https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830890373.html

Следователи установили подозреваемых в убийстве подростка на востоке Москвы

Следователи установили подозреваемых в убийстве подростка на востоке Москвы - РИА Новости, 11.11.2022

Следователи установили подозреваемых в убийстве подростка на востоке Москвы

Двое подозреваемых появились в деле об убийстве почти месяц назад подростка на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:05

2022-11-11T17:05

2022-11-11T17:05

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

московский уголовный розыск

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Двое подозреваемых появились в деле об убийстве почти месяц назад подростка на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Тело 14-летнего подростка, не вернувшегося домой после прогулки со сверстниками, днем 16 октября обнаружили прохожие около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы без верхней одежды, сообщала прокуратура. По данным СК, у погибшего - множественные повреждения в области лица и туловища."Следователи столичного Следственного комитета и сотрудники Московского уголовного розыска установили двоих подозреваемых, которые избили несовершеннолетнего и заставили его снять одежду. В ближайшее время фигуранты будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий и проверки их на причастность к совершению преступления", - сказала Иванова.Уточняется, что подозреваемые скрывались за пределами столичного региона.Также допрошены свидетели, восстановлен маршрут передвижения подростка по Москве и круг его общения в день совершения преступления.

https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817839873.html

https://ria.ru/20220423/ubiystvo-1785126447.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), московский уголовный розыск