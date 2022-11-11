https://ria.ru/20221111/svo-1830642584.html

Власти шести областей Украины сообщили о воздушной тревоге

Власти шести областей Украины сообщили о воздушной тревоге - РИА Новости, 11.11.2022

Власти шести областей Украины сообщили о воздушной тревоге

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T00:41

2022-11-11T00:41

2022-11-11T01:44

специальная военная операция на украине

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украина

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происшествия

владимир зеленский

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.По данным сервиса, тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской и Херсонских областях.Согласно обновленным данным онлайн-карты, воздушная тревога звучит и в Харьковской области. Агентство УНИАН в Telegram-канале сообщило о звуках взрывов в Харькове. Издание Страна.ua добавляет, что взрывы прогремели около города. Позже сервис сообщил о воздушной тревоге в Черкасской и Полтавской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221111/ssha-1830645103.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, днепропетровская область, происшествия, владимир зеленский, киев, вооруженные силы рф, полтавская область, страна.ua