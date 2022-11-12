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В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево - РИА Новости, 12.11.2022
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В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево
В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево - РИА Новости, 12.11.2022
В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево
Дерево упало на автомобиль на Ботанической улице в столице, пострадавших нет, сообщил РИА Новости заместитель главы управы района Марфино по вопросам... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T20:13
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происшествия
москва
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дерево упало на автомобиль на Ботанической улице в столице, пострадавших нет, сообщил РИА Новости заместитель главы управы района Марфино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Владислав Воропаев."Упало дерево, Ботаническая, дом 8, второй подъезд. Это произошло в 13.30. В течение 10-15 минут подъехали участковые и сотрудники ДПС, составили документы. И мы уже потом убрали в течение 10-15 минут", - рассказал Воропаев.Также он отметил, что пострадавших нет. Ущерб владельцу автомобиля возместит страховая компания.Ранее синоптики предупреждали, что штормовой ветер обрушится в выходные на Москву, он начнет стихать лишь к исходу понедельника.В столичном комплексе городского хозяйства москвичей попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
20:13 12.11.2022
 
В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево

В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево, пострадавших нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПоваленное дерево
Поваленное дерево - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Поваленное дерево. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дерево упало на автомобиль на Ботанической улице в столице, пострадавших нет, сообщил РИА Новости заместитель главы управы района Марфино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Владислав Воропаев.
"Упало дерево, Ботаническая, дом 8, второй подъезд. Это произошло в 13.30. В течение 10-15 минут подъехали участковые и сотрудники ДПС, составили документы. И мы уже потом убрали в течение 10-15 минут", - рассказал Воропаев.
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Также он отметил, что пострадавших нет. Ущерб владельцу автомобиля возместит страховая компания.
Ранее синоптики предупреждали, что штормовой ветер обрушится в выходные на Москву, он начнет стихать лишь к исходу понедельника.
В столичном комплексе городского хозяйства москвичей попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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