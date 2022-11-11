https://ria.ru/20221111/tesla-1830738136.html

Компания Маска стала жертвой шутки фейкового аккаунта в Twitter

Компания Маска стала жертвой шутки фейкового аккаунта в Twitter - РИА Новости, 11.11.2022

Компания Маска стала жертвой шутки фейкового аккаунта в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск столкнулся с появлением в приобретенной им соцсети Twitter фейкового аккаунта возглавляемой им Tesla, владелец учетной... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:13

2022-11-11T12:13

2022-11-11T12:16

в мире

технологии

илон маск

параг агравал

украина

twitter

tesla motors

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск столкнулся с появлением в приобретенной им соцсети Twitter фейкового аккаунта возглавляемой им Tesla, владелец учетной записи шутил над возгоранием электромобилей компании, заявляя, что тысячи этих "самых современных взрывных устройств" будут переданы Украине, передает агентство Блумберг.Аккаунты-самозванцы стали массово появляться в Twitter после того, как получение синей галочки верификации стало возможным за ежемесячную плату в восемь долларов. Сам Маск в пятницу заявил, что в будущем владельцы пародийных аккаунтов должны будут указывать на шуточный характер своих микроблогов уже непосредственно в именах своих страничек.По сообщению агентства, Twitter-аккаунт якобы компании Tesla (@TesIaReal), который по состоянию на 10.55 по московскому времени уже заблокирован, набрал десятки тысяч лайков. Записи в аккаунте делали отсылку к случаям возгорания электромобилей компании Tesla."Мы предложим 10 тысяч автомобилей для поддержки украинских военных. Наши автомобили - самые современные взрывные устройства на рынке", - гласил один из твитов.Отмечается, что аккаунт с синей галочкой был пародийным, о чем свидетельствовала и соответствующая пометка. Это уже далеко не первый случай, когда в Twitter возникают такие казусы: в частности, в соцсети появился аккаунт японской компании-разработчика игр Nintendo, где было размещено изображение знаменитого персонажа Супер Марио с непристойным жестом.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221111/ukraina-1830662854.html

https://ria.ru/20221110/twitter-1830439062.html

https://ria.ru/20210819/elektromobil-1746351506.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, параг агравал, украина, twitter, tesla motors