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Поздравление Зеленского с праздником в США взбесило пользователей Twitter - РИА Новости, 11.11.2022
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Поздравление Зеленского с праздником в США взбесило пользователей Twitter
Поздравление Зеленского с праздником в США взбесило пользователей Twitter - РИА Новости, 11.11.2022
Поздравление Зеленского с праздником в США взбесило пользователей Twitter
Пользователи Twitter высмеяли поздравление президента Украины Владимира Зеленского США с Днем ветеранов. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:06
2022-11-11T18:44
вооруженные силы сша
twitter
украина
владимир зеленский
в мире
сша
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли поздравление президента Украины Владимира Зеленского США с Днем ветеранов."Более 250 лет мужчины и женщины вооруженных сил США побеждали тиранию. Сегодня ваш пример вдохновляет украинцев на борьбу с российской агрессией. От лица всех украинцев поздравляю вас с Днем ветеранов и благодарю за службу", — написал лидер Украины с своем Twitter-аккаунте."На самом деле, ветераны забыты и к ним относятся как к пустому месту, пока ты гребешь миллиарды, которые даже не считаются. Отличный День ветеранов!" — отметил One Paul."Благодарю за службу? Говорит Штатам президент Украины?" — удивился Dr Subroto Roy."Ты – самый высокооплачиваемый сотрудник, работающий из дома", — пошутила Annie-XAUUSD."Ты имеешь в виду "нам нужно еще 50 миллиардов", — предположил RidingTheWave."Другими словами – продолжайте вливать деньги", — подтвердил rufscene."Актеры продолжают играть…" — написал Alfred.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830852433.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221111/zelenskiy-1830787937.html
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вооруженные силы сша, twitter, украина, владимир зеленский, в мире, сша, киев, нато
Вооруженные силы США, Twitter, Украина, Владимир Зеленский, В мире, США, Киев, НАТО
18:06 11.11.2022 (обновлено: 18:44 11.11.2022)
 
Поздравление Зеленского с праздником в США взбесило пользователей Twitter

Поздравления Зеленского с Днем ветеранов в США взбесили пользователей Сети

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли поздравление президента Украины Владимира Зеленского США с Днем ветеранов.
"Более 250 лет мужчины и женщины вооруженных сил США побеждали тиранию. Сегодня ваш пример вдохновляет украинцев на борьбу с российской агрессией. От лица всех украинцев поздравляю вас с Днем ветеранов и благодарю за службу", — написал лидер Украины с своем Twitter-аккаунте.
"На самом деле, ветераны забыты и к ним относятся как к пустому месту, пока ты гребешь миллиарды, которые даже не считаются. Отличный День ветеранов!" — отметил One Paul.
"Благодарю за службу? Говорит Штатам президент Украины?" — удивился Dr Subroto Roy.
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"Ты – самый высокооплачиваемый сотрудник, работающий из дома", — пошутила Annie-XAUUSD.
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"Другими словами – продолжайте вливать деньги", — подтвердил rufscene.
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"Актеры продолжают играть…" — написал Alfred.
"Не, я думаю, что то, что тебя на самом деле вдохновляет — так это миллиарды, которые ты получаешь от нашей страны через попрошайничество и пропаганду. Многие из нас не ведутся на то, что ты втираешь!" — заключил SirShawnBillington.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Вооруженные силы СШАTwitterУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреСШАКиевНАТО
 
 
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