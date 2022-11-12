https://ria.ru/20221112/derevo-1831092121.html

В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево

В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево - РИА Новости, 12.11.2022

В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево

Дерево упало на автомобиль на Ботанической улице в столице, пострадавших нет, сообщил РИА Новости заместитель главы управы района Марфино по вопросам... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T20:13

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2022-11-12T20:13

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дерево упало на автомобиль на Ботанической улице в столице, пострадавших нет, сообщил РИА Новости заместитель главы управы района Марфино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Владислав Воропаев."Упало дерево, Ботаническая, дом 8, второй подъезд. Это произошло в 13.30. В течение 10-15 минут подъехали участковые и сотрудники ДПС, составили документы. И мы уже потом убрали в течение 10-15 минут", - рассказал Воропаев.Также он отметил, что пострадавших нет. Ущерб владельцу автомобиля возместит страховая компания.Ранее синоптики предупреждали, что штормовой ветер обрушится в выходные на Москву, он начнет стихать лишь к исходу понедельника.В столичном комплексе городского хозяйства москвичей попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20221031/kaluga-1828076461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва