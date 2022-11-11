00:25 11.11.2022 (обновлено: 05:01 11.11.2022)
Командир спецназа "Ахмат" отметил героизм морпехов 155-й бригады в Павловке
Командир "Ахмата" Алаудинов отметил героизм морпехов 155-й бригады и бойцов ДНР в Павловке
© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отметил героизм морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота и бойцов ДНР при взятии Павловки в Донбассе.
"Надо отдельными словами благодарности отметить ОБТФ ДНР (оперативно-боевое тактическое формирование ДНР. — Прим. ред.) и ребят-морпехов из 155-й (бригады морской пехоты Тихоокеанского флота). Работайте братья, это вот, наверное, те слова, которые им полагаются. Они настоящие мужчины и герои. Поэтому спасибо им большое за то, что не останавливаются, делают свое дело", — сказал военнослужащий РИА Новости.
Как сообщил в четверг временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Павловка в районе Угледара освобождена на 90 процентов. По его словам, союзные силы уже подняли российский флаг над населенным пунктом.
Алаудинов, в свою очередь, отметил, что освобождение Павловки открывает плацдарм для дальнейшего продвижения на этом участке.
Накануне командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Военачальник указал, что на Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка, а на Донецком направлении союзные силы разгромили ВСУ на правом берегу реки Бахмутка и продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.