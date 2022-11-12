https://ria.ru/20221112/arest-1831066635.html

В Москве арестовали второго обвиняемого по делу об убийстве подростка

В Москве арестовали второго обвиняемого по делу об убийстве подростка - РИА Новости, 12.11.2022

В Москве арестовали второго обвиняемого по делу об убийстве подростка

Преображенский суд Москвы арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T17:02

2022-11-12T17:02

2022-11-12T17:02

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее прокуратура Москвы сообщила, что суд арестовал 24-летнего обвиняемого в убийстве подростка."Суд удовлетворил ходатайства следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Селиванова и Артура Оксенчука", - рассказал собеседник агентства.Тело без верхней одежды 14-летнего подростка, не вернувшегося домой после прогулки со сверстниками, днем 16 октября обнаружили прохожие около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщала прокуратура. По данным СК, у погибшего - множественные повреждения в области лица и туловища. Подозреваемые скрывались за пределами столичного региона, но позднее были задержаны. Сообщалось, что задержанные - двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения.Установлено, что подросток после избиения стал задыхаться. Кроме того, один из обвиняемых заставил ребенка съесть наркотическое вещество, в результате чего химическое отравление вызвало острую интоксикацию и отек головного мозга.По информации прокуратуры, обвиняемые не признали вину.

https://ria.ru/20221017/podrostok-1824491598.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)