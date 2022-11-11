https://ria.ru/20221111/trevoga-1830968488.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2022
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T21:44
2022-11-11T21:44
2022-11-11T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.По информации сервиса, тревога также звучит в подконтрольных киевским властям районах ДНР.Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
21:44 11.11.2022 (обновлено: 23:10 11.11.2022)
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу