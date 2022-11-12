13:47 12.11.2022 (обновлено: 16:28 12.11.2022)
В Сети ужаснулись словам Байдена о российских военных
Пользователи Twitter пригрозили Байдену пощечиной за слова о российских военных
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о том, что конфликт на Украине не удастся разрешить до ухода оттуда российских военных.
"Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать", — написал один из комментаторов.
"Джо, может быть, вам следует прекратить поставлять Украине деньги и оружие, тогда, возможно, Зеленский проведет переговоры с Россией и конфликт закончится", — отметил другой.
"Разве это не было бы решено, если бы США и НАТО прекратили вмешательство в дела Украины?" — задался вопросом третий.
"Или пока мы не вытащим тебя из Белого дома, Джо Байден", — заявил еще один пользователь.
"Вывели ли США войска из Ирака и Сирии? Джо Байден считает себя умным? Нет, он лицемер. Россия никуда не денется", — подчеркнул другой комментатор.
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"Байден чувствует ветер перемен", — заключили читатели.
Свое заявление президент США Джо Байден сделал в ходе краткого общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Свое заявление президент США Джо Байден сделал в ходе краткого общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.