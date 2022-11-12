https://ria.ru/20221112/berlin-1831058825.html
В Берлине проходит демонстрация против милитаризма и роста цен
В Берлине проходит демонстрация против милитаризма и роста цен - РИА Новости, 12.11.2022
В Берлине проходит демонстрация против милитаризма и роста цен
В Берлине проходит организованная левым объединением Umverteilen ("Распределение") демонстрация против роста цен, милитаризма и поставок оружия, передает... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:30
2022-11-12T16:30
2022-11-12T17:18
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БЕРЛИН, 12 ноя — РИА Новости. В Берлине проходит организованная левым объединением Umverteilen ("Распределение") демонстрация против роста цен, милитаризма и поставок оружия, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Митингующие собрались перед Красной ратушей в центре города, затем они проследуют одной из главных дорог города Фридрихштрассе в столичный район Кройцберг.Демонстранты также недовольны тем, что в сложившейся ситуации власти тратят миллиарды евро на вооружение, а заявленный пакет помощи населению и компаниям не покрывает инфляции.На самой акции протеста, где, по визуальной оценке, собралось более тысячи человек, участники требуют распределения имущества и богатств, а также справедливости в области жилищного фонда перенаселенного Берлина.Манифестанты растянули баннеры и несут плакаты, на которых написано: "Квартиросъемщики не лимоны (чтобы их выжимать)", "Не на наших спинах", "Европа глубоко в ж... США", "Переплавим танки в газопроводы".Один из организаторов мероприятия напомнил по громкоговорителю о запрете использовать на демонстрации знаки партийной принадлежности и флаги стран, а также призвал к единению.По его словам, немецкое правительство и НАТО занимаются разжиганием дорогостоящих военных конфликтов, жертвуя при этом благосостоянием граждан.Его поддержал другой выступающий, который отметил, что в конфликте на Украине дело не в красных линиях, как говорят власти, а в интересах обогащения европейских правительств.
https://ria.ru/20221031/miting-1828183878.html
https://ria.ru/20221020/germaniya-1825419378.html
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Демонстрация в Берлине против милитаризма и роста цен
В Берлине проходит демонстрация против милитаризма и роста цен на фоне энергокризиса.
2022-11-12T16:30
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РИА Новости
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в мире, берлин (город), германия, украина, нато
В мире, Берлин (город), Германия, Украина, НАТО
16:30 12.11.2022 (обновлено: 17:18 12.11.2022)
В Берлине проходит демонстрация против милитаризма и роста цен
В Берлине проходит демонстрация левых против милитаризма, поставок оружия и роста цен
БЕРЛИН, 12 ноя — РИА Новости. В Берлине проходит организованная левым объединением Umverteilen ("Распределение") демонстрация против роста цен, милитаризма и поставок оружия, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Митингующие собрались перед Красной ратушей в центре города, затем они проследуют одной из главных дорог города Фридрихштрассе в столичный район Кройцберг.
"Арендная плата уже давно слишком высокая, цены на электричество тоже. Затраты на отопление становятся неподъемными. О походе в кино с детьми можно забыть. Сливочное масло дороже трех евро и донер-кебаб как предмет роскоши. <...> Кто за это будет платить? Вы говорите о восьмипроцентной инфляции, но мы замечаем, что многие цены удвоились. Только не наши зарплаты и пенсии", — говорится в анонсе на сайте объединения.
Демонстранты также недовольны тем, что в сложившейся ситуации власти тратят миллиарды евро на вооружение, а заявленный пакет помощи населению и компаниям не покрывает инфляции.
На самой акции протеста, где, по визуальной оценке, собралось более тысячи человек, участники требуют распределения имущества и богатств, а также справедливости в области жилищного фонда перенаселенного Берлина.
Манифестанты растянули баннеры и несут плакаты, на которых написано: "Квартиросъемщики не лимоны (чтобы их выжимать)", "Не на наших спинах", "Европа глубоко в ж... США", "Переплавим танки в газопроводы".
Один из организаторов мероприятия напомнил по громкоговорителю о запрете использовать на демонстрации знаки партийной принадлежности и флаги стран, а также призвал к единению.
По его словам, немецкое правительство и НАТО
занимаются разжиганием дорогостоящих военных конфликтов, жертвуя при этом благосостоянием граждан.
"Наш класс — работники, пенсионеры, студенты — будет и дальше выходить на улицы, нас не заткнуть одноразовыми подачками. Мы не позволим за наш счет обогащаться и заниматься разжиганием войн", — заявил он.
Его поддержал другой выступающий, который отметил, что в конфликте на Украине дело не в красных линиях, как говорят власти, а в интересах обогащения европейских правительств.