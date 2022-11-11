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Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе - РИА Новости, 11.11.2022
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Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе
Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе - РИА Новости, 11.11.2022
Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе
Заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили на центральном городском кладбище Симферополя, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:22
2022-11-11T15:47
общество
кирилл стремоусов
симферополь
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили на центральном городском кладбище Симферополя, сообщил корреспондент РИА Новости.В последний путь его проводили близкие. На церемонии присутствовали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, глава парламента полуострова Владимир Константинов и другие.Стремоусова похоронили недалеко от входа на кладбище. Церемония отпевания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе.Замглавы региона погиб в ДТП в среду в Херсонской области. В аварии столкнулись три машины. Кроме чиновника пострадали еще два человека, его водитель выжил.Кирилл Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области. Окончил Западноукраинский национальный университет. Занимался политикой, возглавлял херсонское отделение Социалистической партии Украины. Также вел активную общественную деятельность. В 2014-м, когда в Киеве произошел госпереворот, организовывал в Херсоне митинги против Майдана.После освобождения региона российскими войсками Стремоусова назначили заместителем главы администрации. Практически ежедневно он публиковал сообщения в своих соцсетях о положении дел в регионе и на линии боевого соприкосновения.Херсонская область 30 сентября вошла в состав России на основании прошедшего там референдума.
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симферополь
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Коллеги и близкие пришли проститься со Стремоусовым в собор Симферополя
Кириенко, Балицкий, Развожаев, Аксенов и Сальдо прибыли на церемонию отпевания Стремоусова
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общество, кирилл стремоусов, симферополь, херсонская область
Общество, Кирилл Стремоусов, Симферополь, Херсонская область
14:22 11.11.2022 (обновлено: 15:47 11.11.2022)
 
Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе

Кирилла Стремоусова похоронили на центральном городском кладбище Симферополя

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПортрет Кирилла Стремоусова на церемонии прощания в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя
Портрет Кирилла Стремоусова на церемонии прощания в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Портрет Кирилла Стремоусова на церемонии прощания в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили на центральном городском кладбище Симферополя, сообщил корреспондент РИА Новости.
В последний путь его проводили близкие. На церемонии присутствовали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, глава парламента полуострова Владимир Константинов и другие.
Стремоусова похоронили недалеко от входа на кладбище. Церемония отпевания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе.
Замглавы региона погиб в ДТП в среду в Херсонской области. В аварии столкнулись три машины. Кроме чиновника пострадали еще два человека, его водитель выжил.
Кадры с места ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 19:41
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов
Кирилл Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области. Окончил Западноукраинский национальный университет. Занимался политикой, возглавлял херсонское отделение Социалистической партии Украины. Также вел активную общественную деятельность. В 2014-м, когда в Киеве произошел госпереворот, организовывал в Херсоне митинги против Майдана.
После освобождения региона российскими войсками Стремоусова назначили заместителем главы администрации. Практически ежедневно он публиковал сообщения в своих соцсетях о положении дел в регионе и на линии боевого соприкосновения.
Херсонская область 30 сентября вошла в состав России на основании прошедшего там референдума.
 
ОбществоКирилл СтремоусовСимферопольХерсонская область
 
 
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