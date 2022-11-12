https://ria.ru/20221112/berlin-1831058825.html

В Берлине проходит демонстрация против милитаризма и роста цен

В Берлине проходит демонстрация против милитаризма и роста цен - РИА Новости, 12.11.2022

В Берлине проходит демонстрация против милитаризма и роста цен

В Берлине проходит организованная левым объединением Umverteilen ("Распределение") демонстрация против роста цен, милитаризма и поставок оружия, передает... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:30

2022-11-12T16:30

2022-11-12T17:18

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БЕРЛИН, 12 ноя — РИА Новости. В Берлине проходит организованная левым объединением Umverteilen ("Распределение") демонстрация против роста цен, милитаризма и поставок оружия, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Митингующие собрались перед Красной ратушей в центре города, затем они проследуют одной из главных дорог города Фридрихштрассе в столичный район Кройцберг.Демонстранты также недовольны тем, что в сложившейся ситуации власти тратят миллиарды евро на вооружение, а заявленный пакет помощи населению и компаниям не покрывает инфляции.На самой акции протеста, где, по визуальной оценке, собралось более тысячи человек, участники требуют распределения имущества и богатств, а также справедливости в области жилищного фонда перенаселенного Берлина.Манифестанты растянули баннеры и несут плакаты, на которых написано: "Квартиросъемщики не лимоны (чтобы их выжимать)", "Не на наших спинах", "Европа глубоко в ж... США", "Переплавим танки в газопроводы".Один из организаторов мероприятия напомнил по громкоговорителю о запрете использовать на демонстрации знаки партийной принадлежности и флаги стран, а также призвал к единению.По его словам, немецкое правительство и НАТО занимаются разжиганием дорогостоящих военных конфликтов, жертвуя при этом благосостоянием граждан.Его поддержал другой выступающий, который отметил, что в конфликте на Украине дело не в красных линиях, как говорят власти, а в интересах обогащения европейских правительств.

https://ria.ru/20221031/miting-1828183878.html

https://ria.ru/20221020/germaniya-1825419378.html

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Демонстрация в Берлине против милитаризма и роста цен В Берлине проходит демонстрация против милитаризма и роста цен на фоне энергокризиса. 2022-11-12T16:30 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, берлин (город), германия, украина, нато