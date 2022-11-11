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Власти шести областей Украины сообщили о воздушной тревоге - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/svo-1830642584.html
Власти шести областей Украины сообщили о воздушной тревоге
Власти шести областей Украины сообщили о воздушной тревоге - РИА Новости, 11.11.2022
Власти шести областей Украины сообщили о воздушной тревоге
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T00:41
2022-11-11T01:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
происшествия
владимир зеленский
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.По данным сервиса, тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской и Херсонских областях.Согласно обновленным данным онлайн-карты, воздушная тревога звучит и в Харьковской области. Агентство УНИАН в Telegram-канале сообщило о звуках взрывов в Харькове. Издание Страна.ua добавляет, что взрывы прогремели около города. Позже сервис сообщил о воздушной тревоге в Черкасской и Полтавской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221111/ssha-1830645103.html
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украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, происшествия, владимир зеленский, киев, вооруженные силы рф, полтавская область, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Происшествия, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы РФ, Полтавская область, Страна.ua
00:41 11.11.2022 (обновлено: 01:44 11.11.2022)
 
Власти шести областей Украины сообщили о воздушной тревоге

Власти Кировоградской и еще пяти областей Украины сообщили о воздушной тревоге

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Площа з висоти пташиного польотуГород Днепр, Украина
Город Днепр, Украина - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Площа з висоти пташиного польоту
Город Днепр, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
По данным сервиса, тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской и Херсонских областях.
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Согласно обновленным данным онлайн-карты, воздушная тревога звучит и в Харьковской области. Агентство УНИАН в Telegram-канале сообщило о звуках взрывов в Харькове. Издание Страна.ua добавляет, что взрывы прогремели около города. Позже сервис сообщил о воздушной тревоге в Черкасской и Полтавской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьПроисшествияВладимир ЗеленскийКиевВооруженные силы РФПолтавская областьСтрана.ua
 
 
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