https://ria.ru/20221112/bayden-1831074845.html
Байден забыл, где находится, во время выступления
Байден забыл, где находится, во время выступления - РИА Новости, 12.11.2022
Байден забыл, где находится, во время выступления
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже заявил, что находится в Колумбии. Отрывок... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T18:00
2022-11-12T18:00
2022-11-12T20:00
в мире
джо байден
хун сен
сша
колумбия
камбоджа
камала харрис
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже заявил, что находится в Колумбии. Отрывок его речи появился в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC)."Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН", — произнес американский лидер, обращаясь к премьеру Камбоджи Хун Сену.Оговорка главы Белого дома уже вызвала шквал критики в США. Публикация RNC собрала несколько сотен комментариев.Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки — например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.
https://ria.ru/20221112/bayden-1831033972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, хун сен, сша, колумбия, камбоджа, камала харрис
В мире, Джо Байден, Хун Сен, США, Колумбия, Камбоджа, Камала Харрис
18:00 12.11.2022 (обновлено: 20:00 12.11.2022)
Байден забыл, где находится, во время выступления
Байден перепутал премьера Камбоджи Хун Сена с президентом Колумбии на саммите АСЕАН