем, те же: рабочие и колхозники, серпы и молоты. Плюс красные звезды, рог изобилия, венки и снопы. Сегодня это можно увидеть на павильонах ВДНХ и в оформлении станций метрополитена, а здания в стиле сталинского ампира — на северо-востоке Москвы и на юге Санкт-Петербурга.В интерьере квартир царил такой же размах: массивные бронзовые светильники и ручки, дубовая мебель, обтянутая сукном, роскошные гарнитуры. И конечно, знаменитые зеленые лампы — символ той эпохи.Космос, Олимпиада и перестройкаВ "оттепель" официальный стиль государства — функционализм, с излишествами сталинского ампира боролись. Главная гордость — космические достижения. Спутники, ракеты, изображения Гагарина — на посуде, ювелирных изделиях, зажигалках, спичечных коробках.В Тамбове появилась знаменитая неваляшка, причем ее изобрели работники порохового завода. Военное предприятие выпускает трехногий самовар, похожий на космический спутник. Развивается автомобилестроение.Еще одна веха — Олимпида-80. Это яркое событие эпохи было запечатлено на разных предметах быта.В перестройку и постсоветские годы активно развивался графический дизайн — газеты, журналы, рекламы, плакаты. Легендарный "Птюч" в 1990-е был посвящен культуре рейва, клубной жизни, техно и трансу. Вычурный, созданный в технике коллажа, этот журнал задал стиль, к которому обращаются современные авторы самиздата и художественной полиграфии. Плакатист Андрей Логвин создал знаменитую работу "Жизнь удалась" — надпись из черной икры на "холсте" из икры красной. А что нас ждет в будущем?Как считают эксперты, вещи будущего станут еще более экологичными, удобными, умными и функциональными.Организаторы Design Act 2022 провели среди молодых художников посвященный этому конкурс. Работы победителей представлены на выставке "Ревизия. Будущее".Проекты в первую очередь направлены на инновации в сфере транспорта. Наталья Залевская из Санкт-Петербурга разработала интерьер кают круизного теплохода с двухъярусными кроватями, Роберт Таховиев из Казани — экстерьер и интерьер арктической яхты.Анна Ставиноженко из Северной столицы представила, как может выглядеть сеть беспилотных городских шаттлов, Анастасия Сухогузова из Екатеринбурга сконструировала модель круизного дирижабля "Атмосфера" — легкого, морозостойкого, экологичного.Дизайнеры, проектирующие будущее, мыслят не предметами, квартирами и домами, а целыми улицами и городами. Олег Пигулевский, Светлана Гардт и Ирина Федотова предложили проекты урбанистических пространств с мягким освещением, лавочками, зеленью и навигацией, Юлия Тихонова — подводный дрон-спасатель, Анна Савченко — беспилотник для выгула собак, Варвара Чабан и Майя Головизнина — 3D-принтер Omneo для приготовления блюд ресторанного качества и ячейки для сублимированной пищи.Судя по дизайнерам, наше будущее будет как минимум интересным.

https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html

санкт-петербург

дальний восток

байкал

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

елена пантелеева, артемий лебедев, владимир маяковский, санкт-петербург, дальний восток, байкал, снг, сколково