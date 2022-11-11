https://ria.ru/20221111/stremousov-1830750931.html
Отпевание Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя
Отпевание Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя - РИА Новости, 11.11.2022
Отпевание Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя
Заупокойное богослужение по погибшему в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову завершилось в кафедральном Александро-Невском соборе... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:46
2022-11-11T12:46
2022-11-11T12:46
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Заупокойное богослужение по погибшему в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову завершилось в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя, траурная процессия направилась на кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Стремоусов погиб в среду в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова прошла в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. На ней присутствовали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, депутаты.Среди пришедших в храм также близкие погибшего, жена и дети.Чин отпевания по благословению митрополита Лазаря совершил преосвященный епископ Нестор, викарий Симферопольской и Крымской епархии.Кирилл Стремоусов будет похоронен на центральном кладбище Симферополя, по просьбе близких покойного церемония пройдет в закрытом формате.
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Коллеги и близкие пришли проститься со Стремоусовым в собор Симферополя
Кириенко, Балицкий, Развожаев, Аксенов и Сальдо прибыли на церемонию отпевания Стремоусова
2022-11-11T12:46
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кирилл стремоусов, сергей кириенко, владимир сальдо, симферополь, россия, херсонская область , общество
Кирилл Стремоусов, Сергей Кириенко, Владимир Сальдо, Симферополь, Россия, Херсонская область , Общество
Отпевание Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя
Отпевание Кирилла Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя