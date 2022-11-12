https://ria.ru/20221112/arest-1831066635.html
В Москве арестовали второго обвиняемого по делу об убийстве подростка
В Москве арестовали второго обвиняемого по делу об убийстве подростка - РИА Новости, 12.11.2022
В Москве арестовали второго обвиняемого по делу об убийстве подростка
Преображенский суд Москвы арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:02
2022-11-12T17:02
2022-11-12T17:02
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее прокуратура Москвы сообщила, что суд арестовал 24-летнего обвиняемого в убийстве подростка."Суд удовлетворил ходатайства следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Селиванова и Артура Оксенчука", - рассказал собеседник агентства.Тело без верхней одежды 14-летнего подростка, не вернувшегося домой после прогулки со сверстниками, днем 16 октября обнаружили прохожие около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщала прокуратура. По данным СК, у погибшего - множественные повреждения в области лица и туловища. Подозреваемые скрывались за пределами столичного региона, но позднее были задержаны. Сообщалось, что задержанные - двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения.Установлено, что подросток после избиения стал задыхаться. Кроме того, один из обвиняемых заставил ребенка съесть наркотическое вещество, в результате чего химическое отравление вызвало острую интоксикацию и отек головного мозга.По информации прокуратуры, обвиняемые не признали вину.
https://ria.ru/20221017/podrostok-1824491598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали второго обвиняемого по делу об убийстве подростка
Суд в Москве арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве 14-летнего подростка
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что суд арестовал 24-летнего обвиняемого в убийстве подростка.
"Суд удовлетворил ходатайства следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Селиванова и Артура Оксенчука", - рассказал собеседник агентства.
Тело без верхней одежды 14-летнего подростка, не вернувшегося домой после прогулки со сверстниками, днем 16 октября обнаружили прохожие около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщала прокуратура. По данным СК
, у погибшего - множественные повреждения в области лица и туловища. Подозреваемые скрывались за пределами столичного региона, но позднее были задержаны. Сообщалось, что задержанные - двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения.
Установлено, что подросток после избиения стал задыхаться. Кроме того, один из обвиняемых заставил ребенка съесть наркотическое вещество, в результате чего химическое отравление вызвало острую интоксикацию и отек головного мозга.
По информации прокуратуры, обвиняемые не признали вину.