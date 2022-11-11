https://ria.ru/20221111/zapret-1830948918.html

Россия запретит въезд 200 гражданам США

Россия запретит въезд 200 гражданам США - РИА Новости, 11.11.2022

Россия запретит въезд 200 гражданам США

Россия ввела запрет на въезд 200 граждан США, сообщается на сайте МИД. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:38

2022-11-11T19:38

2022-11-11T22:57

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия ввела запрет на въезд 200 граждан США, сообщается на сайте МИД.На Смоленской площади подчеркнули, что в стоп-лист вошли представители органов власти и законодатели, их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, "вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".Так, теперь в Россию не смогут въехать сестра президента США Джо Байдена Валери Байден Оуэнс и два его брата — Джеймс и Фрэнсис.Также в стоп-лист попали министр внутренних дел Дебра Холлан, министр здравоохранения и социальных служб Хавьер Бесерра, министр сельского хозяйства Томас Вилсак, министр образования Мигель Кардона, министр труда Мартин Уолш, министр жилищного строительства и городского развития Марша Фадж и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Кроме того, въезд в Россию теперь закрыт для заместителей министра обороны США Колина Кала, Мары Карлин, Селесты Уолландер, Рональда Моултри, а также супруги главы военного ведомства Ллойда Остина Шарлин и двух его пасынков — Кристофера и Реджинальда Хиллов.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, США и ЕС заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов, отключили банки от системы SWIFT, а многие бренды ушли из страны.При этом ограничительные меры спровоцировали рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20200928/kudrin-1577865471.html

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