https://ria.ru/20221111/tsennosti-1830821902.html

В СФ предложили внести в закон термин "традиционные семейные ценности"

В СФ предложили внести в закон термин "традиционные семейные ценности" - РИА Новости, 11.11.2022

В СФ предложили внести в закон термин "традиционные семейные ценности"

В Совете Федерации подготовят поправки, предусматривавшие внесение термина "традиционные семейные ценности" в Семейный кодекс РФ, следует из рекомендаций... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:05

2022-11-11T15:05

2022-11-11T15:05

общество

елена мизулина

россия

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации подготовят поправки, предусматривавшие внесение термина "традиционные семейные ценности" в Семейный кодекс РФ, следует из рекомендаций прошедшего в Совфеде круглого стола (есть в распоряжении РИА Новости). Мероприятие провела сенатор Елена Мизулина."Участники круглого стола - расширенного заседания межведомственной рабочей группы рекомендуют подкомитету по гражданскому праву и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству учесть поступившие замечания и предложения при подготовке поправок к законопроекту N 157281-8 ко второму чтению, в том числе, о дополнении перечня основных терминов семейного законодательства терминами "традиционные семейные ценности", - говорится в документе.В июле в Госдуму сенаторы внесли законопроект номер 157281-8, касающийся государственной защиты детей, находящихся на попечении родителей. Документ, предусматривающий изменения в Семейный кодекс РФ, отмечали тогда его авторы, направлен на обеспечение права ребенка на родную семью, то есть право жить и воспитываться в родной семье или семье своих родственников во всех случаях отсутствия родителей.Также, говорится в рекомендациях круглого стола, ко второму чтению будет внесена поправка о введении в Семейный кодекс РФ термина "фактический воспитатель".Как отмечается в рекомендациях, традиционные семейные ценности - это "не только союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и родительско-детские отношения, которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта"."В традиционной семье у каждого своя социальная роль и связанные с нею свои права и обязанности: мать, отец, дочь, сын, бабушка, дедушка и так далее. При этом родительско-детские отношения - это иерархические отношения, в которых авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение. Авторитет - власть, влияние личности, признаваемое другими людьми. Власть авторитета основана на добровольном признании и подчинении, в отличие от принуждения", - говорится в документе.Именно в семье в отношениях с родителями, отмечают участники круглого стола, у ребенка формируется сначала привычка, а затем и ценностная поведенческая установка уважения авторитета другого человека, умения различать авторитет, считаться с ним, а также стремиться самому стать авторитетной личностью.Помимо этого, принято решение поправкой ко второму чтению дополнить перечень уважительных причин, при наличии которых ребенку по заявлению его родителей может быть назначен опекун или попечитель.В круглом столе приняли участие сенаторы, депутаты ГД, представители региональных властей и Общественной палаты.

https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830328393.html

https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830346251.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, елена мизулина, россия, совет федерации рф, госдума рф