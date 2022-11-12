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В Сети ужаснулись словам Байдена о российских военных - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/bayden-1831033972.html
В Сети ужаснулись словам Байдена о российских военных
В Сети ужаснулись словам Байдена о российских военных - РИА Новости, 12.11.2022
В Сети ужаснулись словам Байдена о российских военных
Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о том, что конфликт на Украине не удастся разрешить до ухода оттуда российских... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:47
2022-11-12T16:28
в мире
джо байден
владимир путин
украина
россия
сша
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о том, что конфликт на Украине не удастся разрешить до ухода оттуда российских военных."Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать", — написал один из комментаторов. "Джо, может быть, вам следует прекратить поставлять Украине деньги и оружие, тогда, возможно, Зеленский проведет переговоры с Россией и конфликт закончится", — отметил другой. "Или пока мы не вытащим тебя из Белого дома, Джо Байден", — заявил еще один пользователь. "Вывели ли США войска из Ирака и Сирии? Джо Байден считает себя умным? Нет, он лицемер. Россия никуда не денется", — подчеркнул другой комментатор."Байден чувствует ветер перемен", — заключили читатели. Свое заявление президент США Джо Байден сделал в ходе краткого общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221112/putin-1831002943.html
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830826469.html
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в мире, джо байден, владимир путин, украина, россия, сша, нато
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, Россия, США, НАТО, Специальная военная операция на Украине
13:47 12.11.2022 (обновлено: 16:28 12.11.2022)
 
В Сети ужаснулись словам Байдена о российских военных

Пользователи Twitter пригрозили Байдену пощечиной за слова о российских военных

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о том, что конфликт на Украине не удастся разрешить до ухода оттуда российских военных.
"Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать", — написал один из комментаторов.
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"Джо, может быть, вам следует прекратить поставлять Украине деньги и оружие, тогда, возможно, Зеленский проведет переговоры с Россией и конфликт закончится", — отметил другой.
"Разве это не было бы решено, если бы США и НАТО прекратили вмешательство в дела Украины?" — задался вопросом третий.
"Или пока мы не вытащим тебя из Белого дома, Джо Байден", — заявил еще один пользователь.
"Вывели ли США войска из Ирака и Сирии? Джо Байден считает себя умным? Нет, он лицемер. Россия никуда не денется", — подчеркнул другой комментатор.
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Свое заявление президент США Джо Байден сделал в ходе краткого общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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