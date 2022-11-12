https://ria.ru/20221112/bayden-1831033972.html

В Сети ужаснулись словам Байдена о российских военных

В Сети ужаснулись словам Байдена о российских военных - РИА Новости, 12.11.2022

В Сети ужаснулись словам Байдена о российских военных

Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о том, что конфликт на Украине не удастся разрешить до ухода оттуда российских... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:47

2022-11-12T13:47

2022-11-12T16:28

в мире

джо байден

владимир путин

украина

россия

сша

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о том, что конфликт на Украине не удастся разрешить до ухода оттуда российских военных."Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать", — написал один из комментаторов. "Джо, может быть, вам следует прекратить поставлять Украине деньги и оружие, тогда, возможно, Зеленский проведет переговоры с Россией и конфликт закончится", — отметил другой. "Или пока мы не вытащим тебя из Белого дома, Джо Байден", — заявил еще один пользователь. "Вывели ли США войска из Ирака и Сирии? Джо Байден считает себя умным? Нет, он лицемер. Россия никуда не денется", — подчеркнул другой комментатор."Байден чувствует ветер перемен", — заключили читатели. Свое заявление президент США Джо Байден сделал в ходе краткого общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221112/putin-1831002943.html

https://ria.ru/20221111/ukraina-1830826469.html

https://ria.ru/20221112/sholts-1831000747.html

украина

россия

сша

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в мире, джо байден, владимир путин, украина, россия, сша, нато