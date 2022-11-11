https://ria.ru/20221111/witcher-1830805784.html

Звезда артхаусного хита снялась в спин-оффе "Ведьмака"

Звезда артхаусного хита снялась в спин-оффе "Ведьмака" - РИА Новости, 11.11.2022

Звезда артхаусного хита снялась в спин-оффе "Ведьмака"

Вышел трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение", сообщает Collider. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:01

2022-11-11T16:01

2022-11-11T16:01

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джеймс кэмерон

netflix

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение", сообщает Collider. Это спин-офф проекта о Геральте из Ривии. Действие в нем развивается за 1200 лет до событий оригинала, во времена эпохи Сопряжения сфер. Именно тогда появились чудовища и ведьмаки.Трейлер знакомит зрителей с тремя главными героями — свирепой эльфийской воительницей Скианой, путешествующей женщиной-музыкантом Эйле и мстительным Фьяллом, поясняет Collider. Скиану сыграла 60-летняя Мишель Йео. Зрители знают ее по артхаусному хиту "Все везде и сразу". Также актрису можно будет увидеть в продолжении культового "Аватара" Джеймса Кэмерона.Сериал "Ведьмак" стартовал в 2019 году. Шоу основано на романах Анджея Сапковского. Образ Геральта из Ривии воплотил Генри Кавилл. Его работа понравилась многим зрителям и критикам. Но недавно стало известно, что в четвертом сезоне сериала роль отважного ведьмака исполнит уже другой актер — Лиам Хемстворт. Релиз сериала "Ведьмак: Происхождение" запланирован на Netflix 17 декабря 2022 года

https://ria.ru/20221031/cavill-1828194726.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл, джеймс кэмерон, netflix