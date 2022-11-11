https://ria.ru/20221111/svo-1830654717.html

Власти восьми областей Украины сообщили о воздушной тревоге

Власти восьми областей Украины сообщили о воздушной тревоге - РИА Новости, 11.11.2022

Власти восьми областей Украины сообщили о воздушной тревоге

Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T04:37

2022-11-11T04:37

2022-11-11T04:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Ранее в ночь с четверга на пятницу воздушная тревога звучала в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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