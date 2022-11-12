https://ria.ru/20221112/deripaska-1831073085.html

Представитель Дерипаски ответил на обвинения Черногории в адрес бизнесмена

Представитель Дерипаски ответил на обвинения Черногории в адрес бизнесмена - РИА Новости, 12.11.2022

Представитель Дерипаски ответил на обвинения Черногории в адрес бизнесмена

Обвинения со стороны властей Черногории в адрес Олега Дерипаски носят политический характер, он намерен добиться справедливого решения данного вопроса, заявил... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T17:45

2022-11-12T17:45

2022-11-12T17:45

экономика

черногория

комбинат алюминия подгорица

олег дерипаска

en+ group

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Обвинения со стороны властей Черногории в адрес Олега Дерипаски носят политический характер, он намерен добиться справедливого решения данного вопроса, заявил РИА Новости представитель бизнесмена.Накануне министерство экономики и туризма Черногории заявило, что Апелляционный суд в Швеции оставил в силе решение суда от 2019 года в связи с приватизацией "Комбината алюминия Подгорица" (КАП) и "Рудника бокситов Никшич" и обязал Дерипаску оплатить судебные издержки в сумме свыше 700 тысяч евро."К сожалению, кризис международных отношений находит отражение и в судебных решениях, продиктованных не законом, а политической конъюнктурой. Это печально, но не означает, что нужно сложить руки. Разумеется, мы продолжим добиваться справедливости", - заявил представитель бизнесмена, отвечая на запрос агентства.История конфликтаМеждународный арбитраж UNCITRAL в Вене в январе 2017 года отклонил исковые требования 2016 года от Центрально-европейской алюминиевой компании (ЦЕАК), подконтрольной российскому бизнесмену, к Черногории. Затем постоянный третейский суд в Гааге в октябре 2019 года также отклонил иск Дерипаски к властям Черногории на сумму около 600 миллионов евро и обязал его покрыть судебные издержки черногорской стороны."Не приняв обязательства, которые проистекают из указанного решения суда, Олег Дерипаска 15 января 2020 года в соответствии со статьей 36 шведского закона об арбитраже подал в Апелляционный суд этой страны запрос на изменение арбитражного решения по процессу 2016 года, требуя его отмены. Апелляционный суд в ходе оценки правовых оснований требований Дерипаски принял аргументы нашей страны и принял решение в пользу Черногории", - цитирует сообщение министерства экономики и туризма Черногории портал Investitor.meТам также утверждается, что "суд обязал Дерипаску возместить издержки процесса для Черногории в размере 628,4 тысячи евро и 86 тысяч долларов".Минэк, как и все правительство Черногории, с 20 августа работает в ограниченном техническом мандате, после того как депутаты Скупщины (парламента) вынесли ему вотум недоверия.Компании Дерипаски - российско-кипрская ЦЕАК и En+ Group - ранее начали разбирательство в международных судах против Черногории из-за потери своих активов в этой стране: после инициированного в 2013 году государством банкротства "Комбината алюминия Подгорица" (КАП), которым управляла ЦЕАК ("дочка" En+). Долги КАП на тот момент оценивались примерно в 350 миллионов евро (около половины — перед ЦЕАК и структурами En+).Через арбитражи (UNCITRAL в Вене и ICSID в Париже) структуры российского бизнесмена требовали от Черногории компенсации за ущерб в общей сумме около 900 миллионов евро.Контрольную долю в КАП и связанном с ним "Руднике бокситов Никшич" Дерипаска приобрел в 2005 году. С тех пор между российскими инвесторами и черногорскими властями неоднократно возникали взаимные претензии. В частности, в адрес Черногории выдвигались обвинения из-за фальсификации финансовой отчетности во время приватизации КАП, но стороны урегулировали спор в 2010 году подписанием мирового соглашения.Причиной подачи иска в венский арбитраж стали неоднократные, по мнению ЦЕАК, нарушения Черногорией условий мирового соглашения по КАП, приведшие к банкротству комбината.

https://ria.ru/20221026/sud-1827045516.html

https://ria.ru/20220929/deripaska-1820438620.html

https://ria.ru/20220815/deripaska-1809649810.html

https://ria.ru/20211020/deripaska-1755373603.html

черногория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, черногория, комбинат алюминия подгорица, олег дерипаска, en+ group