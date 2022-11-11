https://ria.ru/20221111/stremousov-1830734897.html

Стремоусов считал главной задачей служение людям, заявил Кириенко

Стремоусов считал главной задачей служение людям, заявил Кириенко - РИА Новости, 11.11.2022

Стремоусов считал главной задачей служение людям, заявил Кириенко

Служение людям было главной задачей жизни замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, он прошел этот путь до конца, сказал первый заместитель РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T12:06

2022-11-11T13:35

общество

кирилл стремоусов

сергей кириенко

владимир сальдо

херсонская область

россия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Служение людям было главной задачей жизни замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, он прошел этот путь до конца, сказал первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.Стремоусов погиб в среду в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова проходит в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. На ней присутствуют врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, депутаты.Среди пришедших также близкие погибшего, жена и дети."У вас героический отец, гордитесь им всю свою жизнь. Невероятно вас любил. Какие бы ни были серьезные темы для обсуждения, на каждой встрече он всегда находил возможность сказать о своей семье. Он в вас очень верил, вложил свою душу", - сказал Кириенко на церемонии прощания в храме, обращаясь к детям Стремоусова.Он добавил, что Стремоусов никогда ничего не просил для себя. "Его главной задачей было служение людям, служение своей стране, своему городу. Он честно прошел путь служения до самого конца", - сказал Кириенко.

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830305700.html

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Коллеги и близкие пришли проститься со Стремоусовым в собор Симферополя Кириенко, Балицкий, Развожаев, Аксенов и Сальдо прибыли на церемонию отпевания Стремоусова 2022-11-11T12:06 true PT0M23S

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Ольга Фомченкова

общество, кирилл стремоусов, сергей кириенко, владимир сальдо, херсонская область , россия, симферополь