https://ria.ru/20221112/derevo-1831092121.html
В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево
В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево - РИА Новости, 12.11.2022
В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево
Дерево упало на автомобиль на Ботанической улице в столице, пострадавших нет, сообщил РИА Новости заместитель главы управы района Марфино по вопросам... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T20:13
2022-11-12T20:13
2022-11-12T20:13
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дерево упало на автомобиль на Ботанической улице в столице, пострадавших нет, сообщил РИА Новости заместитель главы управы района Марфино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Владислав Воропаев."Упало дерево, Ботаническая, дом 8, второй подъезд. Это произошло в 13.30. В течение 10-15 минут подъехали участковые и сотрудники ДПС, составили документы. И мы уже потом убрали в течение 10-15 минут", - рассказал Воропаев.Также он отметил, что пострадавших нет. Ущерб владельцу автомобиля возместит страховая компания.Ранее синоптики предупреждали, что штормовой ветер обрушится в выходные на Москву, он начнет стихать лишь к исходу понедельника.В столичном комплексе городского хозяйства москвичей попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20221031/kaluga-1828076461.html
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происшествия, москва
В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево
В районе Марфино в Москве на автомобиль упало дерево, пострадавших нет
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дерево упало на автомобиль на Ботанической улице в столице, пострадавших нет, сообщил РИА Новости заместитель главы управы района Марфино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Владислав Воропаев.
"Упало дерево, Ботаническая, дом 8, второй подъезд. Это произошло в 13.30. В течение 10-15 минут подъехали участковые и сотрудники ДПС, составили документы. И мы уже потом убрали в течение 10-15 минут", - рассказал Воропаев.
Также он отметил, что пострадавших нет. Ущерб владельцу автомобиля возместит страховая компания.
Ранее синоптики предупреждали, что штормовой ветер обрушится в выходные на Москву, он начнет стихать лишь к исходу понедельника.
В столичном комплексе городского хозяйства москвичей попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.