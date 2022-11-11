Следователи установили подозреваемых в убийстве подростка на востоке Москвы
СК установил подозреваемых в убийстве в октябре 14-летнего подростка на востоке Москвы
© Фото : ГСУ СК России по Г. МосквеСотрудник правоохранительных органов на месте обнаружения тела 14-летнего подростка с множественными телесными повреждениями
Сотрудник правоохранительных органов на месте обнаружения тела 14-летнего подростка с множественными телесными повреждениями. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Двое подозреваемых появились в деле об убийстве почти месяц назад подростка на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Тело 14-летнего подростка, не вернувшегося домой после прогулки со сверстниками, днем 16 октября обнаружили прохожие около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы без верхней одежды, сообщала прокуратура. По данным СК, у погибшего - множественные повреждения в области лица и туловища.
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"Следователи столичного Следственного комитета и сотрудники Московского уголовного розыска установили двоих подозреваемых, которые избили несовершеннолетнего и заставили его снять одежду. В ближайшее время фигуранты будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий и проверки их на причастность к совершению преступления", - сказала Иванова.
Уточняется, что подозреваемые скрывались за пределами столичного региона.
Также допрошены свидетели, восстановлен маршрут передвижения подростка по Москве и круг его общения в день совершения преступления.