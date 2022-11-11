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Власти восьми областей Украины сообщили о воздушной тревоге - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/svo-1830654717.html
Власти восьми областей Украины сообщили о воздушной тревоге
Власти восьми областей Украины сообщили о воздушной тревоге - РИА Новости, 11.11.2022
Власти восьми областей Украины сообщили о воздушной тревоге
Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T04:37
2022-11-11T04:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкая область
винницкая область
одесская область
днепропетровская область
николаевская область
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Ранее в ночь с четверга на пятницу воздушная тревога звучала в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
хмельницкая область
винницкая область
одесская область
днепропетровская область
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в мире, украина, хмельницкая область, винницкая область, одесская область, днепропетровская область, николаевская область, происшествия, жкх, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область, Винницкая область, Одесская область, Днепропетровская область, Николаевская область, Происшествия, ЖКХ, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
04:37 11.11.2022 (обновлено: 04:40 11.11.2022)
 
Власти восьми областей Украины сообщили о воздушной тревоге

Власти Хмельницкой и еще семи областей Украины сообщили о воздушной тревоге

CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery / Винница
Винница - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery /
Винница. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Ранее в ночь с четверга на пятницу воздушная тревога звучала в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХмельницкая областьВинницкая областьОдесская областьДнепропетровская областьНиколаевская областьПроисшествияЖКХВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФ
 
 
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