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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/trevoga-1830968488.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2022
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T21:44
2022-11-11T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.По информации сервиса, тревога также звучит в подконтрольных киевским властям районах ДНР.Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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украина
днепропетровская область
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в мире, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
21:44 11.11.2022 (обновлено: 23:10 11.11.2022)
 
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины: в Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.
По информации сервиса, тревога также звучит в подконтрольных киевским властям районах ДНР.
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Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.
Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаДнепропетровская областьКиевВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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