Рейтинг@Mail.ru
Отпевание Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/stremousov-1830750931.html
Отпевание Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя
Отпевание Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя - РИА Новости, 11.11.2022
Отпевание Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя
Заупокойное богослужение по погибшему в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову завершилось в кафедральном Александро-Невском соборе... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:46
2022-11-11T12:46
кирилл стремоусов
сергей кириенко
владимир сальдо
симферополь
россия
херсонская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830724657_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2d39523e0deb5f3d5e8339306efebd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Заупокойное богослужение по погибшему в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову завершилось в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя, траурная процессия направилась на кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Стремоусов погиб в среду в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова прошла в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. На ней присутствовали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, депутаты.Среди пришедших в храм также близкие погибшего, жена и дети.Чин отпевания по благословению митрополита Лазаря совершил преосвященный епископ Нестор, викарий Симферопольской и Крымской епархии.Кирилл Стремоусов будет похоронен на центральном кладбище Симферополя, по просьбе близких покойного церемония пройдет в закрытом формате.
https://ria.ru/20221111/stremousov-1830734897.html
симферополь
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Коллеги и близкие пришли проститься со Стремоусовым в собор Симферополя
Кириенко, Балицкий, Развожаев, Аксенов и Сальдо прибыли на церемонию отпевания Стремоусова
2022-11-11T12:46
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830724657_402:0:1842:1080_1920x0_80_0_0_13428e10c17513087f1b1fa1bfc82644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кирилл стремоусов, сергей кириенко, владимир сальдо, симферополь, россия, херсонская область , общество
Кирилл Стремоусов, Сергей Кириенко, Владимир Сальдо, Симферополь, Россия, Херсонская область , Общество
12:46 11.11.2022
 
Отпевание Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя

Отпевание Кирилла Стремоусова завершилось в Александро-Невском соборе Симферополя

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Заупокойное богослужение по погибшему в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову завершилось в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя, траурная процессия направилась на кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Стремоусов погиб в среду в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова прошла в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. На ней присутствовали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, депутаты.
Среди пришедших в храм также близкие погибшего, жена и дети.
Чин отпевания по благословению митрополита Лазаря совершил преосвященный епископ Нестор, викарий Симферопольской и Крымской епархии.
Кирилл Стремоусов будет похоронен на центральном кладбище Симферополя, по просьбе близких покойного церемония пройдет в закрытом формате.
Владимир Сальдо и Сергей Кириенко на церемонии прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. 11 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:06
Стремоусов считал главной задачей служение людям, заявил Кириенко
 
Кирилл СтремоусовСергей КириенкоВладимир СальдоСимферопольРоссияХерсонская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала