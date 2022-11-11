https://ria.ru/20221111/svo-1830641692.html

Командир спецназа "Ахмат" отметил героизм морпехов 155-й бригады в Павловке

Командир спецназа "Ахмат" отметил героизм морпехов 155-й бригады в Павловке - РИА Новости, 11.11.2022

Командир спецназа "Ахмат" отметил героизм морпехов 155-й бригады в Павловке

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отметил героизм морпехов 155-й бригады... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T00:25

2022-11-11T00:25

2022-11-11T05:01

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

олег кожемяко

денис пушилин

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украина

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отметил героизм морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота и бойцов ДНР при взятии Павловки в Донбассе.Как сообщил в четверг временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Павловка в районе Угледара освобождена на 90 процентов. По его словам, союзные силы уже подняли российский флаг над населенным пунктом.Пушилин рассказывал, что в этом районе шли "очень тяжелые бои". Врио главы ДНР подчеркивал, что успехи союзных сил позволят отодвинуть ВСУ от Донецка.Алаудинов, в свою очередь, отметил, что освобождение Павловки открывает плацдарм для дальнейшего продвижения на этом участке.Накануне командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Военачальник указал, что на Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка, а на Донецком направлении союзные силы разгромили ВСУ на правом берегу реки Бахмутка и продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.

https://ria.ru/20221111/svo-1830650776.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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апты алаудинов, олег кожемяко, денис пушилин, россия, украина, донецкая народная республика, в мире