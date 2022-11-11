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Компания Маска стала жертвой шутки фейкового аккаунта в Twitter - РИА Новости, 11.11.2022
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Компания Маска стала жертвой шутки фейкового аккаунта в Twitter
Компания Маска стала жертвой шутки фейкового аккаунта в Twitter - РИА Новости, 11.11.2022
Компания Маска стала жертвой шутки фейкового аккаунта в Twitter
Американский предприниматель Илон Маск столкнулся с появлением в приобретенной им соцсети Twitter фейкового аккаунта возглавляемой им Tesla, владелец учетной... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:13
2022-11-11T12:16
в мире
технологии
илон маск
параг агравал
украина
twitter
tesla motors
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск столкнулся с появлением в приобретенной им соцсети Twitter фейкового аккаунта возглавляемой им Tesla, владелец учетной записи шутил над возгоранием электромобилей компании, заявляя, что тысячи этих "самых современных взрывных устройств" будут переданы Украине, передает агентство Блумберг.Аккаунты-самозванцы стали массово появляться в Twitter после того, как получение синей галочки верификации стало возможным за ежемесячную плату в восемь долларов. Сам Маск в пятницу заявил, что в будущем владельцы пародийных аккаунтов должны будут указывать на шуточный характер своих микроблогов уже непосредственно в именах своих страничек.По сообщению агентства, Twitter-аккаунт якобы компании Tesla (@TesIaReal), который по состоянию на 10.55 по московскому времени уже заблокирован, набрал десятки тысяч лайков. Записи в аккаунте делали отсылку к случаям возгорания электромобилей компании Tesla."Мы предложим 10 тысяч автомобилей для поддержки украинских военных. Наши автомобили - самые современные взрывные устройства на рынке", - гласил один из твитов.Отмечается, что аккаунт с синей галочкой был пародийным, о чем свидетельствовала и соответствующая пометка. Это уже далеко не первый случай, когда в Twitter возникают такие казусы: в частности, в соцсети появился аккаунт японской компании-разработчика игр Nintendo, где было размещено изображение знаменитого персонажа Супер Марио с непристойным жестом.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830662854.html
https://ria.ru/20221110/twitter-1830439062.html
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в мире, технологии, илон маск, параг агравал, украина, twitter, tesla motors
В мире, Технологии, Илон Маск, Параг Агравал, Украина, Twitter, Tesla motors
12:13 11.11.2022 (обновлено: 12:16 11.11.2022)
 
Компания Маска стала жертвой шутки фейкового аккаунта в Twitter

Фейковый аккаунт возглавляемой Маском Tesla пошутил в Twitter про взрывы электромобилей

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск столкнулся с появлением в приобретенной им соцсети Twitter фейкового аккаунта возглавляемой им Tesla, владелец учетной записи шутил над возгоранием электромобилей компании, заявляя, что тысячи этих "самых современных взрывных устройств" будут переданы Украине, передает агентство Блумберг.
Аккаунты-самозванцы стали массово появляться в Twitter после того, как получение синей галочки верификации стало возможным за ежемесячную плату в восемь долларов. Сам Маск в пятницу заявил, что в будущем владельцы пародийных аккаунтов должны будут указывать на шуточный характер своих микроблогов уже непосредственно в именах своих страничек.
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По сообщению агентства, Twitter-аккаунт якобы компании Tesla (@TesIaReal), который по состоянию на 10.55 по московскому времени уже заблокирован, набрал десятки тысяч лайков. Записи в аккаунте делали отсылку к случаям возгорания электромобилей компании Tesla.
"Мы предложим 10 тысяч автомобилей для поддержки украинских военных. Наши автомобили - самые современные взрывные устройства на рынке", - гласил один из твитов.
"Все говорят, что Twitter полыхает, но наши автомобили делали это еще до того, как это стало круто", - говорилось в другой записи.
Отмечается, что аккаунт с синей галочкой был пародийным, о чем свидетельствовала и соответствующая пометка. Это уже далеко не первый случай, когда в Twitter возникают такие казусы: в частности, в соцсети появился аккаунт японской компании-разработчика игр Nintendo, где было размещено изображение знаменитого персонажа Супер Марио с непристойным жестом.
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В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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