https://ria.ru/20221112/bayden-1831074845.html

Байден забыл, где находится, во время выступления

Байден забыл, где находится, во время выступления - РИА Новости, 12.11.2022

Байден забыл, где находится, во время выступления

Президент США Джо Байден во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже заявил, что находится в Колумбии. Отрывок... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T18:00

2022-11-12T18:00

2022-11-12T20:00

в мире

джо байден

хун сен

сша

колумбия

камбоджа

камала харрис

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже заявил, что находится в Колумбии. Отрывок его речи появился в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC)."Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН", — произнес американский лидер, обращаясь к премьеру Камбоджи Хун Сену.Оговорка главы Белого дома уже вызвала шквал критики в США. Публикация RNC собрала несколько сотен комментариев.Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки — например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.

https://ria.ru/20221112/bayden-1831033972.html

сша

колумбия

камбоджа

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, хун сен, сша, колумбия, камбоджа, камала харрис