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Следователи установили подозреваемых в убийстве подростка на востоке Москвы - РИА Новости, 11.11.2022
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Следователи установили подозреваемых в убийстве подростка на востоке Москвы
Следователи установили подозреваемых в убийстве подростка на востоке Москвы - РИА Новости, 11.11.2022
Следователи установили подозреваемых в убийстве подростка на востоке Москвы
Двое подозреваемых появились в деле об убийстве почти месяц назад подростка на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:05
2022-11-11T17:05
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
московский уголовный розыск
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Двое подозреваемых появились в деле об убийстве почти месяц назад подростка на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Тело 14-летнего подростка, не вернувшегося домой после прогулки со сверстниками, днем 16 октября обнаружили прохожие около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы без верхней одежды, сообщала прокуратура. По данным СК, у погибшего - множественные повреждения в области лица и туловища."Следователи столичного Следственного комитета и сотрудники Московского уголовного розыска установили двоих подозреваемых, которые избили несовершеннолетнего и заставили его снять одежду. В ближайшее время фигуранты будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий и проверки их на причастность к совершению преступления", - сказала Иванова.Уточняется, что подозреваемые скрывались за пределами столичного региона.Также допрошены свидетели, восстановлен маршрут передвижения подростка по Москве и круг его общения в день совершения преступления.
https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817839873.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), московский уголовный розыск
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Московский уголовный розыск
17:05 11.11.2022
 
Следователи установили подозреваемых в убийстве подростка на востоке Москвы

СК установил подозреваемых в убийстве в октябре 14-летнего подростка на востоке Москвы

© Фото : ГСУ СК России по Г. МосквеСотрудник правоохранительных органов на месте обнаружения тела 14-летнего подростка с множественными телесными повреждениями
Сотрудник правоохранительных органов на месте обнаружения тела 14-летнего подростка с множественными телесными повреждениями - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : ГСУ СК России по Г. Москве
Сотрудник правоохранительных органов на месте обнаружения тела 14-летнего подростка с множественными телесными повреждениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Двое подозреваемых появились в деле об убийстве почти месяц назад подростка на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Тело 14-летнего подростка, не вернувшегося домой после прогулки со сверстниками, днем 16 октября обнаружили прохожие около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы без верхней одежды, сообщала прокуратура. По данным СК, у погибшего - множественные повреждения в области лица и туловища.
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"Следователи столичного Следственного комитета и сотрудники Московского уголовного розыска установили двоих подозреваемых, которые избили несовершеннолетнего и заставили его снять одежду. В ближайшее время фигуранты будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий и проверки их на причастность к совершению преступления", - сказала Иванова.
Уточняется, что подозреваемые скрывались за пределами столичного региона.
Также допрошены свидетели, восстановлен маршрут передвижения подростка по Москве и круг его общения в день совершения преступления.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Московский уголовный розыск
 
 
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