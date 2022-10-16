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На востоке Москвы обнаружили тело подростка - РИА Новости, 16.10.2022
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На востоке Москвы обнаружили тело подростка
На востоке Москвы обнаружили тело подростка - РИА Новости, 16.10.2022
На востоке Москвы обнаружили тело подростка
Уголовное дело завели после убийства 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T17:00
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происшествия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Уголовное дело завели после убийства 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, сегодня около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы нашли тело 14-летнего подростка со множественными повреждениями на лице и туловище. Накануне мальчик гулял со сверстниками и не вернулся домой. Его родители обратились в правоохранительные органы.В свою очередь, в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что труп подростка обнаружили прохожие около 13:00. Он был раздет, одежда находилась рядом, на месте происшествия также нашли мобильный телефон.Сейчас следователи допрашивают свидетелей, родственников и знакомых подростка, а также изучают записи камер видеонаблюдения и маршрут его передвижения. Расследование по уголовному делу продолжается.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
17:00 16.10.2022 (обновлено: 19:39 16.10.2022)
 
На востоке Москвы обнаружили тело подростка

Следователи проведут проверку после обнаружения тела подростка на востоке Москвы

© Фото : ГСУ СК России по Г. МосквеСотрудник правоохранительных органов на месте обнаружения тела 14-летнего подростка с множественными телесными повреждениями
Сотрудник правоохранительных органов на месте обнаружения тела 14-летнего подростка с множественными телесными повреждениями - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Фото : ГСУ СК России по Г. Москве
Сотрудник правоохранительных органов на месте обнаружения тела 14-летнего подростка с множественными телесными повреждениями
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Уголовное дело завели после убийства 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ "Убийство", — уточнила она.

По данным следствия, сегодня около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы нашли тело 14-летнего подростка со множественными повреждениями на лице и туловище. Накануне мальчик гулял со сверстниками и не вернулся домой. Его родители обратились в правоохранительные органы.
В свою очередь, в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что труп подростка обнаружили прохожие около 13:00. Он был раздет, одежда находилась рядом, на месте происшествия также нашли мобильный телефон.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей, родственников и знакомых подростка, а также изучают записи камер видеонаблюдения и маршрут его передвижения. Расследование по уголовному делу продолжается.
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