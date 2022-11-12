Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали второго обвиняемого по делу об убийстве подростка - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/arest-1831066635.html
В Москве арестовали второго обвиняемого по делу об убийстве подростка
В Москве арестовали второго обвиняемого по делу об убийстве подростка - РИА Новости, 12.11.2022
В Москве арестовали второго обвиняемого по делу об убийстве подростка
Преображенский суд Москвы арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:02
2022-11-12T17:02
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее прокуратура Москвы сообщила, что суд арестовал 24-летнего обвиняемого в убийстве подростка."Суд удовлетворил ходатайства следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Селиванова и Артура Оксенчука", - рассказал собеседник агентства.Тело без верхней одежды 14-летнего подростка, не вернувшегося домой после прогулки со сверстниками, днем 16 октября обнаружили прохожие около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщала прокуратура. По данным СК, у погибшего - множественные повреждения в области лица и туловища. Подозреваемые скрывались за пределами столичного региона, но позднее были задержаны. Сообщалось, что задержанные - двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения.Установлено, что подросток после избиения стал задыхаться. Кроме того, один из обвиняемых заставил ребенка съесть наркотическое вещество, в результате чего химическое отравление вызвало острую интоксикацию и отек головного мозга.По информации прокуратуры, обвиняемые не признали вину.
https://ria.ru/20221017/podrostok-1824491598.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:02 12.11.2022
 
В Москве арестовали второго обвиняемого по делу об убийстве подростка

Суд в Москве арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве 14-летнего подростка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что суд арестовал 24-летнего обвиняемого в убийстве подростка.
"Суд удовлетворил ходатайства следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Селиванова и Артура Оксенчука", - рассказал собеседник агентства.
Тело без верхней одежды 14-летнего подростка, не вернувшегося домой после прогулки со сверстниками, днем 16 октября обнаружили прохожие около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщала прокуратура. По данным СК, у погибшего - множественные повреждения в области лица и туловища. Подозреваемые скрывались за пределами столичного региона, но позднее были задержаны. Сообщалось, что задержанные - двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения.
Установлено, что подросток после избиения стал задыхаться. Кроме того, один из обвиняемых заставил ребенка съесть наркотическое вещество, в результате чего химическое отравление вызвало острую интоксикацию и отек головного мозга.
По информации прокуратуры, обвиняемые не признали вину.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 03:20
СМИ: найденный мертвым в Москве подросток сидел в неестественной позе
 
МоскваПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала