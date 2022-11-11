https://ria.ru/20221111/zapret-1830948918.html
Россия запретит въезд 200 гражданам США
Россия запретит въезд 200 гражданам США - РИА Новости, 11.11.2022
Россия запретит въезд 200 гражданам США
Россия ввела запрет на въезд 200 граждан США, сообщается на сайте МИД. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:38
2022-11-11T19:38
2022-11-11T22:57
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия ввела запрет на въезд 200 граждан США, сообщается на сайте МИД.На Смоленской площади подчеркнули, что в стоп-лист вошли представители органов власти и законодатели, их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, "вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".Так, теперь в Россию не смогут въехать сестра президента США Джо Байдена Валери Байден Оуэнс и два его брата — Джеймс и Фрэнсис.Также в стоп-лист попали министр внутренних дел Дебра Холлан, министр здравоохранения и социальных служб Хавьер Бесерра, министр сельского хозяйства Томас Вилсак, министр образования Мигель Кардона, министр труда Мартин Уолш, министр жилищного строительства и городского развития Марша Фадж и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Кроме того, въезд в Россию теперь закрыт для заместителей министра обороны США Колина Кала, Мары Карлин, Селесты Уолландер, Рональда Моултри, а также супруги главы военного ведомства Ллойда Остина Шарлин и двух его пасынков — Кристофера и Реджинальда Хиллов.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, США и ЕС заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов, отключили банки от системы SWIFT, а многие бренды ушли из страны.При этом ограничительные меры спровоцировали рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20200928/kudrin-1577865471.html
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россия, сша
19:38 11.11.2022 (обновлено: 22:57 11.11.2022)
Россия запретит въезд 200 гражданам США
МИД России запретил въезд в страну для 200 граждан США, включая сестру и братьев Байдена
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости
. Россия ввела запрет на въезд 200 граждан США, сообщается на сайте
МИД.
"В ответ на постоянно вводимые администрацией Дж. Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США", — указано в заявлении ведомства.
На Смоленской площади подчеркнули, что в стоп-лист вошли представители органов власти и законодатели, их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, "вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".
Так, теперь в Россию не смогут въехать сестра президента США Джо Байдена Валери Байден Оуэнс и два его брата — Джеймс и Фрэнсис.
Также в стоп-лист попали министр внутренних дел Дебра Холлан, министр здравоохранения и социальных служб Хавьер Бесерра, министр сельского хозяйства Томас Вилсак, министр образования Мигель Кардона, министр труда Мартин Уолш, министр жилищного строительства и городского развития Марша Фадж и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
.
Кроме того, въезд в Россию теперь закрыт для заместителей министра обороны США Колина Кала, Мары Карлин, Селесты Уолландер
, Рональда Моултри, а также супруги главы военного ведомства Ллойда Остина Шарлин и двух его пасынков — Кристофера и Реджинальда Хиллов.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, США и ЕС заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов, отключили банки от системы SWIFT, а многие бренды ушли из страны.
При этом ограничительные меры спровоцировали рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.