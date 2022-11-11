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Пасечник встретился с главой ВГА Харьковской области - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Пасечник встретился с главой ВГА Харьковской области
Пасечник встретился с главой ВГА Харьковской области - РИА Новости, 11.11.2022
Пасечник встретился с главой ВГА Харьковской области
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник встретился с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T22:56
2022-11-11T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
харьковская область
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник встретился с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым."Встретился с Главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Обговорили меры поддержки вынужденных переселенцев с Харьковской области. Затронули ряд других острых вопросов. В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве пообещал оказать всестороннее содействие в разрешении проблем, с которыми столкнулись наши соседи в результате агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)",- сообщил в пятницу Пасечник в Telegram-канале.
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харьковская область
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в мире, леонид пасечник, харьковская область, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Украина
22:56 11.11.2022
 
Пасечник встретился с главой ВГА Харьковской области

Врио главы ЛНР Пасечник встретился с главой ВГА Харьковской области Ганчевым

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник встретился с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым.
"Встретился с Главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Обговорили меры поддержки вынужденных переселенцев с Харьковской области. Затронули ряд других острых вопросов. В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве пообещал оказать всестороннее содействие в разрешении проблем, с которыми столкнулись наши соседи в результате агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)",- сообщил в пятницу Пасечник в Telegram-канале.
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 13:50Специальная военная операция на Украине
Пасечник усилил охрану стратегических объектов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид ПасечникХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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