https://ria.ru/20221111/vkusno-1830722197.html
"Вкусно — и точка" выйдет на белорусский рынок
"Вкусно — и точка" выйдет на белорусский рынок - РИА Новости, 11.11.2022
"Вкусно — и точка" выйдет на белорусский рынок
"Вкусно – и точка" выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны" управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране, а пока... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:27
2022-11-11T11:27
2022-11-11T12:01
белоруссия
mcdonald's corporation
экономика
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Вкусно – и точка" выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны" управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране, а пока до перехода они будут работать под прежним названием, говорится в сообщении пресс-службы компании."Компания "Вкусно – и точка" завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением "КСБ Виктори Рестораны". До момента перехода сеть продолжит работу под брендом "Макдоналдс" на белорусском рынке. Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель после того, как будут завершены все необходимые юридические процедуры и решены организационные вопросы", - сообщили в компании. Там уточнили, что на данный момент в Белоруссии открыто 25 предприятий быстрого обслуживания в шести городах, ежегодно они обслуживают более 10 миллионов клиентов."Решение о дальнейшей работе в качестве франчайзи "Вкусно – и точка" позволит компании сохранить более 2 тысяч рабочих мест, продолжая выполнять все ранее принятые обязательства перед сотрудниками. В предприятиях сохранятся действующие концепции обслуживания и сервисы, а также высокие стандарты качества и работы, к которым привыкли гости сети", - уточнили в пресс-службе."Подписание договора о франчайзинге – очень важный шаг для нашей компании, фактически мы выходим на новый для нас рынок. Теперь "Вкусно – и точка" будет работать не только в России, но и в Белоруссии, и это только начало! Мы планируем эффективно взаимодействовать с нашими франчайзи, чтобы расширять бизнес и предоставлять еще большему количеству гостей вкусные, качественные и любимые ими продукты по доступным ценам", - сказал владелец сети Александр Говор, слова которого привели в сообщении.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети. На сегодня сеть представлена уже в 62 субъектах РФ.
https://ria.ru/20220824/mcdonalds-1811962425.html
https://ria.ru/20220920/restoran-1818081453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, mcdonald's corporation, экономика, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Белоруссия, McDonald's Corporation, Экономика, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
11:27 11.11.2022 (обновлено: 12:01 11.11.2022)
"Вкусно — и точка" выйдет на белорусский рынок
"Вкусно — и точка" подписала договор с компанией, управляющей McDonald's в Белоруссии
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Вкусно – и точка" выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны" управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране, а пока до перехода они будут работать под прежним названием, говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Компания "Вкусно – и точка" завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением "КСБ Виктори Рестораны". До момента перехода сеть продолжит работу под брендом "Макдоналдс
" на белорусском рынке. Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель после того, как будут завершены все необходимые юридические процедуры и решены организационные вопросы", - сообщили в компании. Там уточнили, что на данный момент в Белоруссии открыто 25 предприятий быстрого обслуживания в шести городах, ежегодно они обслуживают более 10 миллионов клиентов.
"Решение о дальнейшей работе в качестве франчайзи "Вкусно – и точка" позволит компании сохранить более 2 тысяч рабочих мест, продолжая выполнять все ранее принятые обязательства перед сотрудниками. В предприятиях сохранятся действующие концепции обслуживания и сервисы, а также высокие стандарты качества и работы, к которым привыкли гости сети", - уточнили в пресс-службе.
"Подписание договора о франчайзинге – очень важный шаг для нашей компании, фактически мы выходим на новый для нас рынок. Теперь "Вкусно – и точка" будет работать не только в России, но и в Белоруссии, и это только начало! Мы планируем эффективно взаимодействовать с нашими франчайзи, чтобы расширять бизнес и предоставлять еще большему количеству гостей вкусные, качественные и любимые ими продукты по доступным ценам", - сказал владелец сети Александр Говор, слова которого привели в сообщении.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети. На сегодня сеть представлена уже в 62 субъектах РФ.