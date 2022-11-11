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Стремоусов считал главной задачей служение людям, заявил Кириенко - РИА Новости, 11.11.2022
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Стремоусов считал главной задачей служение людям, заявил Кириенко
Стремоусов считал главной задачей служение людям, заявил Кириенко - РИА Новости, 11.11.2022
Стремоусов считал главной задачей служение людям, заявил Кириенко
Служение людям было главной задачей жизни замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, он прошел этот путь до конца, сказал первый заместитель РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:06
2022-11-11T13:35
общество
кирилл стремоусов
сергей кириенко
владимир сальдо
херсонская область
россия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Служение людям было главной задачей жизни замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, он прошел этот путь до конца, сказал первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.Стремоусов погиб в среду в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова проходит в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. На ней присутствуют врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, депутаты.Среди пришедших также близкие погибшего, жена и дети."У вас героический отец, гордитесь им всю свою жизнь. Невероятно вас любил. Какие бы ни были серьезные темы для обсуждения, на каждой встрече он всегда находил возможность сказать о своей семье. Он в вас очень верил, вложил свою душу", - сказал Кириенко на церемонии прощания в храме, обращаясь к детям Стремоусова.Он добавил, что Стремоусов никогда ничего не просил для себя. "Его главной задачей было служение людям, служение своей стране, своему городу. Он честно прошел путь служения до самого конца", - сказал Кириенко.
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херсонская область
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Коллеги и близкие пришли проститься со Стремоусовым в собор Симферополя
Кириенко, Балицкий, Развожаев, Аксенов и Сальдо прибыли на церемонию отпевания Стремоусова
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общество, кирилл стремоусов, сергей кириенко, владимир сальдо, херсонская область , россия, симферополь
Общество, Кирилл Стремоусов, Сергей Кириенко, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Симферополь
12:06 11.11.2022 (обновлено: 13:35 11.11.2022)
 
Стремоусов считал главной задачей служение людям, заявил Кириенко

Кириенко: Стремоусов считал главной задачей служение людям и прошел этот путь до конца

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкВладимир Сальдо и Сергей Кириенко на церемонии прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. 11 ноября 2022
Владимир Сальдо и Сергей Кириенко на церемонии прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. 11 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо и Сергей Кириенко на церемонии прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. 11 ноября 2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Служение людям было главной задачей жизни замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, он прошел этот путь до конца, сказал первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.
Стремоусов погиб в среду в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова проходит в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. На ней присутствуют врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, депутаты.
Среди пришедших также близкие погибшего, жена и дети.
"У вас героический отец, гордитесь им всю свою жизнь. Невероятно вас любил. Какие бы ни были серьезные темы для обсуждения, на каждой встрече он всегда находил возможность сказать о своей семье. Он в вас очень верил, вложил свою душу", - сказал Кириенко на церемонии прощания в храме, обращаясь к детям Стремоусова.
Он добавил, что Стремоусов никогда ничего не просил для себя. "Его главной задачей было служение людям, служение своей стране, своему городу. Он честно прошел путь служения до самого конца", - сказал Кириенко.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 17:41
Биография Кирилла Стремоусова
 
ОбществоКирилл СтремоусовСергей КириенкоВладимир СальдоХерсонская областьРоссияСимферополь
 
 
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