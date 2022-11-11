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Командир спецназа "Ахмат" отметил героизм морпехов 155-й бригады в Павловке - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/svo-1830641692.html
Командир спецназа "Ахмат" отметил героизм морпехов 155-й бригады в Павловке
Командир спецназа "Ахмат" отметил героизм морпехов 155-й бригады в Павловке - РИА Новости, 11.11.2022
Командир спецназа "Ахмат" отметил героизм морпехов 155-й бригады в Павловке
Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отметил героизм морпехов 155-й бригады... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T00:25
2022-11-11T05:01
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
олег кожемяко
денис пушилин
россия
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донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отметил героизм морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота и бойцов ДНР при взятии Павловки в Донбассе.Как сообщил в четверг временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Павловка в районе Угледара освобождена на 90 процентов. По его словам, союзные силы уже подняли российский флаг над населенным пунктом.Пушилин рассказывал, что в этом районе шли "очень тяжелые бои". Врио главы ДНР подчеркивал, что успехи союзных сил позволят отодвинуть ВСУ от Донецка.Алаудинов, в свою очередь, отметил, что освобождение Павловки открывает плацдарм для дальнейшего продвижения на этом участке.Накануне командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Военачальник указал, что на Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка, а на Донецком направлении союзные силы разгромили ВСУ на правом берегу реки Бахмутка и продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.
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апты алаудинов, олег кожемяко, денис пушилин, россия, украина, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Олег Кожемяко, Денис Пушилин, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, В мире
00:25 11.11.2022 (обновлено: 05:01 11.11.2022)
 
Командир спецназа "Ахмат" отметил героизм морпехов 155-й бригады в Павловке

Командир "Ахмата" Алаудинов отметил героизм морпехов 155-й бригады и бойцов ДНР в Павловке

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отметил героизм морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота и бойцов ДНР при взятии Павловки в Донбассе.

"Надо отдельными словами благодарности отметить ОБТФ ДНР (оперативно-боевое тактическое формирование ДНР. — Прим. ред.) и ребят-морпехов из 155-й (бригады морской пехоты Тихоокеанского флота). Работайте братья, это вот, наверное, те слова, которые им полагаются. Они настоящие мужчины и герои. Поэтому спасибо им большое за то, что не останавливаются, делают свое дело", — сказал военнослужащий РИА Новости.

Как сообщил в четверг временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Павловка в районе Угледара освобождена на 90 процентов. По его словам, союзные силы уже подняли российский флаг над населенным пунктом.
Пушилин рассказывал, что в этом районе шли "очень тяжелые бои". Врио главы ДНР подчеркивал, что успехи союзных сил позволят отодвинуть ВСУ от Донецка.
Про наемников, боевой дух и атаки: офицер с позывным Стриж о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
03:05Специальная военная операция на Украине
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Алаудинов, в свою очередь, отметил, что освобождение Павловки открывает плацдарм для дальнейшего продвижения на этом участке.
Накануне командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Военачальник указал, что на Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка, а на Донецком направлении союзные силы разгромили ВСУ на правом берегу реки Бахмутка и продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновОлег КожемякоДенис ПушилинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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