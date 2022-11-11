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Пасечник встретился с главой ВГА Харьковской области

Пасечник встретился с главой ВГА Харьковской области - РИА Новости, 11.11.2022

Пасечник встретился с главой ВГА Харьковской области

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник встретился с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T22:56

2022-11-11T22:56

2022-11-11T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

харьковская область

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник встретился с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым."Встретился с Главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Обговорили меры поддержки вынужденных переселенцев с Харьковской области. Затронули ряд других острых вопросов. В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве пообещал оказать всестороннее содействие в разрешении проблем, с которыми столкнулись наши соседи в результате агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)",- сообщил в пятницу Пасечник в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221027/lnr-1827179694.html

харьковская область

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в мире, леонид пасечник, харьковская область, луганская народная республика, украина