https://ria.ru/20221112/asean-1831069873.html

Лавров и Гутерреш выбрали зеленый цвет рубашек для гала-ужина АСЕАН

Лавров и Гутерреш выбрали зеленый цвет рубашек для гала-ужина АСЕАН - РИА Новости, 12.11.2022

Лавров и Гутерреш выбрали зеленый цвет рубашек для гала-ужина АСЕАН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш выбрали зеленый цвет традиционных рубашек, которые шьются специально для участия в гала-ужине саммитов... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T17:27

2022-11-12T17:27

2022-11-12T19:37

в мире

сергей лавров

антониу гутерреш

лаос

пномпень

камбоджа

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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш выбрали зеленый цвет традиционных рубашек, которые шьются специально для участия в гала-ужине саммитов АСЕАН – Восточноазиатского саммита, которые в эти дни проходят в Камбодже, передает корреспондент РИА Новости.Это совпадение выглядит символично в свете возможного продления зерновой сделки, срок которой истекает 19 ноября.В этот раз рубашка подошла Лаврову по размеру, в отличие от предыдущего мероприятия по линии АСЕАН в августе этого года, когда министру сшили слишком маленькую рубашку. Тогда он пошутил, что "Сенька не по шапке".В субботу вечером в Пномпене проходит гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. По традиции на ужине министры надевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН, и фотографируются, держась за руки. Это был не первый раз, когда организаторам АСЕАН не удавалось угадать с размером министра - в 2016 году в Лаосе Лаврову сшили рубашку, которая также не подошла, пришлось идти в костюме.В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам, Лаос и Мьянма.Полномасштабными диалоговыми партнерами блока являются Китай, США, Россия, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Евросоюз и Великобритания. "Секторальными" партнерами АСЕАН являются Норвегия, Пакистан, Швейцария и Турция, "партнерами по развитию" - Чили, Франция, Германия и Италия.

https://ria.ru/20221112/vizit-1831049866.html

https://ria.ru/20221112/lavrov-1831060634.html

лаос

пномпень

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Лавров на АСЕАН: традиционная рубашка Камбоджи и общение с премьером Сингапура Лавров в национальной рубашке Камбоджи зеленого цвета (такой же цвет выбрал генсек ООН) направился на гала-ужин АСЕАН. По пути он пообщался с премьером Сингапура. 2022-11-12T17:27 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сергей лавров, антониу гутерреш, лаос, пномпень, камбоджа