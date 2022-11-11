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Звезда артхаусного хита снялась в спин-оффе "Ведьмака" - РИА Новости, 11.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221111/witcher-1830805784.html
Звезда артхаусного хита снялась в спин-оффе "Ведьмака"
Звезда артхаусного хита снялась в спин-оффе "Ведьмака" - РИА Новости, 11.11.2022
Звезда артхаусного хита снялась в спин-оффе "Ведьмака"
Вышел трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение", сообщает Collider. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:01
2022-11-11T16:01
культура
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кино и сериалы
генри кавилл
джеймс кэмерон
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение", сообщает Collider. Это спин-офф проекта о Геральте из Ривии. Действие в нем развивается за 1200 лет до событий оригинала, во времена эпохи Сопряжения сфер. Именно тогда появились чудовища и ведьмаки.Трейлер знакомит зрителей с тремя главными героями — свирепой эльфийской воительницей Скианой, путешествующей женщиной-музыкантом Эйле и мстительным Фьяллом, поясняет Collider. Скиану сыграла 60-летняя Мишель Йео. Зрители знают ее по артхаусному хиту "Все везде и сразу". Также актрису можно будет увидеть в продолжении культового "Аватара" Джеймса Кэмерона.Сериал "Ведьмак" стартовал в 2019 году. Шоу основано на романах Анджея Сапковского. Образ Геральта из Ривии воплотил Генри Кавилл. Его работа понравилась многим зрителям и критикам. Но недавно стало известно, что в четвертом сезоне сериала роль отважного ведьмака исполнит уже другой актер — Лиам Хемстворт. Релиз сериала "Ведьмак: Происхождение" запланирован на Netflix 17 декабря 2022 года
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новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл, джеймс кэмерон, netflix
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Генри Кавилл, Джеймс Кэмерон, Netflix
16:01 11.11.2022
 
Звезда артхаусного хита снялась в спин-оффе "Ведьмака"

Вышел трейлер сериалы "Ведьмак: Происхождение" с Мишель Йео

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение", сообщает Collider.
Это спин-офф проекта о Геральте из Ривии. Действие в нем развивается за 1200 лет до событий оригинала, во времена эпохи Сопряжения сфер. Именно тогда появились чудовища и ведьмаки.
Трейлер знакомит зрителей с тремя главными героями — свирепой эльфийской воительницей Скианой, путешествующей женщиной-музыкантом Эйле и мстительным Фьяллом, поясняет Collider.
Скиану сыграла 60-летняя Мишель Йео. Зрители знают ее по артхаусному хиту "Все везде и сразу". Также актрису можно будет увидеть в продолжении культового "Аватара" Джеймса Кэмерона.
Сериал "Ведьмак" стартовал в 2019 году. Шоу основано на романах Анджея Сапковского. Образ Геральта из Ривии воплотил Генри Кавилл. Его работа понравилась многим зрителям и критикам. Но недавно стало известно, что в четвертом сезоне сериала роль отважного ведьмака исполнит уже другой актер — Лиам Хемстворт.
Релиз сериала "Ведьмак: Происхождение" запланирован на Netflix 17 декабря 2022 года
Лиам Хемсворт / Генри Кавилл в сериале Ведьмак - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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КультураНовости культурыКино и сериалыГенри КавиллДжеймс КэмеронNetflix
 
 
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