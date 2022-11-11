https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830925017.html
Поздравление Зеленского с праздником в США взбесило пользователей Twitter
Поздравление Зеленского с праздником в США взбесило пользователей Twitter - РИА Новости, 11.11.2022
Поздравление Зеленского с праздником в США взбесило пользователей Twitter
Пользователи Twitter высмеяли поздравление президента Украины Владимира Зеленского США с Днем ветеранов. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:06
2022-11-11T18:06
2022-11-11T18:44
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли поздравление президента Украины Владимира Зеленского США с Днем ветеранов."Более 250 лет мужчины и женщины вооруженных сил США побеждали тиранию. Сегодня ваш пример вдохновляет украинцев на борьбу с российской агрессией. От лица всех украинцев поздравляю вас с Днем ветеранов и благодарю за службу", — написал лидер Украины с своем Twitter-аккаунте."На самом деле, ветераны забыты и к ним относятся как к пустому месту, пока ты гребешь миллиарды, которые даже не считаются. Отличный День ветеранов!" — отметил One Paul."Благодарю за службу? Говорит Штатам президент Украины?" — удивился Dr Subroto Roy."Ты – самый высокооплачиваемый сотрудник, работающий из дома", — пошутила Annie-XAUUSD."Ты имеешь в виду "нам нужно еще 50 миллиардов", — предположил RidingTheWave."Другими словами – продолжайте вливать деньги", — подтвердил rufscene."Актеры продолжают играть…" — написал Alfred.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830852433.html
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вооруженные силы сша, twitter, украина, владимир зеленский, в мире, сша, киев, нато
Вооруженные силы США, Twitter, Украина, Владимир Зеленский, В мире, США, Киев, НАТО
18:06 11.11.2022 (обновлено: 18:44 11.11.2022)
Поздравление Зеленского с праздником в США взбесило пользователей Twitter
Поздравления Зеленского с Днем ветеранов в США взбесили пользователей Сети
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли поздравление президента Украины Владимира Зеленского США с Днем ветеранов.
"Более 250 лет мужчины и женщины вооруженных сил США
побеждали тиранию. Сегодня ваш пример вдохновляет украинцев на борьбу с российской агрессией. От лица всех украинцев поздравляю вас с Днем ветеранов и благодарю за службу", — написал лидер Украины с своем Twitter-аккаунте.
"На самом деле, ветераны забыты и к ним относятся как к пустому месту, пока ты гребешь миллиарды, которые даже не считаются. Отличный День ветеранов!" — отметил One Paul.
"Благодарю за службу? Говорит Штатам президент Украины?" — удивился Dr Subroto Roy.
"Ты – самый высокооплачиваемый сотрудник, работающий из дома", — пошутила Annie-XAUUSD.
"Ты имеешь в виду "нам нужно еще 50 миллиардов", — предположил RidingTheWave.
"Другими словами – продолжайте вливать деньги", — подтвердил rufscene.
"Актеры продолжают играть…" — написал Alfred.
"Не, я думаю, что то, что тебя на самом деле вдохновляет — так это миллиарды, которые ты получаешь от нашей страны через попрошайничество и пропаганду. Многие из нас не ведутся на то, что ты втираешь!" — заключил SirShawnBillington.
На фоне российской спецоперации на Украине США
и их союзники по НАТО
поддерживают Киев
поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва
, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.