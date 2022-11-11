https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830925017.html

Поздравление Зеленского с праздником в США взбесило пользователей Twitter

Поздравление Зеленского с праздником в США взбесило пользователей Twitter - РИА Новости, 11.11.2022

Поздравление Зеленского с праздником в США взбесило пользователей Twitter

Пользователи Twitter высмеяли поздравление президента Украины Владимира Зеленского США с Днем ветеранов. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:06

2022-11-11T18:06

2022-11-11T18:44

вооруженные силы сша

twitter

украина

владимир зеленский

в мире

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киев

нато

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли поздравление президента Украины Владимира Зеленского США с Днем ветеранов."Более 250 лет мужчины и женщины вооруженных сил США побеждали тиранию. Сегодня ваш пример вдохновляет украинцев на борьбу с российской агрессией. От лица всех украинцев поздравляю вас с Днем ветеранов и благодарю за службу", — написал лидер Украины с своем Twitter-аккаунте."На самом деле, ветераны забыты и к ним относятся как к пустому месту, пока ты гребешь миллиарды, которые даже не считаются. Отличный День ветеранов!" — отметил One Paul."Благодарю за службу? Говорит Штатам президент Украины?" — удивился Dr Subroto Roy."Ты – самый высокооплачиваемый сотрудник, работающий из дома", — пошутила Annie-XAUUSD."Ты имеешь в виду "нам нужно еще 50 миллиардов", — предположил RidingTheWave."Другими словами – продолжайте вливать деньги", — подтвердил rufscene."Актеры продолжают играть…" — написал Alfred.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221111/ukraina-1830852433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221111/zelenskiy-1830787937.html

https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830748506.html

украина

сша

киев

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вооруженные силы сша, twitter, украина, владимир зеленский, в мире, сша, киев, нато