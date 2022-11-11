https://ria.ru/20221111/trevoga-1830968488.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2022

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T21:44

2022-11-11T21:44

2022-11-11T23:10

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.По информации сервиса, тревога также звучит в подконтрольных киевским властям районах ДНР.Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

киев

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, владимир путин