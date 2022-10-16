https://ria.ru/20221016/rassledovanie-1824430781.html

На востоке Москвы обнаружили тело подростка

На востоке Москвы обнаружили тело подростка - РИА Новости, 16.10.2022

На востоке Москвы обнаружили тело подростка

Уголовное дело завели после убийства 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T17:00

2022-10-16T17:00

2022-10-16T19:39

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Уголовное дело завели после убийства 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, сегодня около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы нашли тело 14-летнего подростка со множественными повреждениями на лице и туловище. Накануне мальчик гулял со сверстниками и не вернулся домой. Его родители обратились в правоохранительные органы.В свою очередь, в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что труп подростка обнаружили прохожие около 13:00. Он был раздет, одежда находилась рядом, на месте происшествия также нашли мобильный телефон.Сейчас следователи допрашивают свидетелей, родственников и знакомых подростка, а также изучают записи камер видеонаблюдения и маршрут его передвижения. Расследование по уголовному делу продолжается.

https://ria.ru/20221002/podrostok-1821003293.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия